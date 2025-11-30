The New York Times

Adiós a 'Stranger Things'

Stranger Things se estrenó en 2016 e inmediatamente se hizo popular. Creada por Matt y Ross Duffer, la contagiosa mezcla de homenaje y terror de la serie la convirtió en el primer auténtico megaéxito de la televisión emitida en continuo. Para el joven elenco, la fama repentina era su propio tipo de Mundo del Revés, un lugar que se parecía al mundo real pero que era confuso e innegablemente diferente.

"Ves cosas que los demás no necesariamente ven, y las únicas personas con las que lo compartes son estos amigos", recordó recientemente Finn Wolfhard, que ahora tiene 22 años.

La primera parte de la quinta y última temporada de Stranger Things ya se puede ver en Netflix. (Llegarán más episodios en Navidad y el final en Nochevieja). En las entrevistas, los jóvenes protagonistas --todos adultos ahora, los más grandes tienen treinta y tantos-- recordaron la serie y cómo los ha marcado.

Noah Schnapp como Will

Millie Bobby Brown como Eleven

Finn Wolfhard como Mike

Gaten Matarazzo como Dustin

Caleb McLaughlin como Lucas

Maya Hawke como Robin

Charlie Heaton como Jonathan

Natalia Dyer como Nancy

Joe Keery como Steve

Sadie Sink como Max

Imágenes de Stranger Things vía Netflix.

Jeremy Egner es editor de la sección de televisión y supervisa la cobertura del medio y de quienes lo hacen. Se incorporó al Times en 2008.

Alexis Soloski escribe para el Times desde 2006. Como periodista de cultura, cubre televisión, teatro, cine, pódcast y nuevos medios.

