'Backrooms' y el auge de las películas de creadores de Youtube

Durante años, Hollywood se preguntó si el éxito de plataformas como YouTube podría trasladarse a la pantalla grande. La respuesta está resonando en las taquillas.

Hollywood se pasó una década preguntándose si la fama de YouTube podría trasladarse a la taquilla.

Últimamente, ha estado recibiendo una respuesta muy estruendosa.

Por ejemplo, Backrooms, una película de terror psicológico que A24 estrenó el jueves en 3400 cines en Estados Unidos y Canadá. Dirigida por Kane Parsons, un cineasta novel de 20 años cuyos videos han generado 342 millones de visitas en YouTube, Backrooms va camino de recaudar al menos 60 millones de dólares para cuando termine el domingo, según los analistas de taquilla.

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Para poner en contexto un resultado de ese tamaño, se espera que la más reciente gran producción de ciencia ficción de Steven Spielberg, El día de la revelación, se estrene dentro de dos semanas con unos nada despreciables 35 millones de dólares. A24 gastó unos 10 millones de dólares para hacer Backrooms, protagonizada por Chiwetel Ejiofor (12 años de esclavitud) y Renate Reinsve (Valor sentimental). Universal Pictures gastó unos 115 millones de dólares en El día de la revelación, protagonizada por Emily Blunt en el papel de una meteoróloga repentinamente dominada por una fuerza alienígena.

Backrooms forma parte de una oleada cada vez más grande de películas de directores noveles que han afinado sus instintos en YouTube y no en el ecosistema de Hollywood. Otros dos creadores sin historial en Hollywood, Curry Barker y Mark Fischbach, ya han convertido este año sus cifras de seguidores en internet en éxitos de taquilla sorpresivos.

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"No es una anomalía", dijo Stephen Galloway, decano de la escuela de cine de la Universidad Chapman, en una entrevista telefónica. "Es el comienzo de un cambio gigantesco. Estos son los insurgentes cinematográficos de nuestra era".

Obsesión, dirigida por Barker, de 26 años, creador de YouTube conocido por sus videos de comedia y terror, ha recaudado 74 millones de dólares en Norteamérica desde su estreno hace dos semanas. Esta mezcla de comedia, terror y thriller sobre los peligros de la fijación romántica costó 750.000 dólares y no tiene nombres famosos en su reparto. Los analistas dicen que podría recaudar la asombrosa cifra de 100 millones de dólares para cuando termine su paso por la taquilla.

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Focus Features, el estudio especializado propiedad de Universal que está detrás de Obsesión, también tiene entre sus filas la próxima película de Barker, que se titula Anything but Ghosts.

"A medida que YouTube ha ido creciendo como plataforma, los jóvenes cineastas y creadores han empezado a confiar más en ella como lugar para estrenar su trabajo", dijo Peter Kujawski, presidente de Focus Features.

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Kujawski señaló que Barker decidió estrenar su primera película --un slasher de 62 minutos, Milk & Serial-- en YouTube en 2024. En el pasado, los aspirantes a cineastas esperaban llamar la atención en algún festival, como hicieron Daniel Myrick y Eduardo Sánchez con El proyecto de la bruja de Blair en Sundance en 1999.

El pequeño boom de pasar de youtuber a cineasta comenzó en enero, cuando Fischbach, de 36 años, autodistribuyó su película de terror Iron Lung en 3015 cines. En Hollywood se quedaron boquiabiertos: costó 3 millones de dólares y recaudó casi 18 millones en sus tres primeros días, con lo que superó sin esfuerzos al documental de Amazon sobre Melania Trump, que había sido muy promocionado. Iron Lung, protagonizada también por Fischbach, recaudó 50 millones de dólares al final de su paso por las salas.

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Alex DelVecchio, director general de Rutgers Cinema, un cine con tres salas en New Brunswick, Nueva Jersey, señaló que Parsons inició su canal de YouTube (llamado Kane Pixels) en 2015, cuando solo tenía 9 años, y que Fischbach llevaba construyendo una audiencia en YouTube desde 2012. (Fischbach es conocido como Markiplier en YouTube, donde tiene más de 38 millones de suscriptores).

"Muchos youtubers han intentado dar el salto al cine convencional y se han quedado cortos", dijo DelVecchio. "Una cosa que es diferente con estos chicos es la perdurabilidad. En este momento, algunos de ellos llevan mucho tiempo haciendo videos, y así es como desarrollas un público fiel que te seguirá".

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DelVecchio añadió: "Los universitarios que ahora compran muchas entradas se hicieron fans cuando eran muy jóvenes. Es como si tuvieran interés por apoyar el éxito de figuras que cruzan de internet al cine como Markiplier y Kane Parsons". (DelVecchio dijo que esperaba que se agotaran las entradas para Backrooms durante el fin de semana. "Añadiré funciones hasta el amanecer si es necesario", dijo).

Estas victorias de taquilla vienen con matices.

Backrooms, Obsesión y Iron Lung son todas películas de terror, el género que ha sido durante más tiempo el más indulgente con los cineastas noveles, en parte porque el terror es relativamente barato de producir. Para algunos ejecutivos de estudios, ese contexto es motivo de cautela: el verdadero cambio, dicen, se producirá cuando el terror no sea la única prueba de concepto. (Si hemos de ser justos, ha habido algunos ejemplos de comedia a lo largo de los años, como La vida de Kayla de A24, que supuso el debut como director de Bo Burnham. Burnham fue una de las primeras estrellas de YouTube).

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Backrooms y Obsesión también fueron producidas por gente poderosa. El magnate Peter Chernin, el maestro del terror James Wan y el reconocido cineasta Shawn Levy tienen créditos de producción en la película de Parsons. Jason Blum, quizá el productor de terror con más éxito de la historia de Hollywood, participó en Obsesión.

Incluso Kujawski, de Focus Features, pidió cautela.

"Hay un momento importante con el talento de YouTube, sin duda, y es muy emocionante", dijo. "Pero no todas las personas que tienen éxito en internet lo tendrán en otros medios. Curry Barker, por ejemplo, es un narrador muy, muy especial".

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Aun así, estas tres películas de gran repercusión dirigidas por youtubers forman un patrón que Hollywood no puede ignorar. Sobre todo teniendo en cuenta que el negocio del cine sigue luchando por recuperarse de la pandemia de COVID-19. A24, que declinó hacer comentarios sobre Backrooms antes de su estreno, ya contrató a Barker para reiniciar la franquicia de La matanza de Texas, que tiene 51 años de antigüedad, para una nueva generación.

A algunas personas en Hollywood la oleada de youtubers les recuerda la forma en que una nueva generación de cineastas surgió de MTV en la década de 1990. Entre esos talentos estaban David Fincher, quien empezó dirigiendo videos para estrellas del pop como Madonna ("Express Yourself"), y Spike Jonze, quien se ganó la atención del mundo del cine con los videos ingeniosos que realizó para artistas como los Beastie Boys ("Sabotage").

"Estamos en medio de una gran caída del orden mundial de Hollywood", dijo Galloway, el decano de la escuela de cine. "El público joven quiere algo veloz, fresco y nuevo, lo contrario de lo que los estudios y la mayoría de los directores establecidos están capacitados para hacer".

Brooks Barnes es el corresponsal principal del Times para Hollywood. Escribe sobre la industria del entretenimiento desde hace 25 años.