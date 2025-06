Cómo un chico de la preparatoria de Washington se convirtió en el matón más fiable de Hollywood

(Créditos: Malike Sidibe for The New York Times)

Cuando Jon Bernthal fue elegido para interpretar a un traficante de poca monta en “El lobo de Wall Street”, la epopeya de Martin Scorsese sobre el crimen de guante blanco de 2013, se suponía que el actor ni siquiera iba a decir muchas líneas. Pero Bernthal se metió en esa película con la intención de dar su golpe. Así que llegó para una escena B-roll sin palabras en la que el guion lo tenía levantando pesas en un patio trasero, le pidió al director de segunda unidad que le pusiera un micrófono y estuvo hablando durante 45 minutos. Scorsese no estaba allí ese día, pero esto es lo que vio en el metraje: un Bernthal sin camiseta haciendo pesas, atormentando a unos adolescentes con un bate de béisbol y alardeando de su virilidad. “Trae a alguna de esas chicas por aquí alguna vez”, dice. Entonces Bernthal toma una brillante pequeña decisión sobre el paradero de su tipo duro. “Oye, mamá, ¿tenemos pollo o qué?”, grita hacia la casa. “¡Ma!” No había ningún “Ma” en el guión. Ni siquiera se decía que vivía con su madre.

El papel presentó a Bernthal como un excelente actor de carácter. Desde entonces, se ha convertido en el tipo que aparece en pantalla inesperadamente, ofrece la interpretación más memorable en una o dos escenas y luego desaparece. Quizá por eso interpreta tan a menudo a hombres muertos en flashbacks. Es el centro de gravedad dramático en “The Bear” de FX, apareciendo solo una o dos veces por temporada como el patriarca familiar fallecido, y el romántico trágico en la película de Taylor Sheridan de 2017 “Wind River.” Bernthal estuvo tan bien en “El contable”, una improbable película de 2016 dirigida por Ben Affleck sobre un contable autista convertido en pistolero, que los cineastas convirtieron la secuela de este año en una película de dos episodios.

Bernthal también ha tenido papeles protagonistas, sobre todo en “We Own This City”, la miniserie de HBO sobre la corrupción policial en Baltimore en la que la actuación del actor fue criminalmente pasada por alto. Pero, en su mayor parte, se ha labrado una carrera de papeles secundarios. Por eso, cuando me dijo que una de sus películas favoritas era “True Romance”, la adaptación que Tony Scott hizo en 1993 del primer guión de Quentin Tarantino, tenía todo el sentido del mundo. Puede que Christian Slater fuera el protagonista, pero fueron los personajes secundarios interpretados por Gary Oldman, Brad Pitt y Dennis Hopper los que se robaron la película. “Hay tanta gente que está en ella por una escena o dos”, dijo Bernthal, “pero se podría haber hecho una película sobre cualquiera de esos personajes”.

Estábamos desayunando en Ojai, California, donde vive Bernthal. El día anterior volvió de Nueva York, donde estuvo promocionando “El contable 2”. Antes había estado en Grecia y Marruecos, rodando un papel en “La Odisea” con Christopher Nolan, que es quizá el mayor honor que se puede conceder a un actor dramático en estos días. Ante él había un montón de claras de huevo, espinacas, fruta y tostadas sin gluten. “Soy como un gorila”, dijo. “Como mucho”.

A la mayoría de los actores, una vez que consiguen papeles principales, se les aconseja que rechacen cualquier cosa menor. Pero Bernthal es alérgico a las estrategias para convertirse en protagonista o a escuchar a agentes y managers que quieren encontrarle un “vehículo estelar.” El único error real que cometió en su carrera, me dijo, ocurrió porque dejó que ese tipo de pensamiento se le metiera en la cabeza. Pero desde entonces ha cambiado de agente. Sabe que se ha convertido en el tipo al que todo el mundo pide un favor, pero “El Oso” también fue un favor. Y eso se convirtió en una de las experiencias más gratificantes de la carrera de Bernthal. La intensidad que aportó al papel le valió un Emmy, y ahora incluso ha coescrito un episodio de la próxima temporada. “No puedo imaginarme decidir qué vas a hacer en este campo tan tenue dependiendo tanto de la estrategia de un hombre de negocios”, dijo.

