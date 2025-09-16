Tenían problemas de dinero y recurrieron a ChatGPT en busca de soluciones.

Cuando el padre de Myra Donohue, que es planificador financiero, se ofreció a ayudarla con sus finanzas, ella se negó educadamente.

Dado que tenía conocimientos de contabilidad, no quería que nadie más la ayudara a gestionar sus 5000 dólares de deuda en tarjetas de crédito, por no hablar de los pagos de su automóvil y otras facturas. Pero una vez que Donohue, de 28 años, se sentó a revisar sus finanzas, se dio cuenta de lo abrumador que sería el proceso, sobre todo con dos hijos pequeños y su pareja recién despedido de su trabajo de electricista.

Encontró una forma de abordarlo en julio en una publicación de Facebook sobre cómo abordar tus finanzas en siete pasos. El primer paso era sencillo: Haz una lista de tus ingresos y gastos fijos y crea un presupuesto basado en cero, un método que asigna un trabajo específico a cada dólar ganado. Recordando lo rápido que había sido ChatGPT cuando intentó utilizarlo para otras tareas, decidió introducir sus números en el chatbot de inteligencia artificial y pedirle que creara un plan financiero personalizado.

Donohue dijo que no le sorprendieron los consejos que le ofreció el chatbot, pero que le encantó la rapidez, de segundos, con la que generó un presupuesto a su medida.

Los chatbots de IA han asumido muchas funciones, como la de terapeuta, orientador profesional e incluso pareja sentimental o amigo. Como más de la mitad de los estadounidenses gestionan sus finanzas por sí mismos, muchos recurren a chatbots como ChatGPT de OpenAI y Gemini de Google para que les ayuden a hacer frente a las deudas, encontrar mejores formas de ahorrar o averiguar cómo invertir en bolsa. (El New York Times demandó a OpenAI por utilizar trabajos protegidos por derechos de autor. OpenAI ha negado las demandas). Dos terceras partes de los adultos que han utilizado la IA generativa dijeron que la habían utilizado para obtener asesoramiento financiero, y alrededor del 80 por ciento de los que siguieron ese consejo dijeron que había mejorado su situación financiera, según una encuesta reciente realizada a más de 1000 personas por Intuit Credit Karma.

Las generaciones más jóvenes son particularmente receptivas: alrededor del 82 por ciento de los usuarios de IA de la generación Z y los mileniales afirmaron utilizarla para obtener orientación financiera.

Y aunque existen riesgos asociados a los chatbots (como la filtración de datos, la información inexacta o los consejos extraños, y el potencial de provocar una espiral emocional en los usuarios), el atractivo tiene sentido. Los chatbots de IA son accesibles, rápidos y a menudo gratuitos, o al menos más baratos que un asesor financiero. Y para los usuarios que se avergüenzan de hablar de sus problemas económicos con una persona real, los chatbots ofrecen una forma más fácil de sincerarse.

Pero el asesoramiento financiero ofrecido por los chatbots debe tomarse con precaución. La encuesta de Credit Karma reveló que más de la mitad de los estadounidenses que siguieron los consejos financieros ofrecidos por la IA generativa afirmaron haber tomado una mala decisión financiera o haber cometido un error al intentar seguir la orientación.

Los asesores recomiendan que la gente verifique las sugerencias de la IA y los enlaces que proporciona con un profesional antes de actuar. Los chatbots tienden a tomar las preguntas al pie de la letra y no cuestionan las suposiciones subyacentes ni recopilan el contexto importante, lo que podría ser arriesgado cuando se busca asesoramiento monetario, dijo Tyler Gilley, asesor patrimonial asociado de Halbert Hargrove, una empresa de inversiones.

Aun así, Donohue afirmó que ha ganado más confianza a la hora de gestionar sus facturas y sus finanzas.

"En realidad se trataba de ayudarme a retomar las riendas ", dijo Donohue, administradora de recursos humanos en Grass Valley, California. "Quería un servicio de tipo profesional, pero también quería hacerlo sin gastar".

Sugerencias diarias para saldar deudas

Jennifer Allan, de 35 años, no se daba cuenta de la cantidad de deudas que acumulaba con las tarjetas de crédito. Como agente inmobiliaria en Clayton, Delaware, con una hija recién nacida y sin permiso de maternidad remunerado, dependía de las tarjetas de crédito para gastos cotidianos como pañales y comida.

"Un día me desperté y me dije: 'Si utilizo ChatGPT para todo lo demás, ¿por qué no iba a utilizarlo para ayudarme a pagar esta deuda?". comentó Allan.

Su primera pregunta: "Tengo una deuda de tarjeta de crédito. No tengo ni idea de cuántas deudas tengo. No sé qué hacer".

Debía 23.000 dólares y decidió emprender un reto de 30 días que la ayudara a mantenerse centrada y a reducir su deuda. Cada día, dentro del mismo chat, pidió a ChatGPT una nueva tarea que la ayudara a recaudar dinero, y realizó cada una de ellas. Vendió una sandía fresca con el total de su deuda tatuado por 51 dólares, recuperó 700 dólares del registro de propiedades no reclamadas de su estado y donó su plasma por 80 dólares, a pesar de su miedo a las agujas. También ahorró casi 600 dólares convirtiendo los restos de la despensa en comidas.

Allan, quien documentó el reto diario en TikTok, dijo que había conseguido pagar casi la mitad de la deuda de su tarjeta de crédito.

ChatGPT también le sugirió que se pusiera en contacto con las empresas de sus tarjetas de crédito para intentar reducir el saldo. Las empresas se ofrecieron a cerrar las tarjetas, pero ella se negó.

