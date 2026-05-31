Elecciones presidenciales en Colombia: esto es lo que hay que saber

La elección pone a prueba el legado del primer presidente de izquierda del país frente a un candidato independiente de extrema derecha en ascenso y una conservadora tradicional.

En Colombia, los votantes acuden a las urnas este domingo en unas elecciones presidenciales marcadas por la ansiedad generalizada sobre la seguridad pública y la incertidumbre sobre qué dos candidatos se enfrentarán en la segunda vuelta prevista para junio.

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Aunque la contienda se ha planteado como una elección entre extremos, las encuestas indican que aproximadamente el 20 por ciento de los votantes siguen indecisos, muchos de los cuales son moderados o centristas.

La elección también sirve como un referéndum sobre el legado del presidente saliente, Gustavo Petro, el primer mandatario de izquierda del país.

Su mandato se ha caracterizado por la representación histórica de las comunidades indígenas, afrocolombianas y LGBTQ, y también por un proceso de paz en su mayor parte infructuoso, una agenda legislativa estancada, discursos públicos digresivos, disputas con los órganos judiciales y legislativos y una relación tormentosa con el presidente Donald Trump.

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¿Quiénes son los principales candidatos?

En la izquierda está el senador Iván Cepeda, de 63 años, un aliado acérrimo de Petro que ayudó a formar su partido y se presenta con una plataforma de continuidad. Mantiene una cómoda ventaja en la mayoría de las encuestas y se espera que pase a la segunda vuelta del 21 de junio.

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Pero, aunque los expertos dicen que Cepeda se beneficia de la sólida base de la izquierda, no está claro si su personalidad reservada avivará a los votantes tanto como lo hizo la presencia galvanizadora de Petro.

Desde la extrema derecha se presenta Abelardo de la Espriella, de 47 años, un extravagante abogado penalista y empresario, además de novato en la política. Presentándose como una figura externa que viene a salvar a la nación al estilo de Trump o del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, De La Espriella llevó a cabo una acalorada campaña centrada en medidas de seguridad de línea dura, incluida la promesa de construir 10 megacárceles.

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Un aumento de apoyo en las últimas semanas de la campaña lo colocó a la par de Cepeda, según mostraron algunas encuestas. Además de la seguridad, prometió dar prioridad a Dios y a la familia, lo que le valió el respaldo de la derecha religiosa.

Paloma Valencia, de 48 años, senadora desde hace mucho tiempo y destacada conservadora institucional, sería la primera mujer presidenta del país. Hizo campaña con el apoyo de Álvaro Uribe, un expresidente que gozaba de enorme popularidad.

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La candidatura de Valencia convirtió a las votantes mujeres en un grupo demográfico clave, y las políticas públicas destinadas a ayudar a las mujeres y a las madres solteras surgieron con frecuencia en la campaña electoral. Valencia también intentó ganarse los votos femeninos después de que De La Espriella cometiera ocasionales metidas de pata que los críticos calificaron de sexistas.

Hasta mayo, ella y De La Espriella estaban empatados en la carrera por el voto conservador, pero el impulso de Valencia se estancó este mes, y ahora parece estar en un distante tercer lugar en la contienda. Los expertos dicen que hay una pequeña posibilidad de que consiga suficientes votantes indecisos para llegar a la segunda vuelta.

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¿Qué preocupa a los votantes?

La seguridad es un tema prioritario en Colombia, donde los asesinatos, los secuestros y los desplazamientos forzados se han disparado en los últimos años, especialmente fuera de las grandes ciudades, donde los grupos rebeldes han luchado por el control.

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El asesinato de Miguel Uribe Turbay --un aspirante a la presidencia procedente de una de las familias políticas más prominentes de Colombia-- el año pasado en Bogotá avivó los temores de un retorno a la violencia urbana de hace tres décadas.

Dos de los colaboradores de campaña de De La Espriella fueron asesinados a tiros este mes por hombres enmascarados en motocicletas en el sureste de Colombia. La compañera de fórmula de Cepeda, Aída Quilcué, senadora y destacada líder indígena, fue secuestrada brevemente en febrero.

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La estrategia emblemática de Petro, "Paz Total" --que buscaba acuerdos negociados con diversos grupos armados criminales-- ha enfrentado una reacción pública negativa, y hay críticos que afirman que los grupos se aprovecharon de los altos al fuego para expandir su control territorial.

Bajo el mandato de Petro, el número de zonas consideradas de conflicto activo se duplicó con creces en todo el país, pasando de siete a 16. Y el año pasado, el número total de miembros de los grupos armados aumentó un 23 por ciento, hasta superar los 27.000.

Cepeda ha dicho que seguirá adelante con una versión del plan de paz de Petro, mientras que los otros principales candidatos han dicho que lo abandonarían. Valencia ha prometido "cazar como ratas" a los grupos armados y a los delincuentes, y tanto ella como De La Espriella dicen que buscarán asociarse con las fuerzas militares de Estados Unidos.

Para la base progresista de Cepeda, las elecciones se ven como una lucha para preservar los avances en las reformas sociales, incluyendo la redistribución de la tierra, la disminución de los índices de pobreza, la reducción de la deforestación en la Amazonía y una mayor representación política de las comunidades marginadas.

Varios observadores electorales expresaron su preocupación por las acusaciones de fraude promovidas por Petro y De La Espriella, quienes sugieren que el bando contrario podría amañar las elecciones, a pesar de que los expertos afirman que el proceso electoral colombiano es extremadamente transparente y resistente a la manipulación.

La directora de la misión de observación electoral de Colombia, Alejandra Barrios, dijo que a los observadores les preocupaba la percepción pública de fraude y cómo reaccionarían los ciudadanos ante un resultado electoral contrario a su elección política.

¿Cuándo se esperan los resultados?

Los centros de votación en toda Colombia estarán abiertos de 8 a. m. a 4 p. m., hora local, el domingo. Se espera que los resultados estén disponibles el domingo por la noche. Hay una ley de prohibición de bebidas alcohólicas vigente desde el viernes hasta el lunes, una medida destinada a prevenir la violencia relacionada con el consumo de alcohol.

Annie Correal y Luis Ferré-Sadurní contribuyeron con la información.

Genevieve Glatsky es una reportera del Times radicada en Bogotá.

Annie Correal y Luis Ferré-Sadurní contribuyeron con la información.