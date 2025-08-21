Las drogas sexuales “naturales” representan un riesgo creciente para la salud en África Occidental

Djakalia Ouattara, de 57 años, fundador de Attoté, una bebida que supuestamente mejora el rendimiento masculino, charla con empleados en la unidad de ventas de su fábrica, en Korhogo, Costa de Marfil, el año pasado

A los hombres se les dijo que salvaría su matrimonio o les ayudaría a crear la primera cita perfecta. En cambio, muchos terminaron babeando sin control, sufriendo erecciones que ponían en peligro su vida y enfrentando un mayor riesgo de infartos.

La fabricación y el consumo de drogas no reguladas destinadas a aumentar el deseo sexual masculino han ido en aumento en Costa de Marfil, un país de África Occidental con 31 millones de habitantes. Entre los clientes se encuentran hombres jóvenes que buscan impresionar a sus parejas con demostraciones de virilidad inigualable. Para lograrlo, toman estimulantes cuyos efectos secundarios desconocen.

Aunque las autoridades de Costa de Marfil han prohibido la producción de estas drogas y las están incautando, siguen inundando las calles de África Occidental. Productos populares se exportan a países vecinos y a Occidente, y están disponibles en Amazon y Walmart, donde se anuncian como “100 % naturales”, aunque los ingredientes no figuran en el envase.

Productos como Attoté, una bebida industrial, y otros supuestos estimulantes sexuales artesanales elaborados en Costa de Marfil contienen altos niveles de sildenafil, el fármaco comúnmente conocido como Viagra, según funcionarios de salud pública y análisis de laboratorio obtenidos por The New York Times. Las pastillas se fabrican en la India, se introducen de contrabando en Costa de Marfil, se trituran, se mezclan con otros ingredientes y se venden por 1,50 dólares en el país, 15 dólares en Francia y 20 dólares en Estados Unidos.

Hasta la mitad de los medicamentos en África Occidental no están regulados, según la agencia de las Naciones Unidas para el control de drogas. Se estima que más de 500.000 personas mueren cada año en África subsahariana por el consumo de medicamentos peligrosos y no regulados. Estimulantes sexuales como el Attoté se encuentran entre los más frecuentes, según la Organización Mundial de la Salud.

“Está llegando de todas partes”, declaró el Dr. Assane Coulibaly, director de la autoridad reguladora farmacéutica de Costa de Marfil, sobre los estimulantes sexuales. “Es una guerra”.

Aunque no existen datos públicos sobre el consumo de estimulantes sexuales en Costa de Marfil, las autoridades sanitarias han advertido sobre los crecientes riesgos. Los médicos de urgencias han reportado erecciones prolongadas que pueden provocar necrosis, así como migrañas frecuentes y babeo en pacientes.

“Se glorifica la omnipotencia sexual”, afirmó el Dr. Mamadou Kamagaté, profesor de farmacología. “Las creencias populares han predominado sobre el razonamiento científico y la gente ignora los efectos secundarios”.

Una tarde del otoño pasado, en un terreno baldío de Korhogo, ciudad del norte de Costa de Marfil, un flujo constante de hombres en relucientes todoterrenos o motos baratas pasaba junto a vendedores ambulantes sentados en sillas de plástico inestables.

Los hombres buscaban Attoté, una bebida rosada y amarga que supuestamente mejoraba el rendimiento masculino. El gobierno había suspendido la producción de Attoté unos meses antes, alegando publicidad engañosa y riesgos para la salud, incluyendo la muerte.

Pero la demanda seguía siendo alta. En el terreno baldío, la planta principal de producción del fármaco estaba paralizada, pero los estantes del almacén adyacente a la planta aún estaban llenos de botellas de Attoté.

“Duro muchísimo más”, dijo Bruno Siloué, un estudiante de secundaria que buscaba comprar Attoté.

“Es lo que tomo cuando tengo un partido difícil por delante”, dijo Tenena Soro, de 29 años, trabajadora de la construcción, refiriéndose a una cita.

Pocos de los hombres que rodeaban el lote parecían preocupados por los efectos secundarios, que incluyen migrañas, dolores de estómago, babeo incontrolable y latidos cardíacos preocupantes, según más de dos docenas de funcionarios de salud entrevistados para este artículo.