Presupuestos para lo inalcanzable

Según una encuesta de Empower, una empresa de servicios financieros, las personas que buscan asesoramiento financiero se sienten más cómodas preguntando a los chatbots sobre presupuestos y seguimiento de gastos. Justo de esa manera es como Kathryn Aguilo, profesora de guardería de 30 años, lo ha utilizado.

Utilizó por primera vez ChatGPT el año pasado para que ella y su prometido pudieran ahorrar para su boda de 180 personas en Long Island, Nueva York. El chatbot les sugirió que redujeran las comidas fuera de casa, establecieran un límite de 40 dólares cuando lo hicieran y dejaran de abrir cuentas en los bares. También les sugirió que llevaran dinero en efectivo en lugar de tarjetas.

Aguilo también ahorró haciendo sus propios adornos de boda y llevando unos zapatos de tacón que le costaron 10 dólares por haberlos comprado con un cupón. Luego revendió la mayoría de los artículos que usó en la boda en Facebook Marketplace por unos 250 dólares.

Después de la boda, Aguilo recurrió a ChatGPT para crear un registro de gastos y un presupuesto para que ella y su marido pudieran empezar a ahorrar para el pago inicial de una casa. En enero compraron una casa de dos dormitorios, y Aguilo acudió de nuevo a ChatGPT en busca de consejo sobre cómo pagar más rápido su hipoteca de 30 años.

"No lo uso para preguntarle si puede crear a mis futuros hijos y cómo van a ser", dijo Aguilo. "En realidad solo lo utilizo con la intención de ahorrar, hacer presupuestos y ayudarnos".

Movimientos bursátiles

Aunque muchos utilizan la IA solo para cubrir gastos, otros la utilizan para salir adelante. Recién salido de una ruptura amorosa y con el mismo trabajo de contabilidad durante seis años, Alexander Stuart, de 32 años, quería un cambio.

A finales de junio, Stuart pidió a ChatGPT que actuara como una "universidad gratuita" para enseñarle a invertir en la bolsa y a "convertirse en uno de los mejores operadores". Tenía 400 dólares para invertir en el mercado, y el chatbot le ayudó a planificar estrategias de inversión, como gestionar el riesgo y elegir cuándo comprar y vender.

Luego puso a prueba la orientación. Su primera operación fue con el fabricante de chips AMD, después de que el chatbot le dijera que era la mejor inversión de entre 500 empresas basándose en fusiones, notas de analistas, actividad comercial y más. Siguió el consejo, dijo, y su inversión se duplicó el mismo día.

"Es emocionante ver de lo que es capaz ChatGPT", dijo Stuart. "Me ha abierto los ojos saber que podría llegar mucho más lejos".

Con la ayuda del chatbot, empezó a operar casi a diario y obtuvo múltiples beneficios en sus operaciones.

Ahora la cuenta de Stuart en Robinhood, una popular aplicación de inversión, asciende a unos 1600 dólares, un gran rendimiento de la inversión, aunque es consciente de que las ganancias podrían desaparecer con la misma rapidez, y afirma que invierte con fines educativos y de entretenimiento, no para pagar sus facturas.

Cuando tu Chatbot te falla

A pesar del éxito que algunas personas han tenido después de pedir a la IA que arregle sus finanzas, otras dicen que se han dejado llevar por el mal camino.

Por ejemplo, Stuart. Cuando llevaba un mes invirtiendo, perdió casi 60 dólares en una operación con Nvidia tras darse cuenta de que una de las cifras que ChatGPT citaba como nueva tenía días de antigüedad, algo sobre lo que advierten los expertos financieros cuando se confía en los chatbots de IA. Desde entonces, Stuart ha empezado a cargar y verificar manualmente los datos por su cuenta antes de dejar que los chatbots tomen sus decisiones de inversión. También compara los consejos de ChatGPT con las sugerencias de Grok, otro chatbot.

Sin embargo, cargar información también plantea algunos riesgos. Allan, que completó el reto de 30 días, subió sus extractos bancarios para obtener consejos personalizados de la IA, pero algunos asesores recomiendan que los usuarios mantengan los datos personales y la información sensible, como el número de la Seguridad Social, lejos del chatbot.

Dicen que la información que se sube a internet debe ser amplia y generalizada.

"¿La enviarías por correo electrónico? Si no, no la pongas en un chatbot", dijo Molly Rimes, asesora financiera de Modera Wealth Management.

Seguir ciegamente los consejos de un chatbot puede ser igual de malo, aunque la consecuencia no sea la ruina financiera. Allan decidió embarcarse en otro mes de avisos para saldar la deuda que le quedaba. Esta vez, el chatbot le sugirió tareas más extravagantes, como vender fotos de sus pies. Puso algunas a la venta, pero las borró al día siguiente.

"Es preocupante, en el sentido de que sé que hay gente ahí fuera que confía en ello de la misma manera que alguien lo haría en un profesional", dijo Gilley, el asesor patrimonial, sobre el asesoramiento de la IA. "La gente sacrificará a veces ese proceso de creación de confianza en favor de la facilidad y la rapidez".

Myra Roman en Condon Park en Grass Valley, California, el 4 de septiembre de 2025. Myra utiliza ChatGPT para gestionar sus ingresos y deudas, y ahorrar dinero. (Andri Tambunan/The New York Times)

Alexander Stuart, de 32 años, ha utilizado ChatGPT para formarse en el comercio de acciones financieras en Los Ángeles, el 31 de agosto de 2025. El chatbot le ha ayudado a planificar estrategias clave de negociación, como la forma en que los mejores operadores gestionan el riesgo y eligen cuándo entrar en las operaciones. (Mark Abramson/The New York Times)