Jon Bernthal, a la derecha, con Jeremy Allen White y Abby Elliott en el episodio de 2023 de "El Oso" que le valió un Emmy. (Créditos: Chuck Hodes/FX, via Everett Collection)

Sin embargo, Bernthal, de 48 años, se encuentra en un momento extraño de su carrera. Se ha convertido en un actor demasiado importante como para presentarse a una audición, pero no lo bastante como para estrenar una película por sí solo. (Affleck me dijo que pensaba que Bernthal estaba a un papel de conseguirlo.) O le ofrecen un papel directamente o está en alguna lista - “y si fulanito no lo hace, es que se están pensando mucho lo de venir a por ti”, dijo parafraseando a sus agentes. Pero lo cierto es que a Bernthal le encantan las audiciones. Es el único momento en el que puede hacer lo que quiera con un personaje. Así es como consiguió el icónico papel de Al Pacino en la adaptación a Broadway el año que viene de “Tarde de perros”. Los productores querían inicialmente una estrella más joven, pero Bernthal se pasó un año convenciéndoles de lo contrario. “Más que nadie que leyera, su vulnerabilidad era fuera de serie”, me dijo Stephen Adly Guirgis, el dramaturgo. “Jon es un tipo extremadamente masculino, pero ese dolor y esa necesidad de amor, él es capaz de acceder a eso”.

Esto es lo que los colaboradores de Bernthal dicen que le hace especial: la mezcla de chulería y sensibilidad inesperada, y la forma en que es capaz de localizar todos los matices intermedios. Al principio, vi la chulería. Aquella mañana me recogió en una imponente camioneta Ford negra con los cristales tintados. (“Puedes escribir sobre esto”, me dijo mientras se saltaba un semáforo en rojo). Llevaba una sudadera rasgada del Departamento de Policía de Baltimore, un recuerdo de la serie de HBO, con la cremallera abierta para mostrar un gran colgante plateado en forma de guante de boxeo que colgaba de su pecho desnudo. Wu-Tang Clan sonaba a todo volumen por los altavoces. Pero luego estaba la vulnerabilidad. Bernthal domina tanto las obras de Anton Chéjov como las artes marciales. Tiene un miedo atroz a los grillos. En la puerta del pasajero de su camioneta, vi una pequeña grulla de papel que le había dejado su hija de 10 años. Su nariz oculta una historia de violencia. Antes de conocernos, leí perfiles de Bernthal en revistas masculinas que presumían de habérsela roto 14 veces. Él calcula que esa cifra es mayor ahora. Pero la primera vez que se la rompió, me dijo, le preguntó a su padre si se estaba muriendo.

Bernthal es un actor. No me refiero a un actor normal de Hollywood. Sino uno de los pocos que estudió en el Teatro del Arte de Moscú, cuna del famoso método para actores de Konstantin Stanislavsky, que desde entonces ha sido malinterpretado en diversos grados por Stella Adler, Lee Strasberg y ese actor de “Succession”. La historia de Bernthal comienza en Washington, D.C., donde nació y creció, siendo el mediano de tres hermanos. Su padre era abogado y su madre una trabajadora social que acogía a niños en hogares de acogida. La hipocresía de Washington molestaba a Bernthal: tanta riqueza y poder rodeados de pobreza y escuelas públicas mal financiadas. Bernthal asistió a Sidwell Friends, un colegio privado cuáquero donde Chelsea Clinton se matriculó en 1993 un par de cursos por debajo de él.

En los años 80, Washington registraba altos índices de delincuencia. La segunda vez que Bernthal se rompió la nariz fue cuando le asaltaron y robaron en el metro en la escuela secundaria. Como Bernthal buscaba amigos en barrios más conflictivos que el suyo, empezó a avergonzarse del miedo que tenía a pelear o a defenderse. Decidido a cambiar, aprendió taekwondo y boxeo y encontró motivos para luchar fuera del ring. “Creo que a Jon le atraía la emoción y la testosterona pura: ‘Mis chicos y yo vamos a salir y esta noche puede cambiar de cualquier manera’”, me dijo su hermano menor, Nick. Los hermanos Bernthal tienen grandes logros. Nick es cirujano ortopédico. El mayor, Tom, es un exitoso hombre de negocios casado con Sheryl Sandberg. Nick dijo que pocas cosas enfurecían a Bernthal o le producían más alegría que salir corriendo en defensa de alguien querido, incluidos sus hermanos. “Pero le picaba el gusanillo”, añadió Nick. “Salía en busca de esos desaires”.

