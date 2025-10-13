¿Quiénes son los rehenes liberados en Gaza?

Hamás liberó el lunes a los últimos rehenes israelíes que quedaban cautivos en Gaza, un componente clave de un acuerdo alcanzado la semana pasada entre Israel y el grupo palestino que los mediadores esperan que pueda conducir al final de la guerra de dos años.

La liberación comenzó el lunes por la mañana, cuando los siete primeros rehenes fueron entregados a la Cruz Roja en Gaza. A continuación, la Cruz Roja los llevó al ejército israelí, el cual los trasladó de nuevo a Israel. Horas después, fueron liberados otros 13 rehenes. Según el acuerdo, Israel responderá a la liberación de los rehenes liberando a 250 presos palestinos que cumplen cadena perpetua en Israel y a otros 1700 palestinos detenidos durante la guerra, entre ellos mujeres y niños.

Según Israel, había 48 rehenes israelíes en Gaza, los últimos de unas 250 personas secuestradas durante el ataque dirigido por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1200 personas.

El alto al fuego le exige a Hamás que entregue los restos de los rehenes fallecidos, pero no está claro con qué rapidez lo hará. Israel cree que 26 rehenes han muerto, mientras que no se ha confirmado el estado de otras dos personas cautivas.

He aquí una lista de los rehenes vivos y de aquellos cuya situación se desconoce. Sus nombres y edades han sido facilitados por el Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos, grupo que aboga en nombre de los rehenes y sus seres queridos.

Alon Ohel

Alon Ohel, de 24 años, pianista del norte de Israel, fue secuestrado en un refugio antibombas situado junto a la carretera tras huir del festival de música Nova, donde murieron más de 380 personas durante el ataque dirigido por Hamás en el sur de Israel.

El ataque contra el refugio abarrotado de gente le causó heridas de metralla en el ojo derecho. Tras aparecer en un video reciente difundido por Hamás, su familia dijo que era evidente que ahora estaba parcialmente ciego. Tres rehenes que estuvieron retenidos con Ohel en un túnel antes de ser liberados en febrero en un estado demacrado, dijeron que a todos los habían mantenido encadenados.

Ariel Cunio

Ariel Cunio, de 28 años, fue secuestrado junto con su pareja, Arbel Yehud, en su casa de Nir Oz, una comunidad rural cercana a la frontera de Gaza que fue arrasada en el ataque de Hamás.

"Era nuestro paraíso privado", escribió Yehud, quien fue liberada en enero, en un mensaje publicado en Facebook el mes pasado para conmemorar el 700.º día de cautiverio de Cunio. El hermano de Cunio, David Cunio, también fue secuestrado en Nir Oz.

David Cunio

David Cunio, de 35 años, fue secuestrado junto con su esposa, Sharon Cunio, y sus hijas gemelas, Yuli y Emma, que entonces tenían 3 años.

Sharon Cunio y las niñas fueron liberadas en noviembre de 2023. En un video grabado en julio, el día de su quinto cumpleaños, las gemelas dijeron que su deseo era que su padre regresara de Gaza. "Siempre es el único deseo", dijo Sharon Cunio. "No hay nada más".

Avinatan Or

Avinatan Or, de 32 años, fue secuestrado junto con su pareja, Noa Argamani, en el festival de música Nova. Las imágenes de video mostraban a hombres armados que lo arrastraban por un campo mientras Argamani, a quien llevaron a Gaza en la parte de atrás de una motocicleta, gritaba desesperada.

El ejército israelí rescató a Argamani de un apartamento en el centro de Gaza en junio de 2024. Antes de su secuestro, Or trabajaba para una importante empresa tecnológica.

Bar Kupershtein

Bar Kupershtein, 23, was taken from the Nova festival, where he was working as a security guard. He had stayed to help rescue others, according to relatives.

In a recent interview published by the Hostages and Missing Families Forum, Mr. Kupershtein's aunt, Ora Rubinstein, said she hoped that Mr. Trump would bring the hostages back so that the family could return to some normality.

