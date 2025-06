En algunos hogares Ozempic, bajar de peso se contagia

Cuando Amy Kane empezó a tomar Mounjaro en 2022, esperaba bajar de peso y así fue: bajó más de 77 kilos.

Lo que no esperaba Kane, creadora de contenidos de 36 años de Chicago, era que los efectos de esa decisión sobre su salud fueran contagiosos. Poco después de empezar a tomar el medicamento, su marido y sus hijos comenzaron a comer de forma más sana y a realizar más actividad física.

Ahora que medicamentos como el Ozempic están transformando la salud de millones de estadounidenses, algunas familias descubren un sorprendente efecto secundario: los miembros de la familia que no toman los fármacos cambian su relación con la comida y, en algunos casos, también bajan de peso.

Aún no hay datos que demuestren con qué frecuencia ocurre, pero Lydia Alexander, expresidenta de la Asociación de Medicina de la Obesidad, indicó que varios expertos médicos han observado efectos similares desde hace mucho tiempo con otros tratamientos para bajar de peso.

Un estudio de pacientes sometidos a cirugía bariátrica reveló que dos tercios de los cónyuges perdieron peso en el plazo de un año tras la operación de su pareja, y que los cónyuges con sobrepeso mostraron los cambios más significativos. Otro estudio de participantes con diabetes en un programa de pérdida de peso descubrió que los cónyuges que no se habían sometido a ningún tratamiento perdieron una media de casi 2,5 kilos y consumían muchas menos calorías procedentes de la grasa. Como anécdota, los proveedores de todo el país afirman que ya están observando un efecto similar con las familias de los pacientes que toman fármacos como el Ozempic.

"Estos medicamentos no solo cambian el apetito, sino que transforman la dinámica familiar", señala Joey Skelton, profesor de pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Wake Forest. Para 2024, aproximadamente 1 de cada 8 adultos estadounidenses había tomado Ozempic o un medicamento similar, lo que significa que decenas de millones de cónyuges, hijos y otros miembros de la familia también podrían estar experimentando algún efecto de estos medicamentos sin haberlos tomado nunca.

Kane, que lidió con trastornos alimentarios durante décadas, relató que en ocasiones anteriores que había intentado bajar de peso, las salidas y comidas familiares estaban cargadas de restricciones. Pero "esto me ha parecido más parte de mi estilo de vida", comentó. "No lo siento como 'Oh, no quiero comer estas cosas' o 'No quiero ir a este restaurante'. Solo como menos".

Una vez que bajó de peso, el tiempo en familia se volvió más activo: Kane ahora tiene energía suficiente para pasear por el parque e improvisar fiestas de baile con sus tres hijos, de 10, 7 y 5 años. Además, por sugerencia de su médico, ahora come más proteínas magras y alimentos ricos en fibra, cambios que también han ayudado a su marido a comer y sentirse mejor.

"La obesidad es un asunto de familia", explicó Yelena Kibasova, directora de eventos corporativos en Minesota, que vio cambios en el enfoque de su familia respecto a la dieta y el ejercicio después de que ella empezó a tomar Wegovy el año pasado. "O haces esos cambios y tu familia se alinea, o con el tiempo vuelves a caer en los viejos hábitos", añadió.

Para algunos hogares, estos cambios son tremendamente positivos. Por desgracia, también pueden conllevar riesgos, sobre todo para los niños. A diferencia de la cirugía bariátrica, que requiere hospitalización y una recuperación más larga, los padres pueden ponerse discretamente inyecciones semanales de fármacos como el Ozempic sin que sus hijos se den cuenta.

"Si los hijos ven a uno de sus padres adelgazar y no entienden por qué, puede ser un mensaje muy negativo para ellos", advirtió Keeley J. Pratt, catedrática de Desarrollo Humano y Ciencias de la Familia de la Universidad Estatal de Ohio. Pueden empezar a comer menos o a saltarse comidas ellos mismos por estar convencidos de que están siguiendo el ejemplo saludable de uno de sus padres, añadió.

A Kibasova le preocupaba cómo podría afectar a su hijo de 12 años el uso del medicamento, que reduce el apetito y frena lo que muchas personas describen como "ruido de comida".

El fármaco le ayudó a bajar 10 kilos en seis meses, pero le preocupaba que su hijo, que también ha luchado con su peso, pudiera interpretar sus cambios drásticos de apetito y su baja de peso como validación de que restringir la comida era lo correcto.

Así que intentó explicarle que la obesidad es una enfermedad y que ella toma Wegovy para controlar sus síntomas, como otra persona tomaría medicamentos para un problema de salud mental o para el colesterol alto.

Además, Kibasova invitó a su hijo a seguir con ella una nueva rutina de entrenamiento de fuerza (para combatir la pérdida de masa muscular, un efecto secundario habitual de estos medicamentos) y le planteó como objetivo desarrollar su fuerza más que bajar de peso.

Kibasova compartió que su hijo pronto perdió parte de su grasa corporal y ganó músculo; en consecuencia, su autoestima mejoró. Kibasova descubrió que los entrenamientos compartidos también le ayudaban a cumplir sus propios objetivos.

Los medicamentos y los cambios de dieta que suelen ir asociados a ellos también pueden tener inconvenientes para las relaciones románticas. "Si a ti y a tu cónyuge les encanta cocinar juntos o ir juntos a restaurantes y de repente empiezas a cambiar eso, se interrumpe algo que los une", explicó Skelton.

Varios estudios han revelado que las personas sometidas a cirugía bariátrica tienen más probabilidades que la población general de romper con su pareja o divorciarse de ella. (Por otra parte, algunas investigaciones también demostraron que, en comparación con las personas con obesidad que no se sometieron a cirugía bariátrica, más del doble de los pacientes solteros que se sometieron a la intervención iniciaron nuevas relaciones).

Pratt, que ha desarrollado recursos para ayudar a los pacientes de cirugía bariátrica a prever y superar estos retos, está trabajando ahora en guías similares para los pacientes que toman fármacos como el Ozempic y sus familias.

Señaló que lo ideal sería que los médicos hablaran con los pacientes cuando empiezan a tomar estos fármacos y les preguntaran: "¿Tienes una relación sentimental en este momento? ¿Tienes hijos en casa? Este es el tipo de cosas en las que deberías pensar".

Para Kia Griffin-Thomas, de 42 años, uno de los cambios más sorprendentes cuando empezó a tomar un medicamento para adelgazar fue tener que recalibrar cómo planificaba las comidas y cocinaba para su familia cuando apenas tenía ganas de comer.

"Que yo no coma no significa que ellos no tengan hambre", dijo.

Así que decidió intentar que su hijo de 8 años y su hija de 6 participaran más en la preparación de las comidas varias veces a la semana.

"Se alegran mucho cocinando y preparando, porque pueden decir: 'Mira papá, mira lo que hicimos, mira lo que cocinamos'", relató.

Estas actividades familiares no se limitan a la cocina. Su marido convirtió la terraza acristalada de su casa del noroeste de Indiana en un gimnasio para poder hacer ejercicio juntos cuando los niños duermen, lo que reavivó una pasión que compartían antes de formar una familia.

"Podemos bailar, salir y hacer ejercicio juntos", explicó Griffin-Thomas. "Ha fortalecido nuestra relación".

Amy Kane se columpia en el patio trasero de su casa en Naperville, Illinois, el 8 de junio de 2025. (Nolis Anderson/The New York Times)

Amy Kane juega con sus hijos en el patio trasero de su casa en Naperville, Illinois, el 8 de junio de 2025. (Nolis Anderson/The New York Times)