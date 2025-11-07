Una empleada de limpieza es asesinada con un disparo en Indiana al tocar la puerta equivocada

El disparo contra la mujer, migrante de Guatemala, ocurrió el miércoles en Indiana, estado que tiene leyes sólidas en favor de la defensa propia.

Aún no había salido el sol cuando sonó el disparo. Un único disparo, efectuado el miércoles desde el interior de una casa de tres habitaciones en los suburbios de Indianápolis, perforó la puerta principal e hirió mortalmente a una limpiadora que había llegado al porche momentos antes con su marido.

La policía de Whitestown, Indiana, la pequeña pero creciente ciudad donde se produjo el disparo, dijo que dos residentes habían estado en la casa esa mañana cuando llegaron los limpiadores. Los residentes creyeron que posiblemente estaban allanando su casa y llamaron al 911. En los cinco minutos transcurridos entre la llamada y la llegada de la policía, uno de los residentes disparó desde el interior de la casa e hirió a la mujer en la cabeza, dijeron las autoridades.

Los detectives intentan ahora averiguar qué ocurrió exactamente y los fiscales se disponen a estudiar si presentarán cargos.

La mujer asesinada, María Florinda Ríos Pérez de Velásquez, de 32 años, era madre de cuatro hijos y había emigrado con su esposo a Estados Unidos desde Guatemala hace unos tres años, según su hermano, Rudy Ríos Pérez.

La policía no ha identificado al autor del disparo ni ha facilitado ninguna descripción.

La casa donde se produjo el disparo forma parte de una nueva urbanización de Whitestown, que lleva el nombre de Albert S. White, exsenador estadounidense y ejecutivo del ferrocarril de Indiana, vinculado al presidente Abraham Lincoln. La casa se vendió en 2021 a un hombre que, según la policía, era uno de los residentes en el interior de la vivienda el miércoles. El jueves no se pudo contactar con él para que hiciera comentarios.

El tiroteo se parece a varios otros ocurridos en los últimos años, en los que personas que llegaron a una dirección equivocada fueron recibidas a tiros por los propietarios de la casa, preocupados por la amenaza que se cernía sobre ellos.

En 2023, un hombre de unos 80 años de Kansas City, Misuri, disparó e hirió a un adolescente, Ralph Yarl, que había tocado el timbre de su casa creyendo que era la de otra persona. Dos días después, en una zona rural del norte del estado de Nueva York, un hombre mató a una mujer de 20 años tras disparar con una escopeta contra dos coches y una motocicleta que habían girado en su entrada cuando los conductores buscaban una fiesta que se celebraba en otro lugar. Ambos tiradores fueron condenados por delitos.

"Cada situación es diferente, pero se trata de una tendencia preocupante en nuestras comunidades de todo el país", dijo Kent Eastwood, fiscal del condado de Boone, Indiana, quien estudiará si procede presentar cargos por el tiroteo en Whitestown. "Creo que todo el mundo puede estar de acuerdo en que esta persona no debería estar muerta".

Aun así, Eastwood subrayó que su trabajo consiste en aplicar la ley y que Indiana cuenta con una sólida legislación que protege los derechos de defensa propia. Dichas leyes se conocen a veces como leyes stand your ground (defender tu posición) o, dentro el hogar, leyes basadas en la "doctrina del castillo".

Entre otras cosas, la ley de Indiana dice que una persona puede usar una fuerza razonable, incluida la fuerza letal, si cree razonablemente que es necesaria para detener a un intruso. En esos casos, no es necesario que la persona intente retirarse antes.

La cuestión de qué es razonable, dijo Eastwood, es donde pueden complicarse las cosas.

"Nuestras comunidades están algo fracturadas y mucha gente ya no se pone de acuerdo sobre lo que es razonable", dijo. "Así que ahí es donde, como fiscal, tomar esas decisiones es cada vez más difícil, porque lo que es razonable para un grupo de personas no lo es necesariamente para otro".

Eastwood dijo que empezaría a revisar el informe del Departamento de Policía cuando los detectives concluyeran su investigación, muy probablemente a principios de la semana próxima, y entonces determinaría si presentaba cargos, convocaba a un gran jurado o decidía no presentar cargos.

Ríos Pérez de Velásquez y su esposo vivían en Indianápolis y empezaron a trabajar para una empresa de limpieza de casas hace aproximadamente un año, dijo su hermano.

Rudy Ríos Pérez dijo que su hermana y su marido iban a limpiar la casa de un nuevo cliente el miércoles. El marido, que más tarde le contó a Rudy Ríos Pérez los momentos previos al tiroteo, dijo que había forcejeado para abrir la puerta y que entonces su esposa le había quitado las llaves, burlándose de él por no poder abrirla. Segundos después, le dispararon en la cabeza, dijo Ríos Pérez.

La familia descubrió más tarde que la casa que les habían contratado para limpiar estaba detrás de la que habían intentado entrar, dijo.

Describió a su hermana como una persona siempre tranquila, alegre y sonriente. Le encantaba disfrazarse y arreglar a sus hijos para ir a la iglesia.

El hermano de la víctima dijo que eran una familia feliz. Añadió que no podían retroceder el tiempo y cambiar lo que ocurrió, sino solo pedir ayuda a Dios.

Los hijos de Ríos Pérez de Velásquez tienen entre 11 meses y 17 años, y el más pequeño cumplirá un año este mes, dijo su hermano.

También señaló que la víctima pensaba que Estados Unidos le ofrecería un futuro mejor a ella y a sus hijos. Sin embargo, añadió, fue justo lo contrario.

El capitán John Jurkash, portavoz de la policía local de Whitestown, dijo que los investigadores habían recorrido el barrio en busca de testigos y de cámaras de timbre que pudieran haber registrado lo ocurrido. Dijo que todos los presentes en el lugar, incluidos los dos residentes, habían respondido a las preguntas de los investigadores el miércoles.

Jurkash dijo que los agentes habían acudido rápidamente al lugar de los hechos tras recibir una llamada al 911 de los propietarios de la casa, quienes decían que había gente intentando entrar por la puerta principal. Cuando llegaron, encontraron a la mujer con una herida de bala en el porche, junto a su marido.

Georgia Gee colaboró con la investigación.

Nicholas Bogel-Burroughs es reportero de noticias nacionales en Estados Unidos y se enfoca en la justicia penal.

Christina Morales es una reportera del Times que cubre las comunidades latinas en Estados Unidos.

