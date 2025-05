Un tribunal federal declaró ilegales los aranceles de Trump, pero las empresas siguen a la deriva

International Trade and World Market Decisions and Verdicts Customs (Tariff) Presidential Power (US) Court of International Trade Wildfang Co Trump, Donald J

Las empresas recibieron con satisfacción una decisión judicial que anulaba los aranceles del presidente Trump. Luego, la suspensión de esa sentencia no dejó a nadie respirar tranquilo.

La empresa de ropa de Emma Mcilroy, Wildfang, había estado trabajando horas extras para trasladar su producción fuera de China en los meses transcurridos desde que el presidente Trump lanzó su guerra comercial. Encontrar otra fábrica que pudiera producir monos y camisas abotonadas --mientras todos los demás importadores estadounidenses se disputaban el espacio-- supuso una enorme carga para la plantilla de 11 personas.

Pero cuando Mcilroy vio el miércoles por la noche que un tribunal federal había declarado ilegales la mayoría de los aranceles de Trump, todo ese trabajo se detuvo. ¿Habrían desaparecido los aranceles cuando llegara su próximo envío en agosto, o no?

"No tengo ni idea de adónde va a parar. Estoy aprendiendo en tiempo real cómo llevar mi negocio", dijo Mcilroy el jueves. "Ayer te habría dicho: 'Sí, absolutamente, vas a verme fabricando cosas en Vietnam'. Hoy no estoy segura".

Las empresas estadounidenses están digiriendo rápidamente el más reciente giro de la montaña rusa de la guerra comercial de Trump, que ha hecho imposible planificar con más de unas semanas de antelación. Es especialmente duro para las industrias