Los pilotos exigen a India que investigue el sistema de emergencia del Boeing 787

El fin de semana, un vuelo de Air India desplegó inesperadamente un sistema de energía de emergencia. El mismo sistema se activó en un vuelo que se estrelló en junio.

La mayor asociación de pilotos de la India ha pedido a los reguladores que mantengan en tierra todos los Boeing 787 que se usan en el país y los inspeccionen en busca de problemas eléctricos, después de que uno de los aviones desplegó inesperadamente un sistema de energía de emergencia durante el fin de semana.

El dispositivo, conocido como turbina de aire de impacto (RAT, por su sigla en inglés), se descuelga del fuselaje cuando un avión pierde potencia o presión hidráulica, y ayuda a alimentar sistemas clave como los controles de vuelo y los instrumentos de navegación. El dispositivo se desplegó durante el vuelo 117 de Air India, que aterrizó sin novedad en Birmingham, Inglaterra, el sábado.

Air India, la mayor compañía aérea del país, dijo en un comunicado que una inspección inicial había constatado que "todos los parámetros eléctricos e hidráulicos" del vuelo eran normales.

Pero la asociación de pilotos, la Federación de Pilotos Indios, pidió que todos los Boeing 787 que se usan en el país se sometieran a una inspección eléctrica después del vuelo del sábado. Air India opera 34 aviones Boeing 787, según un documento publicado en su página web en abril.

"Nunca he oído hablar de que la RAT se despliegue automáticamente sin ninguna pérdida hidráulica, pérdida de potencia o fallos", dijo en una entrevista el capitán Charanvir Singh Randhawa, presidente de la asociación, que representa a más de 6000 pilotos en toda India.

Air India no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Siddhant Chauhan, un portavoz de Boeing, remitió las preguntas a la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos de India, que no respondió inmediatamente.

El vuelo del sábado fue la segunda vez desde junio que se desplegó una turbina de aire de impacto en un Boeing 787 de Air India. El 12 de junio, el vuelo 171 de Air India también utilizó la turbina en un vuelo con destino a Londres, que se estrelló 30 segundos después de despegar del aeropuerto internacional Sardar Vallabhbhai Patel en la ciudad de Ahmedabad, en el oeste de India. En el accidente murieron 241 de las 242 personas a bordo y otras 19 en tierra.

Un informe preliminar sobre ese episodio confirmó que el dispositivo se activó cuando el avión perdió potencia. Pero los investigadores siguen trabajando para determinar si la turbina fue un síntoma o una causa de la pérdida de potencia del avión.

El capitán Randhawa dijo que la asociación había enviado una carta el domingo a la Dirección General de Aviación Civil, el regulador nacional, en la que decía que un fallo eléctrico podría haber provocado que la turbina de aire de impacto se desplegara inesperadamente.

La Dirección General de Aviación Civil aún no ha confirmado públicamente si va a investigar el vuelo de Air India del sábado. La agencia tampoco ha respondido a las preguntas sobre las afirmaciones de la asociación de pilotos.