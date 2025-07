Paramount pagará a Trump 16 millones de dólares para resolver la demanda de '60 Minutes'

El presidente de EE. UU. interpuso una demanda por una entrevista del programa "60 Minutes" a la exvicepresidenta Kamala Harris. La empresa necesita la aprobación federal para una venta multimillonaria.

Paramount anunció el martes que había acordado pagar al presidente Donald Trump 16 millones de dólares para resolver su demanda por la edición de una entrevista en el programa de noticias de la CBS 60 Minutes, una concesión extraordinaria a un presidente en ejercicio por parte de una gran organización de medios de comunicación.

Paramount dijo que su pago incluye los honorarios y costos legales de Trump y que el dinero, menos los honorarios legales, se destinará a la futura biblioteca presidencial del mandatario.

Como parte del acuerdo, Paramount dijo que había aceptado publicar transcripciones escritas de futuras entrevistas de 60 Minutes con candidatos presidenciales. La empresa dijo que el acuerdo no incluía una disculpa.

El acuerdo es la señal más clara hasta ahora de que la capacidad de Trump para intimidar a las principales instituciones estadounidenses se extiende al sector de los medios de comunicación.

Muchos abogados habían desestimado la demanda de Trump por infundada y creían que la CBS habría prevalecido en última instancia en los tribunales, en parte porque la cadena no informó de nada inexacto desde el punto de vista de los hechos, y la Primera Enmienda concede a los editores un amplio margen de maniobra para determinar cómo presentar la información.

Pero Shari Redstone, presidenta y accionista mayoritaria de Paramount, dijo a su consejo que era partidaria de explorar un acuerdo con Trump. Algunos ejecutivos de la empresa veían la demanda del presidente como un posible obstáculo para completar una venta multimillonaria de la empresa al estudio de Hollywood Skydance, que requiere la aprobación del gobierno de Trump.

Tras semanas de negociaciones con un mediador, los abogados de Paramount y Trump trabajaron durante el fin de semana para llegar a un acuerdo antes de que venciera el plazo judicial que habría exigido que ambas partes empezaran a presentar documentos internos para la presentación de pruebas, según dos personas familiarizadas con las negociaciones. Se avecinaba otro plazo: Paramount tenía previsto realizar cambios en su consejo directivo esta semana, lo que podría haber complicado las negociaciones del acuerdo.

Un portavoz del equipo jurídico de Trump dijo en un comunicado que el acuerdo era "otra victoria para el pueblo estadounidense" conseguida por el presidente, quien hacía "rendir cuentas a los medios de noticias falsas".

"CBS y Paramount Global se dieron cuenta de la fuerza de este caso histórico y no tuvieron más remedio que llegar a un acuerdo", dijo el portavoz.

El monto del acuerdo, 16 millones de dólares, es la misma suma que ABC News aceptó pagar en diciembre para resolver un caso de difamación presentado por Trump contra la cadena y uno de sus presentadores, George Stephanopoulos. Al consejo de Paramount le preocupaba que pagar una cantidad mayor para resolver el caso pudiera aumentar la exposición de la empresa a posibles acciones legales de accionistas que los acusaran de soborno.

La venta de Paramount pondría fin al control que durante décadas ha ejercido la familia Redstone sobre CBS News y Paramount Pictures y lo pondría en manos de David Ellison, hijo de Larry Ellison, multimillonario del sector tecnológico que ha apoyado a Trump.

Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por su sigla en inglés), ha dicho que la demanda del presidente contra Paramount no estaba relacionada con la revisión por parte de la FCC de la fusión de la empresa con Skydance. Paramount también ha dicho que ambos asuntos no estaban relacionados.

Dentro de la redacción de la CBS, un posible acuerdo se percibía como un punto bajo en la historia de casi un siglo de una cadena que en su día albergó a Walter Cronkite y Edward R. Murrow, cuyo famoso rechazo al macartismo en los años 50 fue representado recientemente en el escenario de Broadway por George Clooney. 60 Minutes, pionero del periodismo de investigación en directo, completó recientemente su 51.ª temporada consecutiva como el programa de noticias más visto del país.

Trump demandó a Paramount por 10.000 millones de dólares el año pasado, al alegar que 60 Minutes editó engañosamente una entrevista con la exvicepresidenta Kamala Harris para interferir en las elecciones.

La transcripción de la entrevista mostraba que Harris dio una larga respuesta a una pregunta sobre Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Unos 21 segundos de esa respuesta se emitieron en un avance de la entrevista en Face the Nation, otro programa de CBS News. Otra parte de la respuesta, de siete segundos, se emitió al día siguiente en un episodio de máxima audiencia de 60 Minutes.

