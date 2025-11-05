'Mistress Dispeller': otra historia de infidelidad, pero con un giro inesperado

En China se puede contratar a un profesional para romper la relación extramatrimonial de un cónyuge infiel. Esta extraordinaria película nos acerca a esa industria.

La idea de "desvanecer un amorío" suena a algo inventado para una película: un cónyuge contrata a alguien para romper la relación extramatrimonial de su pareja. Pero es una industria que verdaderamente ha surgido en China en la última década, y es el tema del inquietante nuevo documental de Elizabeth Lo, Mistress Dispeller . La anterior película de Lo, Stray, era un documental de observación que seguía a tres perros callejeros que buscaban compañía humana en las calles de Estambul. Mistress Dispeller adopta un enfoque similar de observación --el texto inicial nos dice que no se ha vuelto a editar ninguna de las secuencias--, pero esta vez son los humanos quienes luchan con el amor.

La película sigue al señor y la señora Li, una pareja de mediana edad, y Wang Zhenxi, la mistress dispeller, o desvanecedora de amantes, a la que la señora Li contrata para romper la aventura de su marido. Sorprendentemente, no solo los Li y Wang aceptaron participar en la película, sino también Fei Fei, la amante del señor Li, una mujer mucho más joven que vive en otra ciudad. Se sintió atraída por él, dice, porque era amable con los demás, y ella quería sentir un poco más de esa amabilidad .

El tono de Mistress Dispeller es lo más alejado posible de Atracción fatal; piensa más bien en Vidas pasadas: una historia nostálgica y melancólica sobre personas que buscan conexión y amor en un mundo en el que escasean. En lugar de apoyarse en caricaturas o estereotipos, la película escucha respetuosamente la perspectiva de cada persona. El elemento añadido del subterfugio de Wang es lo que mantiene la frescura: al principio tiene que ir de incógnito, metiéndose en la vida de los Li y ganándose la confianza del señor Li antes de poder ayudarle a averiguar cómo terminar su relación con elegancia, sabiendo que Fei Fei será quien más dolor sienta al final.

En cierto modo, Mistress Dispeller no tiene nada de sorprendente: la historia que cuenta es tan antigua como el tiempo. Lo sorprendente es el mero hecho de que exista. El texto inicial indica que se pidió el consentimiento de los sujetos para aparecer tanto al principio como al final de la producción, a medida que su comprensión de la película y del papel de Wang en sus relaciones mutuas evolucionaba con el tiempo. Es importante saberlo desde el principio; de lo contrario, la cuestión de quién sabe qué, y cuándo, distraería demasiado durante todo el visionado.

Pero aun así, es sorprendente que se hayan puesto de acuerdo en primer lugar. Lo, la cineasta, ha hablado en entrevistas sobre el arduo proceso, que duró un año, de identificar primero a una amante dispuesta a participar, y luego a clientes que estuvieran dispuestos. Quería filmar cada perspectiva de un triángulo amoroso que se desmoronaba. Pero al principio, Li y Fei Fei pensaron que participaban en una película sobre el amor moderno en China. Solo una vez concluida la película, cada sujeto revisó el montaje, y Lo dijo que estaba dispuesta a replantearla por completo en ese momento si los protagonistas retiraban su consentimiento. No lo hicieron.

Este hecho pone de manifiesto algo muy importante de un documental de observación bien hecho. La mayoría de nosotros no tenemos cámaras que nos sigan, ni una cineasta compasiva dispuesta a editar y volver a narrar nuestras propias vidas. Pero hay algo en contar con ese espejo que permite a los protagonistas verse a sí mismos, incluso bajo luces poco favorecedoras. La construcción que hace Lo de la historia de cada persona les otorga dignidad y compasión. Y su acuerdo al final también dice mucho de lo que vieron en la película.

Alissa Wilkinson es crítica de cine del Times. Ha estado escribiendo sobre películas desde 2005.