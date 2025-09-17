La batalla de rodar 'Una batalla tras otra'

Septiembre es tradicionalmente el mes en que Hollywood pasa de las películas de acción a las películas de prestigio de la temporada de premios. Pero, ¿y si una película pudiera ser ambas cosas?

De hecho, ¿qué pasaría si una película de septiembre pudiera ser muchas cosas: no solo una aspirante al Oscar con persecuciones de autos, sino también una sátira política de la actualidad y una película sobre el compañerismo padre-hija?

Entra en escena Una batalla tras otra , la nueva y ambiciosa película del director Paul Thomas Anderson (Petróleo sangriento, El hilo fantasma), que Warner Bros. estrenará en los cines el 26 de septiembre. El estudio ha cosechado éxitos originales este año, como Pecadores y La hora de la desaparición, pero Hollywood está muy atento para ver si esa buena racha se extiende a este costoso proyecto de autor, que al parecer ha costado más de 140 millones de dólares.

Inspirada libremente en la novela Vineland , de Thomas Pynchon, Una batalla tras otra está protagonizada por Leonardo DiCaprio en el papel de Bob, un experto en explosivos del grupo revolucionario radical los Franceses 75. Mientras se embarca en misiones encubiertas junto a la pasional Perfidia (Teyana Taylor) y la más mesurada Deandra (Regina Hall), Bob y Perfidia se enamoran y tienen una hija, Willa. Pero el enfrentamiento de Perfidia con el despiadado coronel Lockjaw (Sean Penn) pone en peligro a los Franceses 75 y obliga a Bob a huir con su hija.

Muchos años después, Bob vive con un nombre falso en la tranquila ciudad de Baktan Cross, criando a una adolescente Willa (Chase Infiniti, en su debut cinematográfico). Paranoico y a menudo drogado, Bob advierte a una escéptica Willa de que se mantenga alerta en caso de ataque, y hace bien en preocuparse: Lockjaw sigue persiguiéndolos, convencido de que su captura podría hacerlo entrar en un grupo secreto y adinerado de supremacistas blancos que inesperadamente se llaman a sí mismos los Aventureros Navideños. Cuando el coronel acaba desplegando toda su potencia de fuego sobre Baktan Cross, Bob debe salvar a Willa con la ayuda de su ingenioso instructor de karate (Benicio Del Toro) y de la reaparecida Deandra.

A mediados de agosto, los seis miembros principales del reparto se reunieron en una videollamada para hablar de la película conmigo (Taylor, que estaba en reposo vocal por un tumor no canceroso en las cuerdas vocales, estuvo presente pero envió sus respuestas por correo electrónico).

Penn dijo que, incluso en la fase de guión, Una batalla tras otra lo sorprendió por la voluntad de Anderson de tocar más de un punto sensible de la sociedad.

"Cuando lo leí, lo hice a ciegas: Paul no me había dicho nada sobre qué iba", dijo Penn. "Acababa de salir de la ducha e iba a mirar un par de páginas antes de vestirme, y acabé escurriéndome por el suelo desnudo y chorreando, riéndome, por los temas que tocó".

Pero en una época tan polarizada políticamente, ¿puede una película que trata de la supremacía blanca, la revolución negra contracultural y la empatía por los inmigrantes calar en el público? DiCaprio subrayó que, a pesar de su carga política, el verdadero corazón de la película de Anderson es su historia de padre e hija, en la que Bob y Willa deben salvar su brecha generacional para sobrevivir.

"Si hay algo de política en esta película, creo que trata de cómo algunas personas siguen ancladas en sus costumbres y otras han abrazado el futuro", dijo DiCaprio.

Aquí tienes fragmentos editados de nuestra conversación.

¿Qué hace que 2025 sea el momento adecuado para "Una batalla tras otra"?

LEONARDO DICAPRIO Esta película tiene una fuerte carga política, pero creo que tiene mucho que ver con lo tribales que nos hemos vuelto. Trata de cómo definimos a quién amamos o toleramos. Las dos fuerzas fundamentales de esta película forman parte de la imaginación de Paul, pero creo que son una analogía de adónde hemos llegado como sociedad y de cómo hemos dejado de escucharnos unos a otros, y de cómo estos personajes que piensan o actúan en estos extremos pueden hacer mucho daño.

SEAN PENN Va a ser muy, muy interesante ver a cuántos públicos llega. Creo que puede ser una de esas veces en las que trabajas en una película y realmente se convierte en un regalo para el público como lo son las mejores cosas.

