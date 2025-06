Conciertos, festivales y eventos gratuitos en Nueva York este verano

Culture (Arts) Dance Africa Lincoln Center for the Performing Arts BRIC Arts Intrepid Sea-Air-Space Museum Metropolitan Opera New York Philharmonic Summer (Season) Central Park Summerstage Parks and Other Recreation Areas Celebrate Brooklyn (Festival) Museum Mile Festival (NYC) Content Type: Service River to River Festival (NYC) Parker, Charlie, Jazz Festival

Cuando llega el calor, hay cientos de formas de pasarla bien en la ciudad sin gastar dinero. He aquí algunas de nuestras favoritas.

Programación de verano del parque del puente de Brooklyn

Hasta el 18 de octubre en el parque del puente de Brooklyn; brooklynbridgepark.org

Durante 15 años, este parque ha organizado una serie de actividades que rivalizan con sus impresionantes vistas. Los sábados de mayo habrá clases de baile en el Liberty Lawn, impartidas por compañías como el American Ballet Theater. El Festival Photoville montará su exposición anual al aire libre, del 7 al 22 de junio. En agosto, tendrá lugar una ceremonia hindú de linternas en Pebble Beach; en septiembre, la Iniciativa Walt Whitman dirigirá una lectura maratónica de su poema "Canto de mí mismo", y el Festival de la Cosecha pondrá fin a la temporada.

Ciclo de cine de verano del Intrepid

Hasta el 22 de agosto en el Museo Intrepid, West 46th Street y 12th Avenue, Manhattan; intrepidmuseum.org.

El cuarto viernes de cada mes del verano, a partir de la puesta de sol, el museo ofrecerá proyecciones gratuitas de películas de temática náutica, como Piratas del Caribe: El cofre de la muerte el 27 de junio, en consonancia con la exposición Misterios de las profundidades: explorando la arqueología subacuática . Mejor aún, las películas se proyectarán en la cubierta de vuelo. Las puertas se abren a las 6 p. m. La entrada es por orden de llegada.

Verano en el Hudson

Hasta el 31 de octubre en Riverside Park South y West Harlem Piers Park, Manhattan; nycgovparks.org.

¿Necesitas algo que hacer en un día cualquiera de verano? Con más de 300 actos entre los que elegir hasta el otoño, esta serie de Riverside Conservancy y NYC Parks ofrece muchas opciones, desde baños de bosque, yoga nocturno y un curso de pesca hasta conciertos al atardecer, noches de cine y entretenimiento infantil. Destacan el festival de cometas Fly NYC en agosto, la Feria del Condado de West Side en septiembre y el Little Red Lighthouse Festival en octubre.

SummerStage

Hasta el 9 de octubre en varios parques de la ciudad; cityparksfoundation.org/summerstage

Desde su fundación en 1986, esta serie anual se ha ampliado para incluir parques de todos los distritos. Los conciertos ofrecen algo para todos los gustos, como los Recitales de Verano de la Ópera Metropolitana en junio, la celebración del Día de la Bastilla en julio y el Festival de Jazz Charlie Parker en agosto. Rhiannon Giddens, Big Freedia, the Roots y Soccer Mommy también están en el cartel de este año. Muchas presentaciones son gratuitas y el ingreso suele ser por orden de llegada, pero algunas cobran la entrada.

Shakespeare para la ciudad

Del 29 de mayo al 14 de septiembre en varios lugares de los cinco distritos; publictheater.org.

El renovado Teatro Delacorte abrirá sus puertas el 7 de agosto con la comedia Noche de Reyes, dirigida por Saheem Ali, nominado al Tony, y con un reparto integrado por Peter Dinklage, Jesse Tyler Ferguson, Lupita Nyong'o y Sandra Oh. Antes de eso, la Unidad Móvil del Public Theater llevará otra comedia, Mucho ruido y pocas nueces, a parques de toda la ciudad. Y durante el fin de semana del Día del Trabajo, Public Works pondrá en escena Pericles en la Catedral de San Juan el Divino.

Presentaciones en el picnic de Bryant Park

Del 30 de mayo al 12 de septiembre en Bryant Park, Manhattan; bryantpark.org.

Todos los viernes por la noche de este verano, así como algunos jueves y sábados, habrá espectáculos en el césped de este oasis del Midtown. La temporada comienza con la versión de Electric Root de La novicia rebelde. La danza contemporánea domina las primeras semanas de junio, dando paso al Festival de Música Emergente y luego a la Ópera de Nueva York, que también se presentará en septiembre. En julio y agosto, Carnegie Hall Citywide tendrá a músicos como Cécile McLorin Salvant. Agosto también trae eventos como el Festival de Circo de la Ciudad de Nueva York y Acordeones del Mundo.

Películas en el Green

El 30 de mayo en Central Park, Manhattan; villa-albertine.org/events.

De vuelta en su 17.ª edición, este festival al aire libre aboga por lo mejor del cine francés. Este año, el tema es la moda y solo habrá una proyección, a partir de las 8:30 p. m.: Coco antes de Chanel en el Cedar Hill de Central Park.

Festival River to River

Del 31 de mayo al 26 de octubre en varios lugares del Bajo Manhattan; lmcc.net/river-to-river-festival.

Creado tras el 11 de septiembre, este festival del Consejo Cultural del Bajo Manhattan ha dedicado unas semanas cada verano a honrar la resistencia y creatividad de la ciudad. Este año el calendario se extiende hasta el otoño e incluye una Celebración de la Migración de los Peces de la organización Riverkeeper el 14 de junio, un concierto de Taylor Mac el 29 de julio y la instalación al aire libre Maison Millefleurs de Rhonda Weppler y Trevor Mahovsky en agosto y septiembre, en Battery Park.

