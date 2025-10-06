The New York Times

Los pilotos exigen a India que investigue el sistema de emergencia del Boeing 787

Reportajes Especiales - News

Por Mark Walker and Hari Kumar

Guardar

El fin de semana, un vuelo de Air India desplegó inesperadamente un sistema de energía de emergencia. El mismo sistema se activó en un vuelo que se estrelló en junio.

La mayor asociación de pilotos de la India ha pedido a los reguladores que mantengan en tierra todos los Boeing 787 que se usan en el país y los inspeccionen en busca de problemas eléctricos, después de que uno de los aviones desplegó inesperadamente un sistema de energía de emergencia durante el fin de semana.

El dispositivo, conocido como turbina de aire de impacto (RAT, por su sigla en inglés), se descuelga del fuselaje cuando un avión pierde potencia o presión hidráulica, y ayuda a alimentar sistemas clave como los controles de vuelo y los instrumentos de navegación. El dispositivo se desplegó durante el vuelo 117 de Air India, que aterrizó sin novedad en Birmingham, Inglaterra, el sábado.

Air India, la mayor compañía aérea del país, dijo en un comunicado que una inspección inicial había constatado que "todos los parámetros eléctricos e hidráulicos" del vuelo eran normales.

Pero la asociación de pilotos, la Federación de Pilotos Indios, pidió que todos los Boeing 787 que se usan en el país se sometieran a una inspección eléctrica después del vuelo del sábado. Air India opera 34 aviones Boeing 787, según un documento publicado en su página web en abril.

"Nunca he oído hablar de que la RAT se despliegue automáticamente sin ninguna pérdida hidráulica, pérdida de potencia o fallos", dijo en una entrevista el capitán Charanvir Singh Randhawa, presidente de la asociación, que representa a más de 6000 pilotos en toda India.

Air India no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Siddhant Chauhan, un portavoz de Boeing, remitió las preguntas a la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos de India, que no respondió inmediatamente.

El vuelo del sábado fue la segunda vez desde junio que se desplegó una turbina de aire de impacto en un Boeing 787 de Air India. El 12 de junio, el vuelo 171 de Air India también utilizó la turbina en un vuelo con destino a Londres, que se estrelló 30 segundos después de despegar del aeropuerto internacional Sardar Vallabhbhai Patel en la ciudad de Ahmedabad, en el oeste de India. En el accidente murieron 241 de las 242 personas a bordo y otras 19 en tierra.

Un informe preliminar sobre ese episodio confirmó que el dispositivo se activó cuando el avión perdió potencia. Pero los investigadores siguen trabajando para determinar si la turbina fue un síntoma o una causa de la pérdida de potencia del avión.

El capitán Randhawa dijo que la asociación había enviado una carta el domingo a la Dirección General de Aviación Civil, el regulador nacional, en la que decía que un fallo eléctrico podría haber provocado que la turbina de aire de impacto se desplegara inesperadamente.

La Dirección General de Aviación Civil aún no ha confirmado públicamente si va a investigar el vuelo de Air India del sábado. La agencia tampoco ha respondido a las preguntas sobre las afirmaciones de la asociación de pilotos.

Temas Relacionados

New York TimesINDIABOEINGSAFETY

Últimas Noticias

Tres científicos reciben el Nobel de Medicina por sus trabajos sobre el sistema inmunitario

Reportajes Especiales - News

Tres científicos reciben el Nobel

¿Por qué aumentan los diagnósticos de cáncer entre las personas jóvenes?

En la última década, más de una docena de tipos de tumores se incrementaron entre los menores de 50 años. Los científicos no tienen todas las respuestas, pero ofrecen algunas pistas

¿Por qué aumentan los diagnósticos

Paramount compró The Free Press, marcando el inicio de una nueva era en CBS News

Bari Weiss, cofundadora del sitio de noticias fundado hace apenas cuatro años, se convertirá en una de las responsables de las noticias en la cadena de TV

Paramount compró The Free Press,

Occidente está perdido

La pérdida se ha convertido en una condición omnipresente de la vida en Europa y América

Occidente está perdido

Un juez considera 'probable' que los cargos contra Abrego Garcia sean vengativos

Reportajes Especiales - News

Un juez considera 'probable' que
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Este es el precio del

Este es el precio del equipaje facturado en Air Europa en 2025: condiciones, pesos permitidos y tipos de vuelo

Aumento del salario mínimo en 2026 asegura mejores pensiones para miles de colombianos, experto da su punto de vista

Victoria Villarruel justificó su encuentro con el gobernador kirchnerista Gildo Insfrán

Al menos 350 montañistas son evacuados del Everest tras una tormenta de nieve

Trucos legales que los contribuyentes pueden hacer hasta fin de año para ahorrar 10.000 € en la declaración de la renta

INFOBAE AMÉRICA
La inflación de Ecuador disminuye

La inflación de Ecuador disminuye y se sitúa en el 0,72% interanual en septiembre

Sanidad marroquí remite a la Fiscalía la investigación de las muertes en la maternidad del hospital de Agadir

Anabel Alonso protagoniza 'La mujer rota', de Simone de Beauvoir: "La sociedad nos hace responsables de los cuidados"

Las nuevas técnicas robóticas y dispositivos evitan la cirugía abierta en casos de hiperplasia benigna de próstata

Lula pide a Trump en una llamada telefónica que retire los aranceles y las sanciones a funcionarios brasileños

ENTRETENIMIENTO

Rumores sobre “John Wick 5″:

Rumores sobre “John Wick 5″: Keanu Reeves podría aliarse con antiguos enemigos en la nueva entrega

Regina Hall enfrenta los estereotipos de Hollywood con humor: “No estoy envejeciendo, la iluminación es la que empeora”

Rod Stewart asegura que ya cumplió todos sus sueños: “No tengo una lista de deseos”

“Me encanta usar maquillaje, lo uso desde los 12 años”: Céline Dion habló sobre su vínculo personal con la cosmética y la moda

El avance de “Avatar: Fuego y Cenizas” esconde el regreso que todos esperaban después de años