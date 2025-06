Un manual para el sacrificio samurái llega al mundo de habla inglesa

Suicides and Suicide Attempts Mishima, Yukio Japan Books and Literature

Un sangriento conjunto de instructivos, uno de los cuales data del siglo XVII, aconsejaba a los guerreros japoneses sobre las formas secretas del 'seppuku'.

En 1970, el célebre novelista Yukio Mishima cometió seppuku, una espantosa forma de suicidio ritual originaria de la antigua clase guerrera samurái de Japón. Tras un golpe de Estado fallido en un complejo militar de Tokio, el escritor de 45 años se arrodilló y atravesó su vientre con un cuchillo, con un corte lateral de izquierda a derecha y luego hacia arriba y hacia abajo en una L fatal. Tras destriparse, Mishima bajó el cuello para indicarle a un segundo de confianza, o kaishaku, un miembro de su milicia privada, que lo decapitara rápidamente con un solo golpe de espada.

Pero las manos del segundo de Mishima temblaban con tal intensidad que fracasó en tres intentos, y otro seguidor tuvo que asestar el golpe de gracia. Avergonzado, el kaishaku se arrodilló y también se apuñaló a sí mismo en el abdomen. La decapitación instantánea aguarda al segundo que falla en sus deberes, razón por la cual el seppuku más famoso de los tiempos modernos terminó con dos cabezas cercenadas en el suelo del recinto.

Kaishaku: The Role of the Second ("El papel del segundo") es el título de un nuevo compendio de cuatro excepcionales manuales de instrucción que se han traducido al inglés por primera vez. El más antiguo, titulado Los secretos internos del seppuku, data del siglo XVII y originalmente era una obra de kirigami, media hoja de papel de morera blanca doblada en forma de libro.

"Los manuales contienen enseñanzas secretas que tradicionalmente solo se transmitían de boca en boca", dijo Eric Shahan, quien tradujo los textos. Shahan, profesor de inglés nacido en Estados Unidos y afincado en Japón, siente pasión por traducir libros antiguos de artes marciales. Encontró las dos guías más antiguas, Secretos internos y Tradiciones Secretas del seppuku, un manual escrito en 1840, en sus formas manuscritas originales en bibliotecas de Japón el año pasado.

Las otras dos guías detallaban las técnicas del kaishaku durante el periodo Edo, comprendido de 1603 a 1868. Shahan las encontró en oscuros manuales de mediados del siglo XX sobre estilos de lucha con espada.

El compendio responde a preguntas como qué ropa debe llevar un kaishaku a una decapitación (depende del estatus social del condenado), si debe ofrecerse sake (si se ofrece demasiado, las cosas pueden volverse revoltosas) y cómo realizar correctamente el lop (dejar la suficiente carne adherida para que la cabeza caiga naturalmente hacia delante en los brazos del ejecutado).

Incluso hay instrucciones paso a paso sobre cómo construir un oke, la caja para guardar la cabeza: 40 tiras de madera atadas con seis anillos de metal envueltos en sentido contrario a las agujas del reloj y las palabras del Sutra del Loto inscritas en los laterales. En cuanto a la eliminación del cuerpo, colócalo sin bañar sobre un biombo plegable, haz rodar la cabeza sobre el biombo con el mango de madera de un cazo de agua y haz que un sacerdote budista consagre la espada.

La etiqueta de la decapitación se perfecciona aún más en Tradiciones secretas del seppuku. Tras la decapitación, se espera que el kaishaku entregue la espada empapada en sangre a un asistente y luego cubra el cuerpo antes de introducirlo en el ataúd. "La razón es que sería difícil sostener la espada ensangrentada y ayudar con el cuerpo al mismo tiempo", dijo Shahan.

Durante el turbulento siglo XII en Japón, un periodo marcado por la guerra entre clanes, el seppuku ofrecía a los samuráis un medio para demostrar su determinación y evitar la deshonra de ser capturados. "El gran estilo consistía en tomar las entrañas con ambas manos y lanzarlas con fuerza hacia el enemigo", escribió el antropólogo cultural francés Maurice Pinguet en un estudio de 1984 titulado La muerte voluntaria en Japón.

El primer samurái que cometió seppuku en la historia documentada fue Minamoto no Tametomo, un caudillo rebelde que fue desterrado a la isla de Oshima por su participación en la Rebelión de Hogen. En el exilio, formó un ejército, se apoderó de toda la cadena de islas Izu y reunió a sus soldados para atacar la isla principal. Pero en 1170, las fuerzas del emperador invadieron Oshima, y Tametomo, ante la posibilidad de ser derrotado y capturado, se abrió el vientre. Se creía que el espíritu residía en el estómago y que rajarse el vientre liberaría el alma, dijo Shahan.

Un guerrero de rango inferior ayudó al suicida cortando la cabeza de Tametomo con una alabarda, un arma de asta a dos manos provista de una hoja de hacha y un pincho. "A los samuráis posteriores les pareció ideal la muerte de Tametomo, y se dice que de ahí surgió el concepto de un segundo", dijo Shahan.

Para el siglo XV, el seppuku había evolucionado hacia otros fines, como expresión de dolor, demostración de lealtad y como una forma de pena capital para los samuráis caídos en desgracia. (Las mujeres samurái tenían una visión diferente del autosacrificio, normalmente se cortaban el cuello o se apuñalaban en el corazón, un destino común para las viudas de los samurái que habían cometido seppuku o habían acarreado la deshonra. Sus suicidios eran a menudo empresas en solitario que no implicaban un kaishaku).

Aunque se prohibió dos veces en el siglo XVII, la práctica siguió siendo una opción voluntaria para los criminales hasta 1873, cuando el gobierno Meiji la prohibió oficialmente y la sustituyó por la cadena perpetua.

Svetlana Korneeva, socióloga de la Universidad Femenina Jissen de Hino, Japón, calificó de "muy significativa" la publicación de las nuevas traducciones. Dijo que en el periodo Edo, un manual de seppuku era un elemento habitual en la casa de cualquier amo feudal, por si surgía la necesidad.

De todos los consejos dispensados en Kaishaku: el papel del segundo, el más sorprendente se refiere a cómo tratar a un samurái que ha sido condenado a seppuku, pero es demasiado cobarde para completar la ceremonia. Se recomienda que el kaishaku proporcione al condenado un pequeño escritorio, una piedra de tinta, papel y un pincel. A continuación, debe animar al samurái a que se tome todo el tiempo que necesite para escribir.

Un manual aconseja: "El kaishaku debe esperar hasta que el hombre extienda la mano para coger los utensilios de escritura, exponiendo así su cuello".

Adivina qué ocurre a continuación.