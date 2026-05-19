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Medio Oriente seguía en vilo luego de que Trump dijo que aplazó el ataque contra Irán

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El presidente Trump dijo que había pospuesto un "ataque muy importante" contra Irán, mientras Pakistán proseguía sus esfuerzos de mediación para poner fin a la guerra.

Medio Oriente seguía en un tenso limbo el martes, después de que el presidente Donald Trump dijera que había pospuesto un gran ataque estadounidense contra Irán para dar más tiempo a la diplomacia.

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Irán no respondió de manera inmediata y directa a las declaraciones de Trump, realizadas el lunes. Un portavoz del ejército iraní, el general de brigada Mohammad Akraminia, advirtió el martes de que cualquier nuevo ataque llevaría a Irán a abrir "nuevos frentes" utilizando "nuevas herramientas y métodos", según IRNA, la agencia de noticias estatal iraní.

A medida que el alto al fuego, de un mes de duración, ha ido sufriendo tensiones cada vez mayores, Pakistán, mediador en el conflicto, ha intentado mantener vivas las conversaciones indirectas entre Teherán y Washington. Los medios de comunicación estatales iraníes informaron que el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, se había reunido el lunes por la noche en Teherán con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, y habían discutido los esfuerzos para poner fin a la guerra.

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El gobierno paquistaní no ha hecho comentarios sobre el viaje de dos días, que según reportes comenzó el domingo. Naqvi es cercano al jefe del ejército paquistaní, Asim Munir, que ha estado dirigiendo los esfuerzos de mediación del país y hablando directamente con Trump y funcionarios iraníes, según dos personas con conocimiento de las negociaciones, que hablaron bajo condición de anonimato debido a lo delicado de las conversaciones.

Tasnim, una agencia de noticias semioficial iraní, describió la visita de Naqvi a Teherán como parte de los esfuerzos de Pakistán por "facilitar el diálogo y promover la paz regional".

Trump dijo el lunes que había autorizado un "ataque muy importante" contra Irán para el martes, pero que lo había pospuesto después de que los dirigentes de Catar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos pidieran más tiempo para llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Dijo que había "muchas posibilidades" de llegar a un acuerdo, pero que el ejército estadounidense estaba preparado para un "ataque total y a gran escala" si Irán no aceptaba unas condiciones aceptables para Washington.

El episodio fue el ejemplo más reciente de las maniobras arriesgadas de Trump en relación con Irán, en las que las amenazas de fuerza abrumadora han dado paso repetidamente a pausas de última hora para la diplomacia.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores qatarí, Majed al-Ansari, dijo en una conferencia de prensa celebrada el martes que su país apoyaba los esfuerzos de mediación de Pakistán, pero advirtió que nadie podía predecir si tendrían éxito. Dijo que la decisión de Trump de aplazar cualquier ataque respondía a los llamados de los dirigentes del Golfo para que se diera "otra oportunidad" a la diplomacia. Al-Ansari añadió que se estaban manteniendo comunicaciones para "garantizar que no se vuelva a la escalada".

Las negociaciones se han estancado en relación con el programa nuclear iraní y el estrecho de Ormuz, punto crítico de tránsito de petróleo y gas, que Irán ha cerrado de hecho desde los primeros días de la guerra, lo que ha agitado los mercados mundiales de la energía.

Los medios de comunicación estatales de Irán informaron el martes de que el viceministro de Asuntos Exteriores del país, Kazem Gharibabadi, había informado a los miembros del Parlamento sobre la propuesta más reciente de Teherán a Washington. Gharibabadi dijo que la propuesta incluía garantizar el derecho de Irán a enriquecer uranio, según el informe, lo que sugería que Teherán se mantenía firme en sus principales exigencias, que han resultado ser inviables para el gobierno de Trump.

Trump ha exigido que cualquier acuerdo impida que Irán obtenga un arma nuclear.

La guerra, ahora en su tercer mes, ha golpeado duramente a Irán, pero los oficiales militares estadounidenses dicen que el gobierno de Teherán ha demostrado resistencia y capacidad para imponer fuertes costos a la región en general y a la economía mundial.

Irán ha aprovechado el alto al fuego para desenterrar los emplazamientos de misiles balísticos bombardeados, trasladar lanzadores móviles y ajustar sus tácticas para cualquier reanudación de los ataques, según un oficial militar estadounidense que habló bajo condición de anonimato para discutir cuestiones operativas.

Ismaeel Naar y Leily Nikounazar colaboraron con reportería.

Euan Ward es un reportero del Times que cubre Líbano y Siria. Reside en Beirut.

Elian Peltier es jefe del buró del Times en Pakistán y Afganistán, radica en Islamabad.

Ismaeel Naar y Leily Nikounazar colaboraron con reportería.

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