Trump dijo en su demanda que las acciones de la CBS equivalían a una "distorsión informativa" cuyo objetivo era inclinar la balanza a favor del Partido Demócrata. Paramount rebatió esa acusación.

Incluso antes de su resolución, la demanda de Trump --y la aparente disposición de Redstone a llegar a un acuerdo-- habían sumido a CBS News en la agitación. Las tensiones dentro de la cadena sobre cómo manejar los ataques legales del presidente contribuyeron a la dimisión del productor ejecutivo de 60 Minutes, Bill Owens; la presidenta de CBS News, Wendy McMahon, se vio obligada a dimitir más tarde.

Al ver cómo se desarrollaba el caso con Trump, muchos periodistas de la CBS creyeron que la credibilidad a largo plazo de 60 Minutes estaba en juego. Scott Pelley, el veterano corresponsal de 60 Minutes, dijo el mes pasado que cualquier acuerdo sería "muy perjudicial para CBS, para Paramount, para la reputación de esas empresas".

Los ejecutivos de CBS y Paramount aplicaron más escrutinio del habitual a los segmentos de 60 Minutes que pudieran interpretarse como críticos con el gobierno de Trump. CBS News no ha suprimido ningún reportaje debido a la presión, pero Owens, cuando dimitió en abril, dijo que "no se le permitiría" tomar decisiones periodísticas independientes. McMahon dijo cuando se marchó que había "quedado claro que la empresa y yo no estamos de acuerdo en el camino a seguir".

Redstone informó al consejo que se recusaba de las discusiones sobre cómo gestionar la demanda de Trump, dado que su participación financiera en el acuerdo pendiente con Skydance es mucho mayor que la de otros accionistas, cuyos intereses se espera que representen los consejeros. Esta primavera, Redstone fue diagnosticada con cáncer de tiroides y recientemente ha estado recibiendo tratamiento.

Sin embargo, incluso antes de su diagnóstico, dijo a los miembros del consejo directivo que quería que la empresa explorara un acuerdo con Trump. Redstone ha dicho que quiere evitar una guerra legal prolongada con el presidente que podría costar cientos de millones de dólares y poner en peligro otras divisiones que tienen negocios con el gobierno.

Redstone también ha dicho a sus confidentes que le preocupa el juicio editorial de CBS News. Ha reconocido estar preocupada por la cobertura informativa de algunas noticias de su cadena y, en ocasiones, ha planteado públicamente esas preocupaciones y ha hablado con la dirección de la empresa.

Senadores como Elizabeth Warren, por Massachusetts, y Bernie Sanders, por Vermont, han advertido de que cualquier pago de Paramount a Trump podría interpretarse como un soborno, y dijeron que considerarían la posibilidad de celebrar una audiencia en el Congreso al respecto.

La perspectiva de ser acusados de soborno, y quizá de enfrentarse a acciones legales por ello, había irritado a los directivos de Paramount, quienes tuvieron que sopesar los beneficios corporativos de un acuerdo frente a la percepción de que daban luz verde a un acuerdo para asegurar una fusión no relacionada.

La Fundación para la Libertad de Prensa, un grupo defensor de la Primera Enmienda, dijo que tenía previsto presentar una demanda en nombre de los accionistas contra Redstone y el consejo de Paramount en caso de que se llegara a un acuerdo; el grupo ha contratado para ello al destacado abogado litigante Abbe Lowell.

Paramount tiene previsto realizar cambios en su consejo el miércoles. Judith McHale, consejera desde hace mucho tiempo, se marcha, y la empresa tiene planeado añadir tres nuevos consejeros: Mary Boies, abogada del bufete Boies Schiller Flexner; Charles E. Ryan, cofundador de Almaz Capital; y Roanne Sragow Licht, profesora adjunta de la Universidad de Boston.

Tyler Pager colaboró con reportería.

Benjamin Mullin reporta para el Times sobre las principales empresas detrás de las noticias y el entretenimiento. Puedes contactarlo de manera segura por Signal en el +1 530-961-3223 o escribiéndole a benjamin.mullin@nytimes.com.

Michael M. Grynbaum es corresponsal de medios de comunicación en el Times. Es autor de Empire of the Elite, una historia cultural de las revistas Condé Nast.

Lauren Hirsch es una reportera del Times que informa sobre los tratos y los negociadores en Wall Street y Washington.

David Enrich es editor adjunto de investigaciones en el Times. Escribe sobre derecho y negocios.

