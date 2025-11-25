Patel en la mira por usar agentes especiales para proteger a su novia

Cuando Alexis Wilkins, una aspirante a cantante de country que sale con el director del FBI, Kash Patel, cantó el himno nacional estadounidense en la convención anual de la Asociación Nacional del Rifle, llevada a cabo en Atlanta en primavera, llegó acompañada de un formidable equipo de protección: un equipo SWAT de la oficina local del FBI.

Los dos agentes, miembros de una unidad especializada entrenada para asaltar edificios atrincherados y rescatar rehenes, habían sido enviados ahí por orden de Patel. Pero al ver que el evento en el Georgia World Congress Center era seguro y que Wilkins no corría peligro aparente, se marcharon antes de que terminara el evento, de acuerdo con seis personas con conocimiento del incidente.

Ella se dio cuenta. Su novio también.

Poco después, Patel arremetió contra el comandante del equipo, diciendo que su novia se había quedado sin defensores financiados por los contribuyentes y criticando lo que consideraba una falta de comunicación sobre sus movimientos a la cadena de mando durante el tiempo que ella estuvo en el recinto donde, contó la gente, cantó y conversó con los asistentes.

Le preocupaba que Wilkins, una conservadora de alto perfil, pudiera ser atacada por personas que la habían amenazado en internet.

El uso intensivo que Patel ha hecho de los recursos financiados por los impuestos de los contribuyentes durante sus primeros nueve meses en el cargo ha hecho que dentro del gobierno se cuestione cada vez más si sobrepasa los límites de lo normal. Esto incluye un intenso uso de la seguridad para protegerse a sí mismo y a su novia.

También ha usado un avión del gobierno para hacer algunos viajes de placer, como un viaje de golf con amigos a un complejo privado en Escocia durante el verano.

Los directores deben volar en aviones del gobierno cuando viajan porque se requiere acceso a equipos de comunicaciones seguros. Sin embargo, usar aviones del gobierno para hacer viajes de negocios, o para volver a casa si dejaron atrás sus vidas en otras partes del país para servir en Washington, requiere planificación y coordinación.

La protección de seguridad gubernamental para que Wilkins asista a eventos o presentaciones ha llamado especialmente la atención, incluyendo críticas de algunas de las mismas personalidades de derecha de internet que apoyaron sus esfuerzos por reorganizar la agencia.

"¿Se le considera la cónyuge de Kash?", preguntó recientemente en X Grace Chong, una influente que trabaja para Stephen Bannon, un aliado de Donald Trump, sobre el uso que Wilkins hace de los recursos de la agencia. "¿Por eso está recibiendo protección? Porque si no, ¿entonces por qué estamos pagando esto?".

Los funcionarios y otras personas entrevistadas para este artículo hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias, o porque no estaban autorizados a discutir los asuntos públicamente.

El director tiene su propio equipo de seguridad, y este protege a Wilkins cuando ambos viajan juntos. Sin embargo, funcionarios actuales y anteriores del FBI dijeron que el uso de agentes SWAT para proteger a la novia de Patel era sumamente inusual, dadas sus funciones especializadas y a menudo peligrosas, como ejecutar órdenes de alto riesgo e investigar casos.

Los equipos SWAT no reciben una amplia formación en protección de personalidades en la Academia del FBI, pero se han utilizado para complementar el destacamento de seguridad del director en determinadas circunstancias, como en un viaje que hizo Patel al Reino Unido en mayo y otro que uno de sus predecesores, Robert S. Mueller III, hizo una vez a Irak.

Los funcionarios y exfuncionarios dijeron que la base de la protección de las personalidades es la planificación previa. Sin embargo, la dependencia de Patel de equipos tácticos de todo el país parece hacerse de forma improvisada; en algunos casos, los agentes apenas reciben aviso antes de ser enviados a proteger a Wilkins, dijeron.

El uso que Patel hace de estos recursos ha suscitado duras críticas de algunos exagentes, como Christopher O'Leary, un exmarine que, como agente de alto rango del FBI, supervisaba un equipo especializado que realizaba misiones de alto riesgo.

"Su uso abusivo y excesivo del avión GV para sus aventuras personales y la asignación de agentes especiales con capacitación SWAT para que cuiden a su novia son indicativos de su falta de experiencia de liderazgo, juicio y humildad", añadió, refiriéndose al modelo Gulfstream del avión gubernamental de Patel.

Antiguos funcionarios con experiencia en operaciones tácticas también han planteado problemas legales. No estaba claro si los miembros del equipo SWAT asignados a Wilkins recibirían una protección contra la responsabilidad civil similar a la que reciben otros agentes federales que podrían utilizar la fuerza letal como parte de sus funciones oficiales, según varias personas con conocimiento de esas conversaciones.