Bipin Joshi

Bipin Joshi, estudiante nepalí de 24 años, llegó a Israel en el marco de un programa "Aprende y gana" menos de un mes antes de ser secuestrado en el kibutz Alumim, una aldea comunal próxima a la frontera con Gaza. Las autoridades israelíes dijeron que no podían determinar qué había sido de él y que temían por su vida.

El miércoles, su familia hizo públicas unas imágenes suyas de Gaza, filmadas hacia noviembre de 2023, en las que parecía no estar herido. Su familia dijo en un comunicado que las imágenes servían como "confirmación de nuestra firme creencia de que está vivo".

Eitan Horn

A Eitan Horn, de 38 años, se lo llevaron de Nir Oz junto con su hermano mayor, Iair Horn, quien fue liberado en febrero.

En una comparecencia ante una comisión parlamentaria israelí el mes pasado, Iair Horn abogó por un acuerdo que liberara a los rehenes y le pusiera fin a la guerra. Describió que estuvo retenido bajo tierra con su hermano cuando un misil cayó cerca. Mientras corrían, el túnel estuvo a punto de derrumbarse sobre ellos, dijo. Cuando Eitan ya no pudo correr más, Iair dijo que lo arrastró en la dirección que sus captores les habían ordenado.

Eitan Mor

A Eitan Mor, de 25 años, se lo llevaron del festival Nova, donde trabajaba como guardia de seguridad. Los testigos dijeron que trabajó para evacuar a las personas heridas durante el ataque.

En un video grabado el año pasado, su madre, Efrat Mor, dijo que, en algún momento antes del ataque de octubre de 2023, el tema del secuestro había surgido en una conversación en torno a su mesa del Sabbat. Contó que Mor había dicho entonces que, si alguna vez lo secuestraban, no querría que lo intercambiaran por palestinos condenados por terrorismo.

Elkana Bohbot

Elkana Bohbot, de 36 años, fue secuestrado en el festival Nova, donde trabajaba en producción, y se quedó para ayudar a los demás en lugar de escapar, según su familia. Había dejado en casa a su esposa, Rivka Bohbot, y a su hijo, Reem, que entonces tenía 3 años.

En febrero, en una manifestación por los rehenes en Tel Aviv, Bohbot dijo que su marido había "querido una vida feliz para la familia, viajar al extranjero y educar a Reem con amor".

Evyatar David

Evyatar David, de 24 años, fue capturado en el festival Nova junto con su amigo Guy Gilboa-Dalal. El hermano de David, Ilay David, lo describió como "tímido pero lleno de vida" y dijo que tenía "alma de músico" y que tocaba la guitarra desde que tenía 10 años.

En una intervención ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en agosto, Ilay David citó a expertos médicos que afirmaban que las imágenes de video de su hermano difundidas por Hamás mostraban que había perdido casi la mitad de su peso corporal.

Nimrod Cohen

Nimrod Cohen era un recluta de 19 años que estaba de guardia con su tripulación de un tanque cerca de la frontera de Gaza el 7 de octubre de 2023, cuando su tanque sufrió una avería y fue capturado vivo y llevado hacia el enclave. El resto de la tripulación murió.

La madre de Cohen, Viki Cohen, declaró al New York Times la semana pasada que Cohen era sensible, amaba la naturaleza y tenía una calma interior y "un rico mundo interior", que esperaba que le hubieran ayudado en el cautiverio.

Gali Berman y Ziv Berman

Gali y Ziv Berman son dos hermanos gemelos de 28 años que fueron secuestrados en Kfar Aza junto con su amiga y vecina Emily Damari. Damari fue liberada en enero.

Damari dijo tras su liberación que Gali había corrido a su casa la mañana del ataque porque tenía miedo de estar sola. Los gemelos fueron separados en su primer día en Gaza, dijo.

Guy Gilboa-Dalal

Guy Gilboa-Dalal, de 24 años, fue secuestrado en el festival Nova.

