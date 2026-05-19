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El abogado principal del Tesoro renuncia tras el anuncio de un fondo que favorecería a aliados de Trump

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Brian Morrissey, encargado jurídico principal del departamento, dejó su puesto horas después de que el gobierno de Trump diera a conocer el fondo de 1800 millones de dólares.

El principal abogado del Departamento del Tesoro renunció el lunes tras la creación de un "fondo antinstrumentalización" de 1800 millones de dólares que pronto podría realizar pagos a los aliados políticos del presidente Donald Trump, según tres personas familiarizadas con la medida.

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Brian Morrissey, abogado general del Tesoro, abandonó su cargo siete meses después de haber sido confirmado para el mismo por el Senado y apenas unas horas después de que el gobierno de Trump anunciara el fondo el lunes.

Morrissey no respondió a las peticiones de comentarios. Un portavoz del Tesoro dijo: "Morrissey ha servido al Tesoro de Estados Unidos con honor e integridad. Le deseamos lo mejor en sus próximos proyectos". En su carta de renuncia, Morrissey dijo que estaba agradecido por haber trabajado para Trump y para el secretario del Tesoro, Scott Bessent, según dos personas familiarizadas con la carta.

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El Departamento de Justicia creó el fondo para desembolsar pagos a personas que afirman que el gobierno de Joe Biden las persiguió indebidamente, una población que incluye a partidarios de Trump y antiguos miembros de su personal. Entre ellos están quienes asaltaron el Capitolio el 6 de enero de 2021.

El Departamento del Tesoro es responsable de depositar 1776 millones de dólares en una cuenta que será controlada por un grupo de personas seleccionadas por el fiscal general en funciones, Todd Blanche, según las condiciones del fondo publicadas el lunes. Ese dinero procederá del Fondo para Juicios, un fondo de financiación sin tope del que dispone el gobierno federal para pagar las reclamaciones de acuerdos sin necesidad de aprobación del Congreso.

El Departamento de Justicia está creando el fondo antinstrumentalización como parte de un acuerdo para resolver una demanda que Trump interpuso contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por su sigla en inglés), que depende del Departamento del Tesoro. En su demanda, Trump acusó al IRS de no hacer lo suficiente para impedir la divulgación no autorizada de su información fiscal durante su primer mandato. El presidente retiró la demanda el lunes bajo el escrutinio de un juez que cuestionó si Trump podía demandar legalmente a un organismo gubernamental que él controla.

Andrew Duehren cubre política fiscal para el Times desde Washington.

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