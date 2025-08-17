Los dentistas saben que odias usar hilo dental, pero puedes probar esto

Lancette VanGuilder es la presidenta de la Asociación Estadounidense de Higienistas Dentales, y no usa hilo dental.

"Desde que entramos en la facultad de higiene dental nos lavan el cerebro al decirnos que el hilo dental es el jefe", dijo VanGuilder, que ejerce en Nevada. "Pero el mensaje estándar que le damos a todo el mundo --cepillarse los dientes y usar hilo dental-- ya no funciona".

Para limpiar mejor entre los dientes, VanGuilder ha sustituido el hilo dental por unos pequeños estropajos llamados cepillos interdentales, con cerdas que suelen ser de nailon o goma. Y cada vez son más los profesionales dentales que animan a sus pacientes a probarlos, junto con el hilo dental o en lugar de él.

La Asociación Dental Estadounidense afirma que el mejor método de limpieza interdental, o limpieza entre los dientes, es el que se realiza con regularidad. Y como mucha gente no utiliza el hilo dental --solo un tercio de los estadounidenses lo hace, según algunas estimaciones--, la asociación aconseja a los dentistas que otros dispositivos podrían ser más agradables o eficaces para esos pacientes. Según la asociación, hay muchas herramientas eficaces para limpiar entre los dientes, como el hilo dental, los picos dentales, los cepillos interdentales o los irrigadores bucales.

Hay pocas investigaciones que comparen el hilo dental con otras herramientas de limpieza interdental, y la mayoría de esos estudios son relativamente pequeños. Pero una revisión de 2018 de 22 ensayos clínicos descubrió que los cepillos eran más eficaces que el hilo dental u otras herramientas para reducir la inflamación de las encías.

Anecdóticamente, muchos profesionales de la odontología dijeron que han notado la diferencia que los cepillos interdentales han supuesto para sus pacientes, y a veces incluso para sus familias.

Mia Geisinger, presidenta de la Academia Estadounidense de Periodoncia, convenció a su marido para que añadiera los cepillos interdentales a su régimen diario de cepillado y uso del hilo dental.

"Cuando vio lo que salía de entre sus dientes, se quedó horrorizado y, a la vez, se enganchó", dijo.

Una limpieza bucal más profunda

Sea cual sea la herramienta o la técnica, el objetivo de la limpieza dental es eliminar la placa, que puede provocar enfermedades de las encías e inflamación alrededor del diente, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. La enfermedad de las encías se ha asociado a una serie de problemas de salud, como las cardiopatías y la diabetes.

Utilizar solo un cepillo de dientes elimina "entre el 40 y el 60 por ciento de la placa de los dientes, pero no es suficiente para limpiar entre ellos", dijo Geisinger.

VanGuilder añadió que el hilo dental suele ser eficaz para eliminar los trozos grandes de comida, pero cuando se trata de la placa --"todas las bacterias, virus, hongos y parásitos invisibles"-- no siempre funciona tan bien.

El reto es doble: la placa es pegajosa, y los bordes de los dientes no son rectos. La boca de cada persona es diferente, y algunas personas son mejores que otras para pasar el hilo dental por los recovecos donde viven los patógenos.

Por otra parte, los cepillos interdentales son más flexibles y es más fácil utilizarlos correctamente, dijo VanGuilder.

Cómo encontrar lo que funciona para ti

Para quienes estén dispuestos a dedicar tiempo, una combinación de herramientas puede ser lo más eficaz. Por eso, cuando esos pacientes acuden a Geisinger, ella les entrega un mapa de su boca. Generalmente, recomienda cepillos interdentales de varios tamaños para limpiar entre los dientes, y sugiere el hilo dental si el paciente tiene un espacio muy estrecho entre dos dientes.

Pero Judith Albino, presidenta emérita de la Universidad de Colorado y profesora emérita de las facultades de salud pública y medicina dental de la universidad, se muestra escéptica ante la posibilidad de que mucha gente adopte una rutina dental complicada.

La mayoría de los estadounidenses no siguen los consejos dentales habituales, dijo. "Si añades algo nuevo, estás añadiendo otro elemento de tiempo y algo que hacer a lo que no están acostumbrados", dijo Albino.

Por eso, VanGuilder deja la decisión en manos de sus pacientes. Si prefieren usar hilo dental, les dice que lo usen. Si prefieren un cepillo interdental, les dice qué tamaño deben comprar. Si están especialmente entusiasmados, les guiará en el uso de varios cepillos para espacios de distintos tamaños.

"En última instancia, la única herramienta realmente beneficiosa es la que sí vas a utilizar", dijo VanGuilder.