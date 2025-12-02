El papa León pide una solución de dos Estados para solucionar el conflicto de Medio Oriente

León XIV dijo que había conversado con el presidente de Turquía sobre la posibilidad de que sirviera como "voz mediadora" para ayudar a Israel y a los territorios palestinos ocupados a negociar una solución de dos Estados.

Poco después de despegar de Estambul tras completar la primera etapa de su gira internacional inaugural, el papa León XIV dijo que había conversado con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, sobre la posibilidad de servir como "voz mediadora" para ayudar a Israel y a los territorios palestinos ocupados a negociar una solución de dos Estados.

"Todos sabemos que ahora mismo Israel no acepta esta situación", dijo el papa, hablando en italiano en respuesta a la pregunta de un periodista turco sobre la postura del Vaticano en los conflictos de Gaza y Ucrania. León, señalando que el Vaticano es "también amigo de Israel", dijo que la solución de dos Estados era "la única solución" al "conflicto que viven continuamente". Y añadió: "Turquía tiene un papel importante que puede desempeñar en esto".

La respuesta del papa estuvo en consonancia con la tradicional política del Vaticano. El Vaticano también ha criticado la conducta de Israel durante la guerra en Gaza. En octubre, el cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de la Santa Sede, dijo que Israel estaba llevando a cabo una "masacre" en Gaza como represalia por el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023. Parolin describió esos ataques como una "masacre inhumana". Después de que el gobierno israelí objetara los comentarios de Parolin, el papa León dijo que el cardenal "expresó muy bien la opinión de la Santa Sede en este asunto".

León, que agradeció a Erdogan por el uso de su helicóptero personal, dijo en el avión que el dirigente turco había pasado muchos meses hablando con los presidentes de Rusia y Ucrania para intentar resolver la guerra en Ucrania. León dijo que, dadas las relaciones de Erdogan con los dirigentes de Rusia, Ucrania y Estados Unidos, que está intentando mediar en un alto al fuego, esperaba que el mandatario turco pudiera ayudar a "promover el diálogo" conducente a un alto al fuego y, en última instancia, al fin de la guerra.

El papa habló tras pasar tres días en Turquía, reuniéndose con dirigentes de las iglesias católica y ortodoxa, así como con funcionarios del gobierno. Viajó a Iznik, el emplazamiento de la antigua Nicea, donde participó en un servicio ecuménico con vistas a las ruinas de la antigua basílica bizantina de San Neófito. En Estambul, visitó la mezquita del Sultán Ahmed, también conocida como Mezquita Azul, y el sábado por la tarde presidió su primera misa fuera de Italia, en un estadio de Estambul.

En el avión, León dijo que Turquía era un país donde, aunque los cristianos son una minoría muy pequeña, "personas de distintas religiones pueden vivir en paz". Hablando en inglés, describió Turquía como un ejemplo de "lo que todos buscaríamos en todo el mundo: que a pesar de las diferencias religiosas, a pesar de las diferencias étnicas, a pesar de muchas otras diferencias, la gente puede de hecho vivir en paz".

Cuando el avión descendía a Beirut para el inicio de la visita de dos días y medio del papa, los periodistas a bordo divisaron aviones de combate en ambas alas del Airbus 320 que se había alquilado para el viaje papal.

Poco después de aterrizar en Beirut, el papa visitó el palacio presidencial y al presidente católico de Líbano, Joseph Aoun. Ambos hablaron en el palacio ante una reunión de funcionarios del gobierno y diplomáticos.

Líbano, el único país árabe con un jefe de Estado cristiano, cuenta con una importante población de cristianos y ha sido un baluarte de la Iglesia católica en Medio Oriente. Sin embargo, los cristianos libaneses temen la marginación, en un país donde las divisiones sectarias entre musulmanes suníes, musulmanes chiíes y cristianos son un problema de larga data.

"Le imploramos que le diga al mundo que no moriremos, ni nos iremos, ni desesperaremos, ni nos rendiremos", dijo el presidente Aoun dirigiéndose al papa. "Nos quedaremos aquí, respiraremos libertad, inventaremos la alegría, perfeccionaremos el amor, apreciaremos la innovación, abrazaremos la modernidad y crearemos cada día una vida digna de ser vivida".

En su mensaje, el papa León animó a los libaneses a quedarse, a pesar de las inquietudes económicas, políticas y de seguridad. "Hay momentos en los que es más fácil huir, o simplemente más conveniente trasladarse a otro lugar", dijo León. "Hace falta verdadero valor y previsión para quedarse o regresar al propio país, y para considerar dignas de amor y dedicación incluso situaciones un tanto difíciles".

Reconoció la violencia y la pobreza que pueden empujar a los jóvenes en particular a emigrar, y el valor de construir una diáspora, pero dijo que "no debemos olvidar que permanecer en nuestra patria y trabajar día a día para desarrollar una civilización de amor y paz sigue siendo algo muy valioso".

