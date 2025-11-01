¿Qué es el filibusterismo y por qué Trump quiere que desaparezca?

El líder de la mayoría del Senado no está dispuesto a recurrir a la "opción nuclear" para superar la obstrucción parlamentaria demócrata y reabrir el gobierno.

A última hora del jueves, el presidente Donald Trump renovó su llamamiento a eliminar el filibusterismo u obstruccionismo parlamentario para forzar la aprobación de leyes que pongan fin al cierre del gobierno, pero es poco probable que su petición tenga mucho eco entre los republicanos que controlan el Senado.

Muchos republicanos, sobre todo los miembros más veteranos, temen que cualquier debilitamiento de la emblemática norma del Senado que exige que la mayoría de la legislación obtenga 60 votos se vuelva en su contra de forma espectacular si los demócratas recuperan el control. Les preocupa que pueda provocar una avalancha de legislación progresista que no podrían bloquear, incluida la condición de estado para el Distrito de Columbia y, con ella, dos nuevos senadores demócratas.

El senador John Thune, republicano por Dakota del Sur y líder de la mayoría, ha hecho de la preservación del filibusterismo legislativo un principio central de su mandato, aunque ya lo ha debilitado con un cambio en las normas para acelerar las confirmaciones y ampliando el alcance de los proyectos de ley especiales sobre impuestos y gastos a prueba de filibusterismo, entre otras medidas.

A principios del mes pasado, Thune reiteró que se opondría a un cambio que permitiera a los republicanos superar la oposición demócrata y aprobar una ley de gasto provisional por mayoría simple. Pero se ha visto sometido a una presión cada vez mayor por parte de algunos sectores de la derecha, como la representante Marjorie Taylor Greene, republicana por Georgia.

Un portavoz de Thune dijo el viernes que "la postura del líder Thune sobre la importancia del filibusterismo legislativo no ha cambiado".

Aunque intentara deshacerse del filibusterismo para apaciguar a Trump, Thune podría carecer de los votos para hacerlo. Múltiples republicanos del Senado han manifestado su renuencia a anular el umbral legislativo de 60 votos mediante lo que se conoce como la "opción nuclear", en la que el partido mayoritario cambia las normas de la cámara con una votación por mayoría simple y en la línea del partido.

Trump se mostró inflexible al regresar de su viaje a Asia e instó a Thune y a sus colegas a actuar.

"Ha llegado el momento de que los republicanos jueguen su 'CARTA TRUMP' y recurran a lo que se denomina la Opción Nuclear: deshacerse del Filibusterismo, y deshacerse de él, ¡YA!", escribió Trump en Truth Social.

Según las normas actuales, al menos 60 senadores deben estar de acuerdo en una votación final sobre cualquier legislación importante, incluida una ley de gastos que reabra el gobierno. Los republicanos ocupan 53 escaños, y tres senadores alineados con los demócratas se han unido sistemáticamente a ellos para votar a favor de un proyecto de ley de gastos provisional, mientras que uno de los suyos, el senador Rand Paul, de Kentucky, ha votado repetidamente en contra. Sin más deserciones, los republicanos siguen sin alcanzar el margen de 60 votos, lo que ha impulsado el esfuerzo de Trump por reescribir las normas.

Los partidarios de hacerlo han argumentado que el cambio podría redactarse de forma restrictiva para abarcar proyectos de ley concretos. Pero, en realidad, cualquier cambio en las normas de la obstrucción en el Senado, que funciona de acuerdo a los precedentes, acabaría efectivamente con él para todos los proyectos de ley. Los opositores han sugerido que sería una medida drástica para una victoria tan limitada como un proyecto de ley de gasto provisional.

El presidente presionó varias veces durante su primer mandato para eliminar la obstrucción parlamentaria cuando los republicanos controlaban el Congreso. Pero el senador Mitch McConnell, el republicano por Kentucky que entonces era el líder de la mayoría, se negó. McConnell había hecho del despliegue del filibusterismo contra los demócratas un sello distintivo de su carrera.

En 2022, los demócratas del Senado intentaron acabar con el umbral de 60 votos en las medidas relacionadas con las elecciones, pero se quedaron cortos cuando dos de sus miembros, los senadores Joe Manchin III por Virginia Occidental y Kyrsten Sinema por Arizona, se pusieron del lado de los republicanos en contra de cambiar las normas.

Carl Hulse es el corresponsal jefe en Washington, y escribe principalmente sobre el Congreso y las contiendas y asuntos políticos nacionales. Tiene casi cuatro décadas de experiencia informando en la capital del país.