BENICIO DEL TORO Cuando leí el guión, fue emotivo. Te hacía pensar y te hacía reír. Espero que la gente lo vea y vea el sentido del humor, pero también la realidad de todo ello.

Definitivamente, la película tiene sentido del humor, aunque muchos de los elementos más ridículos, como el club de los Aventureros Navideños, son interpretados con una cara seria.

PENN Bueno, se volvieron menos ridículos incluso desde que rodamos la película. Veo que la cultura se está adaptando para recibir todo así de extremo.

REGINA HALL Lo que Paul hizo de forma increíblemente inteligente es que si tomas lo que es real y lo escribes de la forma más extrema, entonces la gente puede ver lo absurdo que es en realidad. Así que si tomas a un grupo como los Aventureros Navideños, pero no los representas de manera general --los representas de forma tan recta y tan auténtica--, entonces permite que el público vea realmente lo increíbles que son algunas de las cosas que dicen y hacen.

Leo, llevas tiempo rondando las películas de Paul. Al principio te persiguió para protagonizar Boogie Nights , pero lo que la gente quizá no sepa es que tu padre estuvo en la última película de Paul, Licorice Pizza .

DICAPRIO Sí, probablemente el momento más bonito fue cuando le pedí a mi padre que lo hiciera. Es un hippie, no un revolucionario extremo, más bien un hippie cómico-vendedor que es increíblemente sabio y pacífico. Durante la covid, su pelo se volvió medio blanco y medio negro porque no podía dejar que nadie se lo tiñera, y Paul vio una foto suya y dijo: "Este es el hombre que quiero para interpretar a este personaje". Y llegué a decirle: "Papá, Paul Thomas Anderson quiere que hagas un cameo en su película". Estaba muy emocionado.

¿Hay algo de tu padre en tu interpretación de Bob?

DICAPRIO Creo que en cierto modo, pero mi padre era mucho más pacifista y obviamente nunca llegaría a esos extremos. Mi personaje estaba tan marcado por el trauma de lo que le ocurrió al convertirse en revolucionario que casi se transforma en esta fusión de ambos partidos políticos: es un personaje que no se anda con rodeos, paranoico y antigubernamental, pero que tampoco soporta ni puede relacionarse con la nueva generación.

Conocemos a Bob cuando forma parte de un grupo revolucionario, pero cuando es mayor y padre, cada cosa rebelde que hace su hija le da que pensar.

DICAPRIO Sí, porque entonces se convierte en algo sobre el amor y la familia. Creo que cuando eres joven tiendes a luchar y a arriesgar tu vida por tus creencias, pero luego él tiene algo en juego.

CHASE INFINITI Willa y Bob siempre están chocando con sus propias creencias personales, y la división entre ellos es tan fuerte a veces que resulta casi hilarante.

HALL La gente olvida que, cuando eres joven, no te das cuenta de que tus padres ya han pasado por eso. Siempre piensas que eres la nueva generación que hace algo por primera vez.

Chase, no conocías el trabajo de Paul antes de esto, ¿verdad?

INFINITI No lo conocía. Mi camino hasta llegar aquí fueron meses de audiciones, autograbaciones, pruebas de cámara y luego simplemente esperar a tener noticias de Paul. Pero sí, no sabía mucho de él, lo que creo que también hizo mucho más fácil presentarme con mi auténtico yo y quitarme la presión de encima.

Sean, ya habías trabajado antes con Paul, en Licorice Pizza . Pero este es un papel mucho más importante.

PENN He conocido bien a Paul a lo largo de los años, y estaba esperando el día en que llegara eso que me parecía adecuado. Probablemente me había pasado 15 años temiendo estar en los platós de cine, y entonces tuve esta película Daddio y la película de Paul en el mismo año, y rejuveneció mi sentido de querer ser actor de cine. Paul es este príncipe muy gentil del Valle de San Fernando que entiende cosas realmente retorcidas y puede escribir sobre ellas maravillosamente. Cuando trae a gente, realmente escucha y saca lo mejor de ellos. Por ejemplo, no quieres que Benicio Del Toro esté restringido en el plató.

DELTORO Hay algo edificante que tienen algunas personas: te prestan atención y eso te eleva. Te hace querer hacerlo mejor de lo que puedes hacerlo. Simplemente ocurre, la gente te inspira.

PENN Paul es la excepción a la regla: él es quien inspira a los veganos.

Benicio, muchos de tus diálogos están en español sin subtítulos. ¿Te sorprendió esa elección del director?

DEL TORO Me pareció genial. Recuerdo que le pregunté a Paul: "¿Vas a poner subtítulos?". Y me dijo: "No. Todo el mundo lo entiende".

