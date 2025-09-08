El piloto influente que fue detenido cerca de la Antártida es liberado

Ethan Guo comentó que llevaba varado en una base militar chilena desde el 28 de junio. Las autoridades señalaron que había aterrizado sin permiso.

Un piloto y creador de contenidos estadounidense de 20 años que llevaba más de dos meses varado en una base chilena de la isla Rey Jorge, frente a la Antártida, luego de que las autoridades lo detuvieran ahí, fue liberado el sábado, según el piloto y uno de sus abogados.

El piloto, Ethan Guo, tenía 19 años cuando inició una campaña de recaudación de fondos para la investigación del cáncer que consistía en intentar volar en solitario a los siete continentes, documentando sus esfuerzos en redes sociales.

Fue detenido el 28 de junio y quedó varado ahí después de que las autoridades lo acusaran de aterrizar su monomotor Cessna rojo y blanco en la isla Rey Jorge sin autorización.

Tras su liberación llegó a Punta Arenas, en el territorio continental de Chile, y luego viajó a Santiago con su abogado chileno, Jaime Barrientos, según declaró el domingo Sean Croft, uno de los abogados de Guo en Nueva York.

Guo se fue de la base chilena en un barco de la Armada, el Almirante Viel, dijo Croft.

"Está de buen humor y con ganas de regresar a Estados Unidos lo antes posible", dijo Croft.

La liberación de Guo se produjo casi un mes después de que un juez chileno aprobara un acuerdo para desestimar su caso con la condición de que Guo pagara 30.000 dólares a una organización benéfica contra el cáncer infantil y de que no volviera a entrar en el país durante tres años.

Croft dijo que Guo no pagaría ninguna sanción ni multa, ni haría ninguna admisión de culpabilidad, y que, como condición del acuerdo, haría una donación a la organización benéfica chilena Fundación Nuestros Hijos.

Guo dijo que vivía en Florida antes de iniciar su recorrido.

Guo había estado narrando su viaje alrededor del mundo a través de TikTok, donde tiene más de 655.000 seguidores, y en Instagram, donde tiene 1,4 millones de seguidores.

Obtuvo su licencia de piloto a los 17 años y se propuso volar en solitario en una avioneta a los siete continentes para recaudar fondos para la investigación del cáncer, según su sitio web. Se había fijado el objetivo de recaudar 1 millón de dólares.

En sus cuentas de las redes sociales, Guo compartía historias de vuelos a distintas ciudades y de encuentros con personas con cáncer. Explicó que su misión se inspiró en un primo que padecía cáncer de sangre en etapa 4.

En una entrevista realizada el mes pasado, Guo comentó que la Antártida era el único continente en el que no había aterrizado.

Sin embargo, Guo no dio aviso a las autoridades de aviación cuando voló a través del océano Antártico con su Cessna 182Q y aterrizó en una pista chilena de la isla Rey Jorge, según los fiscales.

Las autoridades dijeron que aterrizó ahí sin permiso y que había presentado "datos falsos sobre el plan de vuelo". Los fiscales lo acusaron de violar las normas de aviación chilenas y de poner en peligro la seguridad pública.

Los fiscales dijeron el mes pasado que estaban investigando su vuelo y que intentaban explorar una "salida alternativa" para el caso.

Mientras se resolvía su caso, Guo estuvo varado durante semanas. Una habitación individual en un cuartel de la fuerza aérea de Chile con wifi deficiente se convirtió en su hogar temporal.

Sobrevivió desayunando pan con una cucharadita de mantequilla y comiendo y cenando frijoles, sopa de lentejas y pasta. Guo comentó el mes pasado que había perdido 9 kilos.

El mes pasado, un juez chileno aprobó un acuerdo para desestimar el caso después de que los abogados de Guo proporcionaran a los fiscales registros de vuelo, grabaciones del control del tráfico aéreo y otras pruebas que respaldaban el relato de Guo.

El plan inmediato de Guo era regresar a Estados Unidos, según Croft. Dijo que su oficina estaba trabajando con las autoridades chilenas para conseguir que otro piloto autorizado pilotara el avión de Guo desde la Antártida hasta el continente.

Una vez que eso ocurra, dijo Guo el domingo: "Espero retomar mi vuelo global contra el cáncer".