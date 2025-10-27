Funcionarios de EE. UU. estuvieron divididos al evaluar el tiroteo israelí que mató a una periodista

Un coronel hizo pública su preocupación de que las conclusiones oficiales sobre la muerte de la reportera Shireen Abu Akleh en 2022 se hayan suavizado para apaciguar a Israel.

Después de que Shireen Abu Akleh, célebre periodista palestinoestadounidense, recibió un disparo mortal en Cisjordania en 2022, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una valoración equívoca.

Aunque los disparos efectuados desde posiciones militares israelíes fueron "probablemente responsables", decía, los funcionarios estadounidenses "no encontraron motivos para creer que fuera intencionado". La muerte, afirmaba, fue "el resultado de circunstancias trágicas".

Esa declaración indignó a los palestinos y a muchas otras personas, quienes la interpretaron como el ejemplo más reciente de cómo el ejército israelí elude su responsabilidad por las muertes de palestinos. Estados Unidos no volvió a pronunciarse públicamente sobre la muerte de Abu Akleh.

Pero los funcionarios estadounidenses que examinaron de cerca el tiroteo estaban profundamente divididos sobre las conclusiones públicas del gobierno de Joe Biden, y algunos funcionarios estaban convencidos de que el disparo fue intencional, según cinco funcionarios y exfuncionarios estadounidenses que trabajaron en el caso.

No ha habido pruebas concluyentes de que el tirador supiera que su objetivo era una periodista. Sin embargo, con base en las circunstancias del tiroteo y en las pruebas disponibles, estos funcionarios creen que el soldado israelí debía ser consciente de lo que hacía. Sin embargo, otros oficiales encargados de examinar el caso apoyaron la valoración mucho más prudente del gobierno estadounidense, dijeron los funcionarios.

Uno de los que se opusieron a la conclusión del gobierno de Biden fue el coronel Steve Gabavics, policía militar de carrera con 30 años de experiencia, incluida la de comandante de la prisión militar estadounidense de Guantánamo. En el momento del tiroteo, era funcionario en la Oficina del Coordinador de Seguridad de Estados Unidos. Esa oficina, que facilita la cooperación entre los servicios de seguridad israelíes y palestinos, llevó a cabo la revisión estadounidense del tiroteo.

Después de que el coronel Gabavics se retiró del ejército en enero, hizo pública --primero en un documental y ahora en una entrevista con The New York Times-- su preocupación de que el gobierno estadounidense había minimizado las conclusiones de la oficina para apaciguar al gobierno israelí.

Expresó sus opiniones en un documental lanzado en mayo por Zeteo News, un medio de noticias en línea de tendencia izquierdista, en el que se identificaba públicamente por primera vez al soldado israelí que disparó a Abu Akleh. Pero el coronel Gabavics no fue nombrado en el documental; ahora habla abiertamente por primera vez.

Aunque la cuestión de si el disparo fue intencionado suscitó desacuerdos en el seno de la oficina en su conjunto, los dos oficiales que más se enfrentaron a causa de la muerte fueron el coronel Gabavics y su entonces jefe, el teniente general Michael R. Fenzel, según el coronel Gabavics y varios exoficiales que participaron en la evaluación.

Ese conflicto culminó con la exclusión del coronel Gabavics del examen estadounidense, dijeron los oficiales. El coronel Gabavics dijo que el general Fenzel también lo amenazó con despedirlo.

Los cuatro oficiales que hablaron con The New York Times sobre el caso --además del coronel Gabavics-- lo hicieron bajo condición de anonimato porque aún son empleados del gobierno o del ejército y no están autorizados a hablar públicamente.

El coronel Gabavics era jefe de personal del general Fenzel, quien entonces dirigía la oficina de enlace del Coordinador de Seguridad de Estados Unidos y ayudó a redactar la declaración del Departamento de Estado del 4 de julio de 2022, en la que se atribuía la muerte a "circunstancias trágicas".

El coronel Gabavics dijo en una entrevista que él y sus colegas "estaban atónitos de que publicaran eso".

El hecho de que el gobierno estadounidense evitara calificarlo de intencionado, dijo, "siguió pesando sobre mi conciencia sin cesar".

"El favoritismo es siempre hacia los israelíes. Muy poco se destina a los palestinos", dijo sobre su experiencia de trabajo en la oficina.

Pero el general Fenzel se mantuvo firme en que no había pruebas suficientes para descartar la posibilidad de que la incertidumbre de la guerra hubiera provocado una muerte accidental, según dos de los funcionarios.

"En última instancia, tuve que juzgar con base en todo el conjunto de hechos e información de que disponía", dijo el general Fenzel en una declaración a The New York Times. "Me atengo a la integridad de nuestro trabajo y sigo confiando en que llegamos a las conclusiones correctas".

Los cuatro oficiales dijeron que creían que el coronel Gabavics actuaba movido por su preocupación por lo que consideraba la verdad.

Por parte del general Fenzel, algunos oficiales dijeron que un factor que pudo influir en su forma de pensar fue el deseo de preservar la relación de trabajo de su oficina con el ejército israelí, que anteriormente había dejado de cooperar cuando se mostraba descontento.

Dos de los funcionarios, entre ellos uno que trabajaba en la oficina de enlace en el momento del tiroteo y otro que se ocupaba de cuestiones palestinas, dijeron que el general Fenzel había intentado mantener la relación al tiempo que presionaba al ejército israelí para que introdujera reformas.

El examen del tiroteo

La oficina en la que trabajaban tanto el general Fenzel como el coronel Gabavics, conocida ahora como Oficina del Coordinador de Seguridad, llegó a examinar el tiroteo después de que funcionarios israelíes y palestinos, que llevaban a cabo sus propias investigaciones independientes, se negaran a cooperar en una investigación conjunta.

