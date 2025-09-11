Charlie Kirk hacía política de la manera correcta

Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA, saluda a la multitud durante la conferencia AmericaFest 2024 patrocinada por el grupo conservador Turning Point en Phoenix, Arizona, EE. UU. REUTERS/Cheney Orr

La base de una sociedad libre es la capacidad de participar en política sin temor a la violencia. Perderla es arriesgarse a perderlo todo. Charlie Kirk —y su familia— acaba de perderlo todo. Como país, también estamos un paso más cerca de perderlo todo.

Llevamos un tiempo acercándonos. En 2020, el FBI frustró un complot para secuestrar a Gretchen Whitmer, gobernadora de Michigan. En 2021, una turba irrumpió en el Capitolio con el objetivo de anular el resultado de las elecciones y se encontraron bombas caseras en la sede del Comité Nacional Demócrata y Republicano. En 2022, un hombre irrumpió en la casa de Nancy Pelosi con la intención de secuestrar a la entonces presidenta de la Cámara de Representantes. Ella estaba ausente, pero el intruso agredió a su esposo de 82 años, Paul, con un martillo, fracturándole el cráneo. En 2024, Donald Trump estuvo a punto de ser asesinado. Ese mismo año, Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, fue asesinado.

En 2025, se lanzaron bombas molotov contra la casa del gobernador Josh Shapiro de Pensilvania durante la Pascua judía. Melissa Hortman, expresidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota, y su esposo fueron asesinados, y el senador estatal John Hoffman y su esposa resultaron gravemente heridos por un hombre armado. Y ahora, esta semana, Kirk, fundador de Turning Point USA, fue asesinado a tiros durante un discurso en la Universidad del Valle de Utah.

Te puede desagradar mucho de lo que Kirk creía, y la siguiente afirmación sigue siendo cierta: Kirk practicaba la política de la manera correcta. Acudía a los campus y hablaba con cualquiera que quisiera hablar con él. Fue uno de los persuasores más efectivos de la época. Cuando la izquierda creía tener un control casi absoluto sobre los corazones y las mentes de los universitarios, Kirk apareció una y otra vez para romperlo. Lentamente, luego de golpe, lo logró. Los votantes universitarios se inclinaron drásticamente hacia la derecha en las elecciones de 2024.

Eso no fue todo obra de Kirk, pero fue fundamental para sentar las bases. No conocía a Kirk y no soy la persona indicada para elogiarlo. Pero envidié lo que construyó. El gusto por el desacuerdo es una virtud en una democracia. El liberalismo podría beneficiarse más de su coraje y valentía. En el episodio inaugural de su podcast, el gobernador de California, Gavin Newsom, recibió a Kirk, admitiendo que su hijo era un gran admirador. ¡Qué testimonio del proyecto de Kirk!

En redes sociales, he visto principalmente reacciones decentes y humanas ante el asesinato de Kirk. Hay dolor y conmoción tanto de la izquierda como de la derecha. Pero he visto dos tipos de reacción que son erróneas, por muy comprensible que sea la rabia o el horror que las provocaron. Una es una maniobra, desde la izquierda, para envolver la muerte de Kirk en torno a sus opiniones; después de todo, defendió la Segunda Enmienda, incluso admitiendo que significaba aceptar muertes inocentes. Otro está a la derecha, para convertir el asesinato de Kirk en una justificación para una guerra total, un incendio del Reichstag para nuestra época.

Pero como revela la lista anterior, no existe un mundo en el que la violencia política se intensifique y se limite únicamente a los enemigos. Incluso si eso fuera posible, seguiría siendo un mundo de horrores, una sociedad sumida en la forma más irreversible de falta de libertad.

La violencia política es un virus. Es contagiosa. Hemos pasado por periodos en este país en los que fue endémica. La década de 1960 vio los asesinatos de John F. Kennedy, Malcolm X, Martin Luther King Jr., Robert F. Kennedy y Medgar Evers. En la década de 1970, George Wallace recibió un disparo de un aspirante a asesino, pero sobrevivió, y Gerald Ford se enfrentó a dos intentos de asesinato en un mes. En 1981, Ronald Reagan sobrevivió después de que la bala de John Hinckley Jr. rebotara en su costilla y le perforara el pulmón. Estos asesinos y aspirantes a asesinos tenían diferentes motivos, diferentes ideas políticas y distintos niveles de estabilidad mental. Cuando la violencia política se vuelve imaginable, ya sea como herramienta política o como una escalera hacia la fama, comienza a infectar a los anfitriones sin darse cuenta.

La política estadounidense tiene bandos. De nada sirve fingir que no. Pero ambos bandos están destinados a estar del mismo lado en un proyecto mayor: todos, o al menos la mayoría, intentamos mantener la viabilidad del experimento estadounidense. Podemos vivir con la pérdida de una elección porque creemos en la promesa de las próximas elecciones; podemos vivir con la pérdida de una discusión porque creemos que habrá otra. La violencia política pone en peligro eso.

Kirk y yo estábamos en posiciones opuestas en la mayoría de los debates políticos. Estábamos del mismo lado en cuanto a la posibilidad de que la política estadounidense siguiera existiendo. Se supone que es una discusión, no una guerra; se supone que se gana con palabras, no con balas. Quería que Kirk estuviera a salvo por su propio bien, pero también quería que estuviera a salvo por el mío y por nuestro proyecto común. Lo mismo puede decirse de Shapiro, de Hoffman, de Hortman, de Thompson, de Trump, de Pelosi, de Whitmer. Todos estamos a salvo, o ninguno.

© The New York Times 2025.