Cuando los equipos SWAT salen en una misión, se supone que los agentes elaboran planes en los que se describen los parámetros de la operación, salvo en casos de emergencia, dijeron antiguos funcionarios.

Todo esto se produce en un momento de recortes potencialmente profundos del presupuesto del FBI. En mayo, Patel dijo a los senadores que apoyaba la propuesta de la Casa Blanca de recortar el presupuesto de su agencia en unos 500 millones de dólares, un brusco cambio de postura después de haber solicitado financiación adicional.

Ben Williamson, portavoz de Patel, dijo que su gasto en transporte era comparable al de sus predecesores recientes, Christopher Wray y James Comey.

Se negó a dar detalles sobre los viajes y la seguridad de Wilkins, o una relación de lo que se gastó en ellos, pero dijo que todo lo que se hacía en su nombre estaba justificado por las amenazas que enfrentaba. Discrepó con la determinación de los agentes del equipo de que Wilkins estaba fuera de peligro en la convención de la Asociación Nacional del Rifle.

"Wilkins está recibiendo un destacamento de protección porque ha enfrentado cientos de amenazas de muerte creíbles relacionadas con su relación con el director Patel", dijo Williamson en un comunicado, y añadió: "Las críticas de mala fe a los viajes del FBI no disuadirán a la agencia de nuestra misión".

El incidente de Atlanta no fue la primera vez que se recurría a miembros del equipo SWAT para proteger a Wilkins, de 27 años, quien mantiene una relación con Patel, de 45, desde hace alrededor de tres años. En los últimos meses, se han desviado recursos del equipo SWAT para proteger a Wilkins varias veces, incluso en Nashville, donde vive, de lo que informó primero MS NOW.

A finales de septiembre, funcionarios del FBI llamaron a los agentes del equipo táctico a la oficina del buró en Salt Lake City, incluso después de haber trabajado largas horas tras el asesinato de un antiguo aliado de Trump, Charlie Kirk, en Utah. Fueron reasignados para brindar protección adicional a Wilkins en un evento político, por temor a que ella también pudiera ser un objetivo.

También se han desplegado equipos SWAT de la oficina local del FBI en Las Vegas para proteger a Patel cuando se aloja en la residencia que tiene ahí, que ha sido objeto de al menos un ataque tipo swatting (denuncia falsa) en el último año, según dos exfuncionarios con conocimiento de la situación.

Wilkins también ha acompañado a Patel en al menos uno de sus viajes al extranjero. En mayo, voló a Londres para reunirse con él en una conferencia secreta de seguridad nacional en un complejo turístico a las afueras de Londres, según un exfuncionario con conocimiento de la situación.

El equipo del director la recibió en el aeropuerto y utilizó un vehículo de la embajada estadounidense para llevarla al hotel.

Desde que asumió el cargo en febrero, Patel, de quien sus colaboradores dicen que disfruta de los beneficios y los lujos de su puesto --monedas conmemorativas personalizadas, puros, chaquetas con la marca del FBI--, ha hecho un uso intensivo del pequeño avión privado del director y de un Boeing 757 más grande. Muchos de los viajes han sido por motivos de trabajo; algunos han sido para volar a Nevada de ida y vuelta o para ver a Wilkins en Nashville.

Si el viaje es personal, los directores deben reembolsar al gobierno el uso del avión al precio de un billete comercial, una cantidad muy inferior a los miles de dólares que cuesta en realidad operar un pequeño avión Gulfstream.

En respuesta a reportes previos sobre su uso de un avión del gobierno, un portavoz del FBI declaró a The Wall Street Journal que Patel había realizado alrededor de 10 viajes personales desde que se convirtió en director. En comparación, en un periodo de cuatro años, Mueller, conocido por su intensa ética laboral, hizo 10 vuelos de casi 300 que requirieron reembolso, según un informe de 2013 de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental.

A finales de agosto, Patel voló en un avión del gobierno desde la zona de Washington a un aeropuerto de Inverness, Escocia. El destino era un exclusivo complejo de golf, el Carnegie Club, para una salida con amigos, entre ellos antiguos SEAL de la Marina, junto con personas que había conocido como abogado de oficio y en viajes al extranjero al principio de su carrera. Wilkins no asistió.

Los preparativos sobre el terreno fueron extensos y costosos. Los agentes del FBI coordinaron los preparativos de transporte y seguridad de Patel con las autoridades escocesas y británicas. Esto requirió el despliegue de un equipo de avanzada y personal de seguridad las 24 horas del día, conocido como "cuervos", para vigilar el avión de Patel, según un exfuncionario estadounidense con conocimiento directo del asunto.

