Retiran una estatua de Trump y Epstein tomados de la mano de la Explanada Nacional en D. C.

Las figuras aparecieron misteriosamente el martes, e incluían frases del mensaje de cumpleaños del presidente Trump a Jeffrey Epstein, el delincuente sexual fallecido.

Las dos figuras de color bronce aparecieron misteriosamente el martes, a tres metros de altura en la Explanada Nacional: una, el presidente Donald Trump; la otra, el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein.

"Mejores amigos para siempre", decía la inscripción en una placa ubicada debajo de las dos figuras que se tomaban de la mano y retozaban frente al Capitolio de Estados Unidos.

El miércoles por la mañana, la estatua había sido retirada por la Policía de Parques de Estados Unidos. Se desconocía su procedencia y sus creadores eran anónimos. Pero su breve devaneo en la Explanada Nacional, a menos de dos kilómetros de la Casa Blanca, indicaba un problema persistente para Trump: su amistad con Epstein.

La efímera instalación fue la más reciente de una serie de estatuas satíricas que han aparecido en Washington desde octubre de 2024.

Una placa en la base de la estatua decía: "Celebramos el duradero vínculo entre el presidente Donald Trump y su 'amigo más cercano', Jeffrey Epstein", según mostraban fotos de las figuras. Por separado, se habían grabado varias citas de una nota sexualmente explícita que, según se dice, Trump le escribió a Epstein el día que cumplió 50 años.

La Policía de Parques de Estados Unidos dijo en un comunicado que, junto con el Servicio de Parques Nacionales, habían retirado la estatua la madrugada del miércoles porque no cumplía con un permiso.

Trump ha intentado restar importancia a su relación con Epstein, con quien mantuvo una amistad durante unos 15 años. La relación ha sido objeto de un mayor escrutinio después de que el Departamento de Justicia de Trump reservó de la opinión pública algunos de sus archivos relacionados con la red de tráfico sexual de Epstein, que duró años. Se dice que la fiscala general Pam Bondi comunicó a Trump que su nombre aparecía en algunos de los documentos.

Este mes, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes difundió un dibujo hecho por Trump que fue regalado a Epstein en su cumpleaños 50. El dibujo, sexualmente sugerente, incluía lo que parecía ser la firma de Trump y decía, en parte: "Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro secreto maravilloso".

En un comunicado, la Casa Blanca dijo: "Los demócratas, los medios de comunicación y la organización que malgasta su dinero en esta estatua sabían de la existencia de Epstein y sus víctimas desde hace años y no hicieron nada para ayudarlas cuando el presidente Trump pedía transparencia, y ahora la entrega con miles de páginas de documentos".

Aunque se desconoce la procedencia de la estatua, se parece a varias otras instalaciones artísticas de protesta recientes que han aparecido temporalmente en la Explanada Nacional en oposición a Trump.

En junio, una estatua titulada "Aprobado por el dictador" representaba un pulgar dorado aplastando la Estatua de la Libertad. El pasado octubre, apareció una obra de arte de bronce que mostraba un montón de heces sobre un escritorio con la placa de la representante demócrata y expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, una referencia satírica a los daños causados por los partidarios de Trump que se amotinaron en el Capitolio el 6 de enero de 2021.

Campbell Robertson contributed reporting.