Bernthal, a la derecha, en "El lobo de Wall Street" (2013) con, de izquierda a derecha, Katarina Cas, Jonah Hill, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie. Crédito: Mary Cybulski/Paramount Pictures

Bernthal jugaba al béisbol, y así fue como le aceptaron en el Skidmore College. Por accidente, se apuntó a una clase de interpretación, donde se inventó una historia sobre su madre regalándole un guante de béisbol en su lecho de muerte. De repente, Bernthal se echó a llorar, al igual que el resto de la clase. Su profesora, Alma Becker, le dio el papel de Roger Chillingworth en la producción escolar de “La letra escarlata”. Bernthal se sorprendió de lo mucho que le gustaba actuar. Sentía como si arriesgara algo cada vez que se subía al escenario. Y, a diferencia de una pelea a puñetazos, no había víctimas. Sin embargo, su afición a la interpretación no impidió que Bernthal suspendiera la universidad o acabara en la cárcel por pelearse. Como le quedaban pocas opciones, siguió el consejo de Becker y se presentó a una audición para el Art Theater.

Bernthal llegó a Moscú en otoño de 1999 y se instaló en una residencia cerca del Parque Gorki. Para ser un chico que se consideraba a sí mismo bastante inteligente, pronto se sintió humillado. Moscú era un lugar sin ley. Había una violencia impensable en las calles. La policía sacudía rutinariamente a los ciudadanos a cambio de sobornos. Una serie de atentados con bomba en apartamentos pronto incitaría la Segunda Guerra de Chechenia y llevaría a Vladimir Putin al poder. Bernthal recuerda haber quedado anonadado por la belleza y la franqueza de la gente y la brutalidad que la rodeaba. “Nunca había visto una crueldad tan rampante y un desinterés tan completo y descarado por los sentimientos de la gente”, afirma. “Esa frialdad con la calidez”.

El teatro ruso, mientras tanto, era como una escuela militar para Bernthal. Sus profesores habían representado obras no autorizadas durante la época soviética, arriesgándose a ser encarcelados y enviados al gulag. Uno de ellos fingió demencia y fue internado en un psiquiátrico durante tres años. El teatro representaba un peligro real, una anarquía real. Era algo por lo que estaban dispuestos a morir. Había monumentos a dramaturgos y artistas por toda la ciudad. Los profesores de Bernthal eran tratados como generales condecorados. Los alumnos se ponían en pie cuando entraban en una habitación. Bernthal aprendió rápidamente que una forma de conseguir que la policía moscovita le dejara en paz era decirles que era alumno de Oleg Tabakov, un respetado actor ruso. Y el entrenamiento era riguroso, lleno no sólo de ejercicios diarios de interpretación y concentración, sino también de acrobacia y ballet. Durante el primer año, los actores ni siquiera tenían papeles hablados. Bernthal recuerda con cariño las noches en vela en el teatro, fumando y bebiendo botellas de Baltika, trabajando en el papel de un niño, que era una de las tareas. Los estudiantes que no eran lo bastante buenos eran expulsados del programa. “Era una forma muy intensa y masculina de acercarse al arte con la que me sentía muy identificado”, afirma Bernthal.

Más tarde, cuando Bernthal vivió en Nueva York y Los Ángeles, descubrió que algunas escuelas de interpretación estadounidenses eran mimadas y depredadoras. “Es como si la gente tuviera un sueño”, dijo. “Yo quiero ganar dinero con su sueño”. No parecía importar que los profesores fueran personas para las que ese sueño no había funcionado en la mayoría de los casos o que la mayoría de los estudiantes se endeudaran y no tuvieran ninguna posibilidad de triunfar. En Moscú les habrían dicho: “Esto no es para ti”. “No va a funcionar’”.

En 2000, la actuación de Bernthal en “El oso”, de Chejov, llamó la atención del American Repertory Theater de Harvard, que colaboraba con el teatro moscovita. En el plazo de un año, Bernthal pasó de sufrir repetidas detenciones y abandonar la universidad a matricularse en Harvard.

Sobre su época de estudios de teatro en Moscú, Bernthal comenta: «Nunca vi una crueldad tan desenfrenada ni un desinterés tan absoluto y descarado por los sentimientos de la gente. Esa frialdad con la calidez». (Créditos: Malike Sidibe para The New York Times)

Si ir a Moscú fue el primer punto de inflexión en la vida de Bernthal, el segundo llegó en 2009. Bernthal vivía entonces en Venice, California. Había pasado la década anterior entre Cambridge (Massachusetts), Moscú y Nueva York, donde actuó en obras experimentales en Bushwick y fracasó casi siempre a la hora de conseguir papeles en telenovelas. En Los Ángeles, se quedó atrapado actuando en un programa de televisión que no le gustaba especialmente. Una noche de verano, Bernthal sacó a pasear a sus dos pit bulls. Se cruzó con una pareja de unos 60 años que tocaba un didgeridoo y se paró a escuchar la música. Un hombre borracho empezó a burlarse de la mujer, simulando un acto sexual con el didgeridoo. La pareja dejó de tocar. Bernthal vio la cara descompuesta del marido y trató de reprimir su ira. Empezó a alejarse, pero el tipo y sus amigos le siguieron. Cuando uno de ellos le empujó por la espalda, Bernthal se dio la vuelta y le dio un manotazo.

