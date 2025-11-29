Trump anuncia un indulto para el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández

El expresidente fue declarado culpable el año pasado por un jurado estadounidense de conspirar para importar cocaína a EE. UU. Cumple una condena de 45 años.

El presidente Donald Trump anunció el viernes por la tarde su intención de conceder "un indulto total y completo" al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien el año pasado fue declarado culpable por un jurado estadounidense de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos en un amplio caso de narcotráfico.

El anuncio del indulto se produjo en un par de publicaciones en las redes sociales de Trump, quien se ha pronunciado repetidamente sobre las próximas elecciones del domingo en dicho país. Ya había respaldado a un candidato, un exalcalde del conservador Partido Nacional llamado Nasry "Tito" Asfura.

"Tito y yo podemos trabajar juntos para luchar contra los narcocomunistas y llevar la ayuda necesaria al pueblo de Honduras", escribió Trump, quien pasaba el fin de semana festivo en su complejo turístico de Mar-a-Lago.

Asfura, que pertenece al mismo partido que Hernández, dedicó gran parte de una contienda electoral muy disputada a cortejar a líderes en Washington, incluidos miembros del círculo íntimo de Trump. La causa de Hernández, quien también fue condenado por posesión y conspiración para poseer "artefactos destructivos", incluidas ametralladoras, ha sido abordada por separado por figuras como Roger Stone, el agente político conservador.

El anuncio del indulto de un líder condenado por un caso de conspiración para el narcotráfico se produjo en un momento en que el gobierno de Trump ha lanzado una agresiva campaña militar en el Caribe, la cual describe como una operación antidrogas. Más de 80 personas han muerto desde principios de septiembre en ataques contra embarcaciones que, según las autoridades estadounidenses, transportaban drogas. Han aportado pocas pruebas que sustenten esa afirmación, y legisladores estadounidenses de ambos partidos y expertos han cuestionado la legalidad de los ataques.

La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

"FELICIDADES A JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ POR SU PRÓXIMO INDULTO", escribió Trump en una de sus publicaciones del viernes, minutos después de regresar a Mar-a-Lago tras pasar el día en su cercano club de golf. "¡HAZ A HONDURAS GRANDIOSO DE NUEVO!".

Hernández, una figura importante del Partido Nacional de Honduras, fue presidente de su país de 2014 a 2022. Cuando ganó la presidencia, Estados Unidos lo consideraba un aliado dispuesto, aunque imperfecto. Pero su primer mandato estuvo plagado de grandes escándalos de corrupción que provocaron protestas generalizadas.

Su presidencia también estuvo marcada por las tensas elecciones de 2017, en las que obtuvo un segundo mandato a pesar de la prohibición constitucional de la reelección. Las acusaciones generalizadas de fraude desencadenaron manifestaciones y violencia postelectoral con participación del ejército, un periodo de disturbios en el que murieron casi dos decenas de personas.

Durante su segundo mandato, los rumores sobre las conexiones de Hernández con narcotraficantes se intensificaron después de que su hermano, exlegislador, fuera detenido en 2018, acusado de narcotráfico mientras visitaba Estados Unidos.

Durante el juicio posterior, los fiscales afirmaron que, durante la campaña para su primer mandato, Hernández había recibido sobornos de narcotraficantes, incluido un millón de dólares de Joaquín "El Chapo" Guzmán, el famoso exlíder del Cártel de Sinaloa. El juicio dejó claro que Hernández, junto con su hermano, estaba bajo escrutinio de las autoridades estadounidenses.

Menos de un mes después de dejar el cargo, en 2022, Hernández fue detenido y extraditado a Estados Unidos para enfrentarse a cargos de narcotráfico y posesión de armas.

Fue declarado culpable en marzo de 2024 y posteriormente condenado a 45 años de prisión. "Como presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández abusó de su poder para apoyar una de las mayores y más violentas conspiraciones de narcotráfico del mundo, y el pueblo de Honduras y Estados Unidos sufrieron las consecuencias", dijo entonces el fiscal general Merrick B. Garland.

Desde que Trump asumió el poder este año, la familia del expresidente ha intentado presentar su condena como una persecución política por parte del gobierno de Joe Biden. Pero aunque el expresidente hondureño fue extraditado y condenado cuando Biden estaba en el cargo, la investigación de sus vínculos con narcotraficantes tuvo lugar principalmente durante el primer mandato de Trump.

Uno de los principales investigadores del caso del hermano de Hernández fue Emil Bove, entonces fiscal del Distrito Sur de Nueva York y más tarde uno de los abogados personales de Trump.

Stone, el agente político, ha defendido públicamente a Hernández. Ha afirmado en las redes sociales que Hernández había caído en una "trampa" y que era "víctima de una conspiración" vinculada al gobierno estadounidense, dando a entender que la extradición y el procesamiento tenían una motivación política.

El partido de izquierda que gobierna Honduras, Libre, fue fundado por otro expresidente, Manuel Zelaya, tras ser derrocado en un golpe de Estado en 2009. Su esposa, Xiomara Castro, es la actual presidenta. Ante la limitación de su mandato, ha elegido a una abogada y exsecretaria de Finanzas para sucederla.

La familia Zelaya-Castro, que también ha enfrentado acusaciones de vínculos con el narcotráfico, ha sido señalada por la oposición en las elecciones de este año como provenezolana. Trump, en una de sus publicaciones recientes, los llamó "los comunistas".

En Honduras, muchos reaccionaron con sorpresa, incluidos aquellos que se preguntaron cómo influiría esto en las elecciones de este fin de semana.

Leonardo Pineda, analista hondureño, afirmó que era evidente que el indulto suscitaría una reacción negativa parecida a la de las elecciones de 2021, cuando Hernández salió del poder. Señaló que al vincular al candidato conservador, Asfura, con Hernández, Trump podría perjudicar sus posibilidades de ganar.