“Todos los hombres que toman esto se quejan de fuertes migrañas. En las noticias, oímos hablar de hombres que sufren ataques cardíacos”, dijo Fadley Coulibaly, un médico marfileño que ha creado conciencia sobre los peligros de consumir estos medicamentos. “Y, sin embargo, no hay concienciación”.

En un callejón del centro de Korhogo, una tarde, el aroma de hierbas flotaba en el aire. Los consumidores se arremolinaban comprando diversos suplementos y medicamentos no regulados para tratar todo tipo de afecciones, desde el dolor de estómago hasta la disfunción eréctil.

La medicina herbal sigue siendo muy popular en África Occidental, y algunos emprendedores como Djakalia Ouattara, fundador de Attoté, han tenido éxito en el mercado. En una entrevista con un periodista del Times, el Sr. Ouattara afirmó que su producto se elaboraba únicamente con plantas procedentes de mercados locales y pueblos cercanos. Sin embargo, añadió que la receta permanece en secreto.

La concentración de sildenafil en Attoté es ocho veces superior a la dosis recomendada, según la Agencia Marfileña de Regulación Farmacéutica, que proporcionó las pruebas de laboratorio obtenidas por el Times. El año pasado, la policía incautó más de 40 toneladas de pastillas de sildenafil procedentes de la India y almacenadas en almacenes en desuso en Korhogo.

“Aunque usemos sildenafil, si cura a la gente, ¿por qué es malo?”, preguntó Moussa Soro, uno de los hijos del Sr. Ouattara. El Sr. Soro, de 29 años, afirmó que Attoté ayuda con diversas dolencias e incluso con la infertilidad, y contó que comenzó a trabajar con su padre en la elaboración del producto a los 8 años. Ninguno de los dos tiene título en medicina.

El Sr. Ouattara, un hombre corpulento que usa sombrero fedora y es conocido en toda Costa de Marfil como el “Dr. Attoté”, fue mecánico. Cuando su negocio quebró, tuvo una revelación, según contaron dos de sus hermanas, Natou y Mariam Ouattara, ambas revendedoras de Attoté.

El Sr. Ouattara supuestamente heredó la receta sagrada del Attoté de su difunto abuelo y cree que es su responsabilidad divina compartir sus poderes con otros hombres.

Los representantes de la empresa se negaron a proporcionar cifras oficiales de ventas. Sin embargo, el Sr. Soro afirmó que la producción comenzaba a las 5:00 a. m. y finalizaba a la 1:00 a. m., y que la planta de Attoté producía miles de botellas al día. Los mercados clave para la empresa incluyen Senegal y Ghana en África Occidental, así como Francia, Bélgica y Estados Unidos.

La producción se reanudó discretamente poco después de la prohibición gubernamental del año pasado, según el Sr. Ouattara. Se trata de la misma receta, pero con el nuevo nombre Fêrêlaha, que se traduce aproximadamente como “Quítame la vergüenza”.

En su sala de estar en Korhogo, el Sr. Ouattara mostró una tarjeta de miembro del Programa Nacional de Promoción de la Medicina Tradicional de Costa de Marfil, un organismo supervisado por el Ministerio de Salud del país. La tarjeta se emitió después de la prohibición, explicó.

“Soy el único médico tradicional de Costa de Marfil con tanta fama mundial”, dijo el Sr. Ouattara. “Si nos hubieran dicho que una mezcla de África se vendería en Europa, ¿quién nos habría creído?”.

El Sr. Soro comentó que la empresa suele experimentar un aumento repentino de la demanda antes de las fiestas. Los trabajadores del hospital de Abiyán, la ciudad más grande de Costa de Marfil, comentaron que las salas de urgencias suelen ver un aumento en el número de pacientes que buscan tratamiento para erecciones prolongadas alrededor de Nochevieja.

Más del 80% de las erecciones prolongadas son tratables, afirmó Osman Chérif, trabajador del hospital en Costa de Marfil. En casos extremos, el Sr. Chérif añadió que se requiere cirugía. “Es una vergüenza, por supuesto”, dijo, refiriéndose a las hospitalizaciones causadas por productos como Attoté. “La mayoría de los hombres tienen entre 30 y 40 años; técnicamente, no necesitan estos productos”. El Dr. Eloué Kroa, director de la agencia de medicina tradicional, desaprobaba que el Sr. Ouattara siguiera vendiendo Attoté con un nombre diferente. «La represión continuará», afirmó. Detrás de su escritorio, una botella de Attoté reposaba en un estante junto a otros productos de medicina tradicional.