En un principio, el FBI se negó a investigar porque, según el coronel Gabavics, dijo que Israel no se lo había pedido. Con el gobierno de Biden bajo la presión de los legisladores, el FBI abrió finalmente su propia investigación en noviembre de 2022. Sin embargo, casi tres años después, no ha hecho público ningún resultado, ni ha dicho cuándo podría hacerlo.

Inmediatamente después del tiroteo, el gobierno de Biden encargó al equipo del general Fenzel --que no es un organismo de investigación-- que evaluara el caso y redactara un informe sobre las pruebas.

Para analizar la trayectoria de las balas, se envió al coronel Gabavics y a otros colegas a examinar el lugar de los hechos el día en que Abu Akleh fue asesinada, dijeron el coronel y otros funcionarios que trabajaron en la revisión.

Un papel clave que desempeñó la oficina estadounidense en las investigaciones fue hacerse cargo de la bala que mató a Abu Akleh y entregarla a expertos en balística del gobierno israelí para que la examinaran en presencia de los funcionarios estadounidenses, incluido el general Fenzel. Los expertos israelíes examinaron también un fusil del ejército israelí que, según los israelíes, había utilizado un soldado para disparar en dirección a Abu Akleh.

La declaración del Departamento de Estado de 2022 decía que los grandes daños sufridos por la bala hacían difícil llegar a una conclusión definitiva sobre el arma con la que se había disparado.

El equipo estadounidense examinó también las investigaciones israelíes y palestinas sobre el tiroteo, pero no entrevistó a testigos ni realizó sus propios estudios.

El coronel Gabavics se describió a sí mismo como el principal investigador estadounidense del caso. Sin embargo, otros tres que trabajaron en él dijeron que, aunque desempeñó un papel clave, no se le asignó la tarea de emitir un juicio definitivo. Esa responsabilidad recayó en el general Fenzel.

El coronel Gabavics dijo que él y otros miembros del equipo estaban de acuerdo en que el soldado israelí que disparó contra Abu Akleh debía saber que disparaba contra una periodista, aunque no creían que el tirador tuviera como objetivo específico a Abu Akleh.

El coronel Gabavics dijo que había llegado a la conclusión de que el disparo había sido deliberado con base en varios factores:

Los registros del tráfico de radio militar israelí de la mañana anterior al tiroteo mostraban que los soldados sabían que había periodistas en la zona, dijo. Además, no se habían producido disparos desde la dirección de los periodistas que pudieran hacer que los soldados israelíes dispararan contra ellos en defensa propia, añadió. Esa mañana había un vehículo militar israelí cerca de Abu Akleh. Un francotirador que vigilara el camino desde el interior del vehículo habría podido ver claramente a los periodistas, dijo el coronel Gabavics. Cuando visitó el lugar del tiroteo horas después de que se produjera, dijo, sus colegas, que llevaban chalecos azules similares al chaleco azul marino de Abu Akleh con la inscripción "Prensa", se colocaron donde ella había caído. Le resultaban visibles desde el lugar donde había estado el vehículo del tirador, dijo. El coronel Gabavics dijo que la precisión de los disparos, que alcanzaron la cabeza de Abu Akleh y un algarrobo cercano a ella, no sugería una ráfaga descontrolada de disparos. Esto, sumado al hecho de que el tirador disparó primero contra el productor de Abu Akleh, luego contra ella y después contra un transeúnte que intentó ayudarla, le indicaba que el tiroteo había sido deliberado, dijo. Una investigación sobre el tiroteo realizada por The New York Times en 2022 concluyó que se habían efectuado 16 disparos desde la ubicación aproximada del convoy militar israelí, probablemente por un soldado de una unidad de élite. Para que el tiroteo fuera accidental, tendría que haber ocurrido "la cosa más absurda del mundo", dijo. "El individuo salió del camión, disparó al azar y, por casualidad, efectuó disparos muy certeros y nunca miró por el visor. Lo cual no habría ocurrido", dijo. Su valoración coincidió con la de los funcionarios palestinos. Israel, por su parte, dijo que Abu Akleh fue alcanzada por un soldado israelí o por un tirador palestino que disparó indiscriminadamente durante enfrentamientos con soldados israelíes, e insistió en que sus soldados no herirían a la prensa de forma intencional. Sin embargo, las pruebas examinadas por el Times para su investigación demostraron que no había palestinos armados cerca de Abu Akleh cuando ella y sus compañeros fueron atacados. El coronel Gabavics dijo que compartió sus conclusiones verbalmente con el general Fenzel y que también las incluyó en un borrador del informe de la oficina sobre el tiroteo. Pero el general Fenzel no estuvo de acuerdo y compartió su evaluación con el Departamento de Estado, que consideró públicamente que la muerte no había sido intencionada. Sin embargo, la oficina aún debía terminar su informe sobre el tiroteo, y eso se convirtió en el centro de un tira y afloja interno. El coronel Gabavics y tres de los antiguos funcionarios de la oficina dijeron que él introdujo repetidamente en el borrador un lenguaje más contundente, que el general Fenzel suprimió una y otra vez. Finalmente, el general ordenó a su jefe de personal que abandonara el caso, dijo el coronel. El general Fenzel declinó hacer comentarios sobre las afirmaciones del coronel Gabavics. El coronel Gabavics aún cree que hubo un error judicial. "Este fue probablemente el que más me molestó" de todos los casos de su carrera, dijo. "Porque allí lo teníamos todo". Susan C. Beachy colaboró con investigación. Vivian Yee es una reportera del Times, cubre África del Norte y la frontera de Medio Oriente. Está radicada en El Cairo. Susan C. Beachy colaboró con investigación.