Japón emite una alerta de tsunami tras un terremoto de magnitud 7,6

El terremoto se produjo frente a la costa de la prefectura de Aomori, en la isla principal de Japón, Honshu.

Un fuerte terremoto de magnitud preliminar de 7,6 provocó el lunes alertas de tsunami en algunas zonas de la costa norte de Japón y dio lugar a avisos de evacuación mientras las autoridades investigaban el alcance de los daños y si había habido bajas.

La Agencia Meteorológica de Japón dijo que el terremoto se produjo frente a la prefectura de Aomori, en la isla principal de Japón, Honshu, después de las 11 p. m. hora local, y que fue seguido por una réplica de magnitud 5,6.

La agencia meteorológica emitió una alerta de tsunami para las prefecturas de Aomori, Iwate y Hokkaido, y emitió un aviso de tsunami para las prefecturas de Miyagi y Fukushima.

En un puerto de la prefectura de Iwate, en la isla de Honshu, se detectaron olas de tsunami de más de 0,6 metros.

Se observaron olas de más de 40 centímetros en el puerto de Mutsu-Ogawara, en la prefectura de Aomori, y en Urakawa, en Hokkaido, la isla principal más septentrional de Japón. Se observó un tsunami de menos de 30 centímetros de altura en la ciudad de Erimo, en Hokkaido.

Hasta el momento no se han detectado daños en las centrales nucleares, dijo Kihara.

El alcance de los daños en las zonas pobladas no estaba claro de inmediato, dijeron las autoridades. En la ciudad de Hachinohe, en Honshu, se produjeron incendios y cortes de electricidad que provocaron llamadas de emergencia, y se abrió una escuela local para que los residentes la utilizaran como refugio de evacuación, dijo Kihara.

Alrededor de 800 hogares de la prefectura de Iwate, en la isla, se quedaron sin electricidad, dijo. Las autopistas y los servicios ferroviarios estaban interrumpidos.

La NHK, la radiotelevisión pública japonesa, dijo que el personal de un hotel de Aomori había informado de que varias personas habían resultado heridas.

Kenta Kobayashi, periodista de Tomakomai, ciudad de Hokkaido, dijo que sintió fuertes sacudidas. "No podía mantenerme de pie sin sujetar algo", dijo.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, les dijo a los periodistas que las autoridades les darían a los residentes las instrucciones de evacuación que fueran necesarias. En Japón se emiten regularmente avisos y alertas de tsunami después de los terremotos. El mes pasado, la agencia meteorológica emitió brevemente un aviso de tsunami cuando un terremoto de magnitud 6,7 sacudió la costa de la isla de Honshu.

En marzo de 2011, un terremoto de magnitud 8,9 y un tsunami devastaron la costa noreste de Japón y dejaron fuera de servicio los sistemas de refrigeración de tres reactores de la central nuclear de Fukushima Daiichi. Más de 19.000 personas murieron en el terremoto y el tsunami.

Christine Hauser es una reportera del Times que escribe noticias de última hora, reportajes y artículos explicativos.

Hisako Ueno es reportera e investigadora del Times en Tokio y escribe sobre política, negocios, trabajo, género y cultura japonesa.

