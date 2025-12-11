Disney accede a que OpenAI utilice sus personajes

El acuerdo con Sora, la plataforma de videos de OpenAI, significa un punto de inflexión para Hollywood, que ha estado intentando dilucidar los posibles perjuicios y ventajas de la inteligencia artificial generativa.

Disney, en un momento decisivo para Hollywood y la inteligencia artificial generativa, anunció el jueves que compraría una participación de 1000 millones de dólares en OpenAI y que llevaría sus personajes a Sora, la plataforma de videos cortos de OpenAI.

Disney también señaló que, como parte del acuerdo de tres años, una selección de videos creados con Sora estaría disponible en Disney+. Además, dio a conocer que trabajaría con OpenAI para "crear nuevos productos, herramientas y experiencias" como parte del acuerdo e integraría ChatGPT en su flujo de trabajo.

"El rápido avance de la inteligencia artificial marca un momento importante para nuestra industria, y a través de esta colaboración con OpenAI ampliaremos de manera reflexiva y responsable el alcance del modo en el que contamos nuestras historias", dijo en un comunicado Robert A. Iger, director ejecutivo de Disney.

Disney es la primera gran empresa de Hollywood que cruza a este territorio particularmente complejo. Disney, Universal, Warner Bros. Discovery y otras compañías similares han pasado los dos últimos años tratando de resolver problemas importantes sobre cómo se construye el software de IA generativa, cómo se compensa a los titulares de los derechos de autor y cómo pueden reaccionar los sindicatos de Hollywood. Disney y Universal han demandado a Midjourney, un generador de imágenes de IA con decenas de millones de usuarios registrados, por permitir que la gente cree imágenes que "incorporan y copian descaradamente" personajes propiedad de las empresas. (Midjourney ha rechazado la demanda, alegando que sus acciones se insertan dentro del "uso justo").

En particular, el acuerdo anunciado el jueves no incluye la imagen, voz y semejanza de personas (conocidos como "talento"), e Iger --quizás previendo que la comunidad creativa de Hollywood se opondría al acuerdo-- hizo hincapié en que Disney colaboraría con OpenAI de forma "reflexiva y responsable".

Pero la popularidad de las herramientas de IA generativa como Sora ha obligado a empresas como Disney a sentarse a la mesa, para intentar ejercer cierto control sobre la avalancha de videos generados por usuarios que incorporan sus imágenes y ganar dinero con ello.

Los usuarios de Sora podrán empezar a generar videos con personajes de Disney a principios del año que viene. Entre los personajes están Mickey Mouse y personajes de Encanto, Frozen, Moana, Toy Story, Zootopia, Intensamente y otras películas de animación. También estarán disponibles versiones animadas o ilustradas de personajes de Marvel como Deadpool, Iron Man y Pantera Negra, junto con personajes de Star Wars como Darth Vader, Luke Skywalker y Yoda.

"Este acuerdo muestra cómo las empresas de IA y los líderes creativos pueden trabajar juntos de forma responsable para promover la innovación que beneficia a la sociedad" y "ayuda a que su trabajo llegue a nuevos públicos", dijo en un comunicado Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI.