El borracho perdió el conocimiento antes de abrirse la cabeza contra el pavimento. “Me gustaría poder decirte que me horroricé de haber podido acabar con la vida de alguien”, dijo Bernthal, “pero lo que me da miedo es que aquella ni siquiera era una noche rara para mí por aquel entonces”. Bernthal no tardó en ser esposado a un banco de una comisaría. Veía dos caminos claros. O iba a la cárcel y tendría que convertirse en la peor versión de sí mismo. O, si conseguía un salvavidas más, juraba que cambiaría. “De verdad que lo haré”, dijo en su cabeza, a quienquiera que estuviera escuchando.

El hombre acabó despertándose. Bernthal fue acusado de delito grave de agresión, y el hombre le demandó por 2 millones de dólares. (Los cargos penales se redujeron a delitos menores después de que se presentaran testigos; la demanda civil se resolvió extrajudicialmente). Bernthal siguió cursos de control de la ira. Fue a terapia. En julio, un año después del incidente de Venecia, Bernthal estaba rodando la serie de AMC “The Walking Dead”, que dio un impulso a su carrera. Días después de terminar la primera temporada, se casó con su novia, Erin, una enfermera de traumatología con la que salía desde que regresó de Moscú. “Estamos seguros de que mi mujer se quedó embarazada de nuestro primer hijo aquella noche”, me dijo.

Pero a medida que Bernthal dejaba atrás su yo anterior, ese yo empezó a aparecer en sus papeles. “The Walking Dead”, en la que interpretó a un volátil exaltado, le llevó a interpretar a policías, mafiosos, militares y matones. Cuando nos conocimos en mayo, Bernthal estaba ensayando una producción de Ojai de “Ironbound”, una obra sobre una mujer de la limpieza de Nueva Jersey y su novio infiel.

Bernthal lleva más de una década viviendo en Ojai con su mujer y sus tres hijos. Fue Emily Blunt, con quien Bernthal trabajó en “Sicario”, de Denis Villeneuve, quien le habló de la pequeña ciudad del valle, al noroeste de Los Ángeles. El hijo pequeño de Bernthal es ahora el quarterback titular de su equipo juvenil de fútbol. Su hija trabaja en un rancho de caballos y monta en rodeo. Bernthal es entrenador de fútbol y baloncesto de secundaria. Le gusta tanto Ojai que escribió todo un monólogo sobre ella para su personaje en “Wind River”. (“Es como granjas de frutas y viñedos y hay unas montañas que lo rodean. ...”)

Bernthal ve Ojai como una ciudad en tranquilo conflicto. La afluencia de habitantes de Los Ángeles -que huyen de Covid, los incendios y la delincuencia- ha ido desplazando a la población obrera. En 2023, la escuela secundaria cerró, porque los nuevos residentes tienden a enviar a sus hijos a escuelas privadas. A Bernthal, un chico reacio a los colegios privados, no le sorprende que esto le moleste. Esta primavera decidió poner en marcha y autofinanciar el primer festival de teatro de Ojai para recaudar fondos para el instituto. Por eso estábamos en el auditorio de un colegio de Ojai, donde ensayaba con la actriz Marin Ireland. Pero con todos sus viajes recientes, apenas tuvo tiempo de aprenderse sus líneas. “Todo el mundo ha estado ensayando”, dijo, “y yo he estado en Jimmy Kimmel y Kelly Clarkson siendo un [improperio]”.

Bernthal pasó directamente de hablar conmigo a una escena, en la que interpreta a un cartero que intenta convencer a su novia para que suba a su coche. Ireland y él repitieron la escena cuatro veces. A veces se hacían reír mutuamente. Una vez Bernthal lloró. Corrió hacia Ireland, y a veces suplicó. Intentó ir a lo grande, intentó ir a lo suave. Animó a Ireland a pegarle de verdad y a escupirle.