Leo, ¿cómo trajiste a Teyana a bordo?

DICAPRIO Conozco a Teyana desde hace mucho tiempo. Paul y yo hablábamos de quién interpretaría a este pararrayos de personaje que era radical pero también alguien capaz de manipular. Los ecos de su personaje resuenan en toda la película, y todos los personajes están emocionalmente marcados por Perfidia. Así que sabíamos que necesitábamos a alguien que no solo fuera audaz y franca, sino que aportara ese talento improvisador de traer la verdad en el momento.

Y no dejamos de hablar de nuestra chica Teyana. Simplemente encarnaba ese personaje de una forma que no creo que nadie más pudiera. Todos quedamos como en una matanza después de que ella aparece en pantalla, recogiendo los pedazos de nuestras vidas.

TEYANA TAYLOR Es curioso: Leo y yo nos conocimos en la fiesta de cumpleaños de Diana Ross hace unos años y enseguida nos hicimos muy amigos. ¡Es mi compinche, mi compañero de fechorías!

La última mitad de Una batalla tras otra tiene mucha acción, incluidas algunas persecuciones en coche poco convencionales que incluso evocan a Mad Max .

DEL TORO Sí, y realmente conducíamos los coches. Eso es mucha confianza.

DICAPRIO Bueno, teníamos cámaras atadas, pero nos dejaron solos como dos niños en medio de la calle cerrada. ¿Recuerdas aquel desvío, Benny? Golpeamos esa cosa probablemente 50 veces seguidas. Hay acción, pero hay algo táctil que, como espectador, me pareció mucho más refrescante. Hoy en día hemos visto tantas cosas espectaculares en el cine que es difícil conseguir algo que sientas que es realmente realista.

Y con la acción, Paul está abierto a hacer cambios inmediatos si cree que no es lo adecuado para el personaje. Teníamos toda una secuencia de acción que era más tradicional, pero Benny vino y dijo: "No creo que nuestros personajes reaccionaran así si hiciéramos algo tan extremo". Y toda la película dio un vuelco después de eso. La trayectoria de nuestros personajes se reescribió sobre la marcha.

La película no es tímida a la hora de abordar temas delicados, pero es raro que un estudio de gran presupuesto haga una película sobre temas políticos candentes en un año como este. ¿Puedes anticipar cuál será la reacción cuando una película como esta llegue al mercado?

DICAPRIO Es una pregunta interesante. Paul dijo: "Imponer tu agenda política o tu sistema de creencias a un público es como tomar una medicina". Por supuesto, no te dices a ti mismo que una película va a crear fundamentalmente un escenario en el que todos estemos unidos, pero en el mejor de los casos, el arte y las películas como esta son un espejo de la sociedad y de los tiempos en que vivimos. Como dijo Sean, se ha vuelto aún más real y exagerado. Está ocurriendo delante de nuestros propios ojos.

¿Cómo se lo tomará el público? Va a ser muy interesante. Pero creo que Paul tiene el mérito de haber llevado al límite el absurdo y el extremismo a ambos lados del espectro, lo cual es muy importante porque no quieres alienar al público de ninguna manera. Quieres que se involucren con los personajes.

HALL Lo que más me gusta de una película como esta es que la gente puede irse y hablar de ella. A veces veo una película y ni siquiera pienso en ella al salir. Pero creo que todo lo que pueda provocar debate y autorreflexión es estupendo. También es increíblemente entretenido. Me fui y pensé: "Dios mío. ¿Cómo ha conseguido que una persecución de coches sea emocionante con tres coches y dos de ellos lentos como [improperio]?".

Sean, ¿puedes predecir cómo reaccionará la gente ante la película? ¿Te importa?

PENN Bueno, mira, ¿me importa? Ninguno de nosotros quiere sentirse solo en el mundo, y me gustaría descubrir que el público y yo compartimos la emoción por una película como esta. Yo estaba en esa edad privilegiada de ver películas a principios de los 70, y recuerdo que no solo había grandes películas que eran emocionantes y entretenidas y que tenían algunas reflexiones, sino que también eran los mayores éxitos de la época. Y creo que Paul encarna todo eso.

Esta película, está preparada para compartir toda la dinámica que puede tener esta narración. Y como decía Leo, nadie sale vivo de aquí. Puedes llamarla película política, pero al final la única opción es una no política.

Operadora de cámara de video adicional: Celeste Barbosa.

Kyle Buchanan es reportero de cultura pop y también es The Projectionist, el columnista de la temporada de premios del Times.