El buque petrolero incautado por EE. UU. ocultó su ubicación real para seguir operando

El barco ha transportado con frecuencia petróleo procedente de países sometidos a sanciones estadounidenses, y sus datos de seguimiento muestran viajes recientes a Irán y Venezuela.

El petrolero incautado el miércoles por Estados Unidos frente a las costas de Venezuela podría haber intentado ocultar su ubicación al emitir datos de localización falsos, según un análisis de imágenes y fotografías por satélite realizado por el New York Times.

Las autoridades estadounidenses no dieron públicamente el nombre del buque, pero un funcionario dijo al Times que se trataba de un barco llamado Skipper. Aunque el transpondedor de localización de la embarcación indicaba que estaba anclado en el océano Atlántico, cerca de Guyana y Surinam, el Times descubrió que, desde finales de octubre hasta al menos el 4 de diciembre, en realidad se encontraba a cientos de kilómetros de distancia, frente a Venezuela.

Una imagen de satélite captada el 18 de noviembre muestra al buque atracado en la terminal petrolera José del país, mientras que su transpondedor indicaba que se encontraba en otro lugar.

La ubicación del barco fue corroborada por una fotografía tomada desde tierra mientras cargaba petróleo. La imagen fue facilitada por TankerTrackers.com, una empresa que vigila el transporte mundial de petróleo.

En la imagen, el barco se encuentra más hundido en el agua, lo que sugiere que estaba lastrado tras haber tomado una importante cantidad de carga: unos 1,8 o 1,9 millones de barriles de petróleo, según TankerTrackers.com.

El miércoles por la tarde, la fiscala general Pam Bondi publicó en las redes sociales un video de la supuesta operación de incautación. La grabación, que el Times no pudo verificar de forma independiente, muestra helicópteros sobrevolando el petrolero mientras personas armadas y camufladas bajan en rápel hasta la cubierta del barco.

Los datos proporcionados por TankerTrackers.com sugieren que el buque ha transportado con frecuencia petróleo procedente de países sometidos a sanciones estadounidenses. Los datos de seguimiento de la embarcación muestran múltiples viajes a Irán y Venezuela en los últimos dos años.

"El Skipper ha transportado casi 13 millones de barriles de petróleo iraní y venezolano desde que se unió a la flota negra mundial de petroleros en 2021", dijo Samir Madani, cofundador de TankerTrackers.com, en referencia a los buques que ocultan su verdadera ubicación. El barco entregó petróleo iraní a Siria en 2024, cuando estaba bajo el control de Bashar al Asad, lo que ayudó a su gobierno a prolongar una guerra civil, dijo Madani.

De febrero a julio de este año, el barco transportó casi dos millones de barriles de crudo de Irán a China.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impusosanciones al barco en 2022, que en aquel entonces tenía otro nombre, y dijo que formaba parte de "una red internacional de contrabando de petróleo que facilitaba el comercio de crudo y generaba ingresos" para apoyar a las fuerzas de Hizbulá en Líbano, respaldadas por Irán, y a la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Christoph Koettl proporcionó un análisis adicional de imágenes satelitales.

Christiaan Triebert es periodista en el equipo de Investigaciones Visuales del Times, un grupo que combina reportería tradicional con análisis de evidencia visual para verificar y obtener datos de todo el mundo.

Riley Mellen es reportero del equipo de investigaciones visuales del Times, el cual combina reportería tradicional con análisis forense digital avanzado.

Christoph Koettl proporcionó un análisis adicional de imágenes satelitales.