Ireland, una veterana del teatro neoyorquino, me contó que ha trabajado con actores tan centrados en su propia interpretación que a veces parecía que le miraban a la frente. Con Bernthal, fue más colaborativo, como jugar al tenis. “Intentas seguirle el ritmo, pero también sientes que quieres ser mejor”, dijo, “y quizá en realidad estás mejorando porque estás jugando con él”. Affleck, que admitió que no juega al tenis, invocó la misma metáfora al describir la actuación frente a Bernthal. “La vuelta de Jon, por así decirlo, a todo lo que hice fue realmente interesante y me exigió mucho”, dijo Affleck, y añadió: “No fue una de esas experiencias en las que intentas sacarte a ti y a tu compañero de escena de un agujero”.

Bernthal, a la izquierda, y Ben Affleck en “El Contador 2”. (Créditos: Warrick Page/Amazon MGM Studios)

El trabajo con compañeros de escena es la base del sistema de Stanislavsky -un estilo de interpretación naturalista basado en la experiencia personal del actor- que cambió radicalmente el teatro y el cine estadounidenses cuando se introdujo en Estados Unidos en la década de 1920. “Ese es el método”, dice Bernthal. “No es como: ‘Llámame George Washington’”. Pero Bernthal no se identifica como actor de método, un término que se ha convertido en sinónimo de no romper nunca el personaje. “A mucha gente del método le gusta cantar y bailar y telegrafiar hasta dónde llegan”, dijo. “Yo no necesito hacer eso”. Recordó una escena con un actor conocido por este tipo de cosas, que se metió tanto en su interpretación que golpeó un teléfono contra la mano de Bernthal, casi rompiéndosela. “No es eso”, dijo Bernthal.

A la mañana siguiente, Bernthal jugó un partido de baloncesto semanal con otros chicos de Ojai. En la cancha, era el más ruidoso. “Por muchos esteroides de corteza de árbol que tomes, nunca me vas a pillar, hermano”, se burló de un compañero. Dirigiéndose a la novia de otro chico que jugaba agresivamente, le preguntó: “Oye, ¿no le estás prestando suficiente atención?”.

Bernthal llevaba pantalones de chándal hasta las pantorrillas y una sudadera con capucha que anunciaba la empresa de su cuñado, que ofrece terapia de sustitución de testosterona para hombres. Bernthal no toca ese producto, aunque sabe que le ayudaría a aumentar su masa muscular para los papeles. “Muchos actores lo hacen y no hablan de ello”, dice. En general, Bernthal encuentra paralizantes las revisiones modernas de la masculinidad. Está de acuerdo en que la empatía es necesaria, pero también cree que un hombre debe saber defenderse. Ha hecho que todos sus hijos aprendan jiu-jitsu desde una edad temprana. A su hijo mayor, Henry, le enseñó a boxear. Henry y él solían ser los mejores amigos. Pero últimamente el chico de 13 años ha empezado a alejarse, rompiendo un poco el corazón de Bernthal. “Está haciendo algo muy natural”, dice, “pero me mata”. El colgante en forma de guante de boxeo que lleva Bernthal, y que le vi besar varias veces durante el ensayo, es en realidad de Henry.

Bernthal me dijo que siempre se siente un poco incómodo al hablar de su pasado. “Me da asco de mí mismo”, dijo, “porque creo que hay una parte de mí que sigue siendo ese niño pequeño que quiere decir: ‘Mira qué duro soy’”. En su mayor parte, ha puesto a ese tipo a dormir. En 2010, cuando Bernthal estaba en las deposiciones para esa demanda y su esposa estaba embarazada de Henry, hizo una obra de teatro llamada “Small Engine Repair”, una meditación sobre el hombre estadounidense de clase trabajadora en crisis. El dramaturgo, John Pollono, le regaló un ejemplar de “Townie”, unas memorias de Andre Dubus III sobre la violencia, la masculinidad y la búsqueda de la redención en el arte. Ese libro tiene un significado bíblico para Bernthal. La única vez que despierta a su antiguo yo ahora es para sus papeles. “Pero todo está bajo el paraguas de la seguridad y el trabajo”, dice.

Gran parte de la bravuconería de Bernthal fue impulsada por el miedo y la vergüenza. Ahora lo sabe. Si Bernthal tiene un método, es aprovechar esa comprensión. Los tipos duros que interpreta son más interesantes que sus estereotipos. A menudo tienen miedo. Reprimen la vergüenza. Son petulantes y están a la defensiva. Christopher Storer, el creador de “The Bear” de FX, vio por primera vez a Bernthal en la obra de Pollono. “Lo que mucha gente nota en su trabajo es el físico y la dureza”, me dijo Storer. “Pero los momentos que más me fascinan son cuando se muestra complaciente”.