Conciertos en el Parque

Del 4 al 8 de junio en lugares de los cinco distritos; nyphil.org/parks.

Desde 1965, la Filarmónica de Nueva York ofrece serenatas estivales gratuitas. Este año, Gustavo Dudamel dirigirá la orquesta en el Great Lawn de Central Park el 4 de junio; en Van Cortlandt Park, en el Bronx, el 5 de junio; en Prospect Park, en Brooklyn, el 6 de junio, y en Cunningham Park, en Queens, el 7 de junio. Estas presentaciones comienzan a las 8 p. m. y concluyen con fuegos artificiales. El 8 de junio, se celebrará un concierto en sala que incluirá el Cuarteto de cuerda n.º 1 de Britten, en el Teatro St. George de Staten Island, a partir de las 2 p. m.

BRIC Celebrate Brooklyn!

Del 7 de junio al 16 de agosto en el Lena Horne Bandshell de Prospect Park, Brooklyn; bricartsmedia.org.

Bajo el lema "Donde Brooklyn se encuentra con el mundo", la programación de verano de BRIC Arts Media ofrecerá conciertos y proyecciones gratuitos, así como espectáculos benéficos que exploran las raíces globales de la cultura de Brooklyn. Entre los artistas figuran Grace Jones y Janelle Monáe, The Klezmatics, Buscabulla, Dinosaur Jr. y Gogol Bordello. Quincy Jones será homenajeado con proyecciones de La gran noche del pop y The Wiz. Y el 19 de julio el BRIC llevará la celebración al parque Brower de Crown Heights para proyectar un documental sobre la DJ de dance hall Sister Nancy. El ingreso a los eventos gratuitos es por orden de llegada; las entradas para los conciertos benéficos están disponibles en el sitio web del BRIC.

Noches de cine de Paramount+ en Bryant Park

Del 9 de junio al 11 de agosto en Bryant Park, Manhattan; bryantpark.org.

Durante más de 30 años, esta tradición del Midtown nos ha dado al menos una razón para que nos gusten los lunes. Este verano comienza con el clásico adolescente La chica de rosa y termina con la epopeya mafiosa El padrino. Entre los otros títulos se encuentran Mente indomable, Interestelar y Tiempos violentos. Llega a las 5 p. m. para escoger un lugar, probar la comida seleccionada por Hester Street Fair y disfrutar un poco de cerveza, vino o cócteles de Stout NYC; las proyecciones empiezan a las 8 p. m.

Festival de la Milla de los Museos

El 10 de junio en la Quinta Avenida, de las calles 84 a 109, Manhattan; centralpark.com/events/museum-mile-festival/.

Es una de las mejores fiestas de cuadras del verano: el segundo martes de junio, de 6 a 9 p. m., el tramo de la Quinta Avenida que contiene algunos de los museos más notables de la ciudad es el lugar donde hay que estar. Instituciones como el Museo Metropolitano de Arte, el Museo del Barrio y el Museo Solomon R. Guggenheim no solo no cobrarán la entrada, sino que también ofrecerán entretenimiento a los visitantes con presentaciones y actividades gratuitas dentro y fuera de sus instalaciones. (Un consejo: las filas pueden ser largas, sobre todo en los museos más populares, así que llega pronto y ve primero a los que más te gusten).

Summer for the City

Del 11 de junio al 9 de agosto en el Lincoln Center, Manhattan; lincolncenter.org.

Desde 2022, el Lincoln Center ofrece cientos de actos culturales gratuitos y de contribución voluntaria durante dos meses cada verano. Su mayor atractivo es la mega bola de discoteca situada sobre la pista de baile de la plaza del Lincoln Center, donde varias veces a la semana grupos que tocan géneros como swing, salsa y música disco dan a los visitantes un motivo para bailar. También incluye conciertos de la Orquesta del Festival del Lincoln Center, celebraciones de la Semana de Brasil y del Festival de Danza BAAND Together, y este año presenta una producción de la epopeya sánscrita de 4000 años de antigüedad El Mahabharata, el Festival Run AMOC y una versión en lengua de signos estadounidense de Waitress: el musical.

Movies With a View de Pluto TV

Del 10 de julio al 28 de agosto en el Pier 1 Harbor View Lawn del Brooklyn Bridge Park, Brooklyn; brooklynbridgepark.org.

La mayoría de los jueves de julio y agosto, esta serie del parque del puente de Brooklyn, que celebra 25 años, ofrece una de las mejores formas de disfrutar de una película en el verano: al aire libre con el horizonte del Bajo Manhattan de fondo. El tema de este año es "Las mujeres y Hollywood" y comienza con la comedia adolescente de 2023, Bottoms , de Emma Seligman. Las proyecciones comienzan al atardecer. Llega temprano para ver los puestos de comida y el espectáculo previo.

Festival de Danza de Battery

Del 12 al 16 de agosto en Rockefeller Park, Manhattan; batterydance.org.

Durante cinco noches de agosto, a partir de las 7 p. m., el festival gratuito de danza más antiguo de Nueva York reunirá a compañías locales y de todo el mundo para que actúen en un escenario al borde de Manhattan, con el sol poniente como telón de fondo. El cartel de este año incluye compañías como Buglisi Dance Theater, Fairul Zahid y Platforma 13. El 9 de agosto a las 7 p. m., el festival también marcará la reapertura del Parque Wagner con actuaciones de Marie Ponce, Limón Dance Company y otras.