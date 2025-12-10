Caso Maxwell: un juez aprueba desclasificar los registros del gran jurado

El fallo cita una nueva ley que obliga al Departamento de Justicia a hacer públicos todos sus archivos relacionados con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell antes del 19 de diciembre.

El martes, un juez federal de Manhattan accedió a la petición del Departamento de Justicia de desclasificar los archivos de la investigación del gran jurado a Ghislaine Maxwell, compañera durante mucho tiempo de Jeffrey Epstein, quien cumple una condena de 20 años de prisión tras ser declarada culpable en 2021 de tráfico sexual de menores y otros cargos.

La resolución del juez Paul Engelmayer aludía a una nueva ley aprobada por el Congreso que obliga al Departamento de Justicia a hacer públicos todos sus archivos sobre Epstein antes del 19 de diciembre.

Sin embargo, el dictamen deja claro que las transcripciones del gran jurado serán solo una pequeña parte de la enorme cantidad de material que el Departamento de Justicia ha dicho que tiene intención de publicar en virtud de la nueva ley.

El Departamento también solicitó a Engelmayer que modificara una orden de protección emitida al principio del caso Maxwell que mantenía una estricta confidencialidad sobre los materiales entregados a los abogados defensores, lo que se conoce como "descubrimiento".

"Un objetivo primordial de la orden de protección", escribió el juez, era "proteger los intereses de privacidad de las víctimas de Maxwell y Epstein".

En su fallo de 24 páginas del martes, Engelmayer escribió que la nueva ley, conocida como Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, se aplicaba "inequívocamente" a los materiales de descubrimiento del caso. La modificación de la orden de protección, añadió, era necesaria para permitir al Departamento de Justicia "cumplir sus obligaciones legales en virtud de la ley".

Esto incluye materiales obtenidos en cateos de espacios físicos, como la casa y la isla de Epstein, y el contenido de computadoras y otros dispositivos electrónicos incautados en esos espacios.

Los materiales de descubrimiento también incluyen registros de detenciones y declaraciones posteriores a la detención; registros bancarios y otros archivos financieros; registros e informes de líneas aéreas privadas; y apuntes de entrevistas con víctimas. Los materiales incluidos en la orden también están relacionados con litigios civiles, como las transcripciones y grabaciones de declaraciones juradas e interrogatorios formales.

La nueva ley exige que los materiales se divulguen con ediciones para proteger los nombres de las víctimas y otros datos que puedan identificarlas. La ley también establece que el gobierno puede retener información que podría poner en peligro alguna investigación o proceso federal en curso.

La petición de que se revelara el material fue presentada el mes pasado por la fiscala general Pam Bondi, quien había pedido al juez que acelerara la resolución, dado el inminente vencimiento del plazo establecido por la nueva ley.

Bondi también había pedido a otro juez que desclasificara el material de la investigación sobre Epstein, quien fue imputado por cargos de tráfico sexual en julio de 2019 y detenido mientras esperaba juicio; al mes siguiente apareció ahorcado en su celda, y su muerte fue declarada suicidio.

El juez del caso de Epstein, Richard Berman, aún no se ha pronunciado sobre esa solicitud.

El verano pasado, Engelmayer y Berman denegaron solicitudes similares de Bondi sobre los materiales de Maxwell y Epstein, citando la confidencialidad del gran jurado. Tras la aprobación de la nueva ley el mes pasado, Bondi renovó su petición a ambos jueces.

La solicitud, presentada por Bondi y el fiscal general adjunto, Todd Blanche, fue firmada por Jay Clayton, fiscal del Distrito Sur de Nueva York. La moción argumenta que la nueva ley demuestra una intención del Congreso de "anular algunas de las bases subyacentes del secreto del gran jurado".

La moción señala, por ejemplo, que uno de los objetivos de la norma del secreto es proteger a quien no ha sido acusado "de la ansiedad, la vergüenza y el escarnio público que pueden derivarse de su divulgación".

La nueva ley establece que los materiales no pueden ser "retenidos, retrasados o editados por motivos de vergüenza, daño a la reputación o sensibilidad política, incluyendo a cualquier funcionario gubernamental, figura pública o dignatario extranjero", según dice la moción.

Maxwell fue condenada en diciembre de 2021 tras un juicio de un mes de duración por conspiración para el tráfico sexual, tráfico sexual de una menor y otros cargos.

El viernes, un juez federal del Distrito Sur de Florida accedió a la petición del Departamento de Justicia de abrir el material del gran jurado de una investigación a Epstein iniciada en 2005 en relación con acusaciones de que abusaba de chicas adolescentes.

Como parte de un acuerdo para evitar cargos federales, Epstein se declaró culpable en 2008 de cargos del estado de Florida que incluían el reclutamiento de menores para prostitución, un acuerdo que ha sido duramente criticado por considerarse excesivamente benévolo.

Benjamin Weiser es periodista del Times y cubre los tribunales federales y la fiscalía de Manhattan, así como el sistema judicial en general.