Ha aparecido en al menos dos videos difundidos por Hamás: uno en febrero, en el que aparecía junto a Evyatar David y eran obligados a presenciar la liberación de otros rehenes, y otro en septiembre, en el que aparecía junto a Alon Ohel. Estos videos se producen bajo presión extrema, y los grupos de derechos humanos afirman que constituyen un crimen de guerra.

Maxim Herkin

Maxim Herkin, de 37 años, emigró a Israel desde Ucrania y vivía con su familia en la ciudad septentrional de Tirat Carmel antes del ataque. Fue secuestrado en el festival Nova, al que, según The Times of Israel, había decidido asistir en el último momento.

En el momento de su secuestro tenía una hija de 3 años y era el sostén económico de su madre y su hermano, según The Times of Israel.

Matan Angrest

Matan Angrest, de 22 años, era soldado del ejército israelí y se lo llevaron de su tanque durante una batalla con combatientes de Hamás cerca de la frontera de Gaza, según Ron Krivoi, otro rehén, que fue liberado en noviembre de 2023.

Desde que se llevaron a Angrest, su madre, Anat Angrest, ha sido una activista en favor de la liberación de los rehenes y una firme crítica del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Matan Zangauker

Matan Zangauker, de 25 años, vivía en Nir Oz con su novia, Ilana Gritzewsky. Ambos fueron secuestrados el 7 de octubre de 2023, pero Gritzewsky fue liberada durante un alto al fuego en noviembre de ese año.

La madre de Zangauker, Einav, ha criticado duramente al gobierno israelí desde la captura de Zangauker. En una carta a Netanyahu, le dijo: "Te perseguiré personalmente en la otra vida si mi Matan vuelve a casa en una bolsa para cuerpos".

Omri Miran

Omri Miran, de 48 años, fue secuestrado en el kibutz Nahal Oz por combatientes de Hamás que dejaron atrás a su esposa, Lishay Miran-Lavi, y a sus dos hijas pequeñas, Roni, de 5 años, y Alma, de 2.

Miran-Lavi no ha regresado a su casa en ruinas, pero este año declaró a la BBC que a veces volvía al kibutz para estar más cerca de Gaza, que está a poco menos de 800 metros, y así sentirse más cerca de su marido.

Rom Braslavski

Rom Braslavski, de 21 años, trabajaba como guardia de seguridad en el festival Nova cuando fue secuestrado, según Haaretz.

La última vez que se le vio fue en agosto, en un video difundido por la Yihad Islámica Palestina en el que aparecía demacrado y frágil. El video, realizado bajo presión extrema, causó angustia e indignación en Israel.

Segev Kalfon

Segev Kalfon, de 27 años, fue secuestrado cuando intentaba huir del festival Nova.

Su familia viajó a Nueva York el año pasado en una misión religiosa organizada por Jabad Lubavitch, un grupo judío jasídico con sede en Brooklyn, para rezar en la tumba del líder espiritual del movimiento, el rabino Menajem Schneerson, conocido como el Rebe.

Tamir Nimrodi

Tamir Nimrodi, de 20 años, es un soldado que fue secuestrado en una base militar cerca de Gaza durante el ataque de octubre de 2023. Se lo llevaron junto con dos amigos del ejército, cuyos restos fueron devueltos posteriormente a Israel para ser enterrados.

Los medios de comunicación israelíes informaron a principios de este año de que las autoridades temían que Nimrodi hubiera muerto en cautividad. Pero el Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos dijo que no había evidencias definitivas de que estuviera vivo o muerto.

Yosef-Chaim Ohana

Yosef-Chaim Ohana, de 25 años, estaba ayudando a personas heridas a huir del festival Nova cuando fue capturado por Hamás, según Haaretz.

El periódico dijo que trabajaba como camarero en Tel Aviv antes del ataque del 7 de octubre. A principios de este año apareció en un video difundido por Hamás.

Liam Stack es un reportero del Times que cubre la cultura y la política de la región de la ciudad de Nueva York.

Isabel Kershner , corresponsal en Jerusalén, ha estado informando sobre la política israelí y palestina desde 1990.