Bernthal dice que siempre se siente un poco incómodo al hablar de su pasado. "Me da asco", dice, "porque creo que hay una parte de mí que todavía es un niño pequeño que quiere decir: 'Mira lo duro que soy'". (Créditos: Malike Sidibe para The New York Times)

Años más tarde, mientras Storer desarrollaba su serie, siempre imaginó a Bernthal como el prototipo del atormentado propietario de una sandwichería de Chicago. Pero cuando empezó el casting en 2021, supuso que Bernthal no estaría disponible para ninguna escena. Bernthal protagonizaba entonces “American Gigolo”, una serie de Showtime basada en la película de Paul Schrader de 1980, que ahora considera el mayor error de su carrera. Se sintió presionado por sus agentes, que le empujaron hacia el papel protagonista. (La serie acabó envuelta en acusaciones de mala conducta, el showrunner fue despedido y Bernthal declinó volver para una segunda temporada). Al final, Storer se ofreció a llevar la producción a Los Ángeles y rodó la escena durante la pausa del almuerzo de Bernthal. En ella, el personaje de Bernthal echa sal a la carne de forma agresiva mientras cuenta una historia sobre una noche salvaje de sus días de juventud, y es trágico no porque sepas que está muerto, sino porque sabe que ha contado la historia un millón de veces y, sin embargo, va a contarla de todos modos.

La capacidad de Bernthal para estratificar a sus personajes de esta manera es también lo que atrajo a David Simon y George Pelecanos cuando lo eligieron para interpretar a Wayne Jenkins, el arrogante policía corrupto de “We Own This City”. El piloto lleva a Jenkins de un monólogo inicial de increíble fanfarronería a ser acorralado por los interrogadores como un animal asustado con la espalda levantada. Mientras los demás agentes deshonrados apartan la mirada de su jefe de policía, Jenkins mantiene un obstinado contacto visual. “¿Sabes quién soy?”, pregunta. Sigue posando y, sin embargo, algo en su rostro -el temblor, el reconocimiento- indica al espectador que la fortaleza de su identidad de macho se tambalea hasta convertirse en algo pequeño y patético. Simon leyó las obras de Chéjov cuando empezó a trabajar en televisión. Cuando le pregunté por la formación de Bernthal, reconoció la influencia del dramaturgo en el retrato que Bernthal hace de Jenkins como un hombre que no es honesto consigo mismo, y que sin embargo revela lentamente la verdad al público. “Me gustaría pensar que el verdadero Wayne Jenkins es tan interesante como esa interpretación”, me dijo Simon.

Bernthal es consciente de los progresos que ha hecho, pero todavía hay partes de su antiguo yo a las que no puede renunciar del todo. A menudo insiste en hacer sus propias acrobacias, se ha roto los ligamentos y uno de los dorsales, se ha roto la mano y se ha golpeado la cabeza contra el suelo. Su mujer y él discuten por ello. Como boxeador, Bernthal ya ha sufrido demasiadas lesiones en la cabeza, por no mencionar la vez que alguien le rompió un taburete de bar en la cabeza en una boda. Pero no puede evitarlo. Ese niño sigue ahí dentro, y lo único que quiere es dejar en evidencia a todos esos actores que no paran de hablar de su método. “Soy más duro que todos ustedes, miren esto”, dice. “¿Pero quién gana eso? Mis hijos no”.

Bernthal pasó del baloncesto a los ensayos. Se metió la sudadera por dentro del pantalón de chándal y se subió la cintura, transformándose en una figura parecida a la de Stanley Kowalski. En su prueba de vestuario, Bernthal se probó unos pantalones cortos de cartero, que, según oyó, un actor que interpretó el papel antes que él se negó a llevar porque eran castrantes. “¿Te imaginas que te importara eso?”. dijo Bernthal. En pocas semanas, el humilde auditorio se transformaría en un teatro de caja negra con sillas plegables de metal ocupadas por residentes locales, así como por estrellas de cine, incluidos los coprotagonistas de Bernthal en “Odisea”, Tom Holland y Zendaya. A pesar de ser una producción de pueblo, Bernthal me dijo que estaba nervioso. “Pero también emocionado, como subir al ring para hacer de sparring con alguien”, dijo. “Besaré mi pequeño collar justo antes, y entonces es como, vale, veamos cuál es la pelea”.