Williamson dijo que los gastos en que incurrió estaban en consonancia con los costos de transporte y seguridad necesarios para proteger a los directores del FBI dondequiera que viajen. Patel siguió las "directrices éticas" y el grupo pagó el alojamiento, la comida y el billete de avión, dijo.

A finales del mes pasado, Patel tomó otro vuelo, también a expensas de los contribuyentes, a Texas, donde visitó un rancho privado de caza propiedad de un amigo, según personas con conocimiento de su viaje. The Wall Street Journal informó por primera vez del viaje.

Pero un paseo más corto que hizo Patel el 25 de octubre a State College, Pensilvania, para ver cantar a Wilkins en un evento de lucha libre, hizo que las quejas sobre el uso que Patel hace de los recursos del gobierno --sobre todo en la derecha-- se convirtieran en el centro de atención.

Al frente de la ofensiva estaba Kyle Seraphin, un exagente del FBI convertido en podcaster conservador, quien acusó a Patel de usar el avión para pasar el rato con su "chica" durante el cierre del gobierno.

El mes pasado, Patel respondió a la primera oleada de preguntas sobre Wilkins con una larga publicación en su cuenta personal de X.

"Los ataques asquerosamente infundados contra Alexis --una verdadera patriota y la mujer a la que me enorgullece llamar mi compañera de vida-- son más que patéticos", escribió. "Ella es una conservadora de convicciones firmes y una sensación de la música country que ha hecho más por esta nación de lo que la mayoría hará en 10 vidas".

Cuando Wray utilizó el avión de la agencia por motivos personales durante su propia gestión, Patel fue uno de sus críticos más acérrimos. En una entrevista de 2023, Patel reprendió a Wray directamente, usando su nombre, diciendo que no necesitaba "un G5 financiado por el gobierno para irse de vacaciones".

"Quizá deberíamos dejar ese avión en tierra", añadió Patel. "Son quince mil dólares cada vez que despega. Es solo una idea".

Esa idea no se ha traducido en acción. En lugar de eso, Patel ha intentado limitar la divulgación pública de sus movimientos.

Después de que aparecieran en internet fotos de Patel en la presentación de Wilkins en el evento de lucha libre, los periodistas utilizaron datos públicos de monitoreo de vuelos para determinar que había usado un avión del gobierno para llegar ahí. Entonces Patel destituyó a un alto funcionario de la agencia al que culpó de no haber ocultado el número de identificación del avión, según un exfuncionario de las fuerzas de seguridad con conocimiento del asunto.

Patel es el primer director desde J. Edgar Hoover que no está casado, por lo que los protocolos típicos para cónyuges --que tradicionalmente han recibido servicios de protección ocasionales-- no son del todo aplicables, en parte porque Wilkins vive en Nashville. El director mantiene una residencia en Las Vegas.

Muchas de las personas que critican a Patel no le reprochan que viva donde quiera o salga con quien quiera. Las preguntas giran en torno al aparente acceso de Wilkins a los servicios de protección y a otros bienes del gobierno que exceden la práctica habitual.

Wilkins ha cultivado un perfil público mucho más visible que el de las cónyuges de otros directores, y no ha dudado en promocionarse a sí misma y a Patel como una pareja influyente del movimiento MAGA.

Wilkins es una artista que ha grabado canciones country pop patrióticas que han tenido un éxito modesto en las plataformas de streaming; una activista por el derecho a las armas; y una provocadora partidista que exhibe parte de la misma belicosidad que el hombre que la describe como su compañera de vida.

Wilkins ha señalado que su imagen pública y su relación con Patel la han convertido en un posible objetivo, lo que justifica un nivel elevado de protección.

La semana pasada, Wilkins publicó imágenes de amenazas recientes en las que se le sugería que se suicidara y se le advertía que recibiera una bala. Otra imagen llevaba la fecha del 22 de febrero de 2025, un día después de que Patel tomara posesión de su cargo.

"Una mañana en mis mensajes privados", escribió.

Aric Toler y Tyler Pager colaboraron con reportería.

Alan Feuer cubre extremismo y violencia política para el Times, centrándose en los casos penales relacionados con el ataque del 6 de enero al Capitolio y contra el expresidente Donald Trump.

Adam Goldman es un periodista que radica en Londres y escribe sobre seguridad mundial para el Times.

Glenn Thrush cubre el Departamento de Justicia y también ha escrito sobre la violencia armada, los derechos civiles y las condiciones en las cárceles y prisiones del país.

Aric Toler y Tyler Pager colaboraron con reportería.