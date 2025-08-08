The New York Times

Japón dice que EE. UU. corregirá un error con sus aranceles recíprocos

Por River Akira Davis

Las tensiones han ido en aumento entre Estados Unidos y Japón, ya que ambas partes parecen tener interpretaciones marcadamente diferentes de un acuerdo comercial finalizado el mes pasado.

El gobierno de Donald Trump ha aceptado corregir un error "extremadamente lamentable" en la ejecución de su acuerdo comercial con Japón, dijo el jueves en Washington el principal negociador comercial del país.

En las negociaciones del mes pasado, las autoridades japonesas creyeron haber conseguido un acuerdo que, a cambio de promesas de invertir cientos de miles de millones de dólares en Estados Unidos y abrir su mercado a más productos estadounidenses, establecería un tipo arancelario estándar del 15 por ciento para todos sus productos enviados a Estados Unidos.

En una orden ejecutiva del 31 de julio, el gobierno de Trump esbozó un plan similar para la Unión Europea. Pero Japón, junto con otros socios comerciales, recibió un nuevo tipo arancelario que se "apilaría" sobre los ya existentes. En el caso de Japón, eso elevó los aranceles sobre artículos como sus exportaciones de carne de res a Estados Unidos del 26,4 por ciento al 41,4 por ciento.

Ahora, después de que el principal negociador comercial de Japón, Ryosei Akazawa, viajara a Washington esta semana para su novena ronda de conversaciones comerciales, Akazawa dijo que había conseguido una promesa del gobierno de Trump de corregir el error. Los medios de comunicación japoneses habían informado anteriormente de que Estados Unidos no tenía previsto revisar la orden presidencial, citando a funcionarios de la Casa Blanca no identificados.

Este último acontecimiento es otro ejemplo de cómo un trato sin un acuerdo conjunto escrito y divulgado públicamente --ensamblado rápidamente apenas unos días antes de que entraran en vigor los aranceles más elevados-- está causando confusión y una tensión creciente entre Estados Unidos y uno de sus principales aliados y socios comerciales.

En las semanas transcurridas desde que se concluyó el acuerdo comercial entre Japón y Estados Unidos el mes pasado, algunos funcionarios japoneses se han inquietado ante las implicaciones del gobierno de Trump de que controlaría la promesa de inversiones japonesas por valor de 550.000 millones de dólares estadounidenses y de que el 90 por ciento de las ganancias de las mismas irían a parar a Estados Unidos.

Shigeru Ishiba, primer ministro japonés, también ha sido criticado por no haber fijado una fecha clara para la entrada en vigor de la reducción de los aranceles sobre los automóviles, fijados ahora en el 25 por ciento. Estos aranceles fueron una de las concesiones clave que Tokio obtuvo en sus conversaciones con el gobierno de Trump. Se aplican a la mayor exportación de Japón al mercado norteamericano y han estado afectando las ganancias de su industria automovilística.

"Washington está disparando al azar y está disparando a algunos países afines por la espalda", dijo Taro Kono, miembro de la Cámara de Representantes de Japón, en una conferencia de prensa celebrada el miércoles en Tokio.

Kono, exministro de Asuntos Exteriores durante el primer gobierno de Trump, sugirió que Japón y otros países podrían tener que considerar la posibilidad de formar un convenio internacional para hacer frente a los aranceles estadounidenses. Un portavoz de la Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Akazawa dijo el jueves que había solicitado una reducción de los aranceles sobre los automóviles durante sus reuniones en Washington con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent. En respuesta, dijo, la parte estadounidense indicó que el presidente Trump firmaría una orden ejecutiva ordenando la reducción de los aranceles sobre los automóviles y rectificando la situación de acumulación de aranceles de Japón.

Akazawa dijo que no se había decidido cuándo se llevarían a cabo las correcciones, pero que Estados Unidos actuaría de forma "oportuna".

River Akira Davis cubre Japón, incluyendo su economía y negocios y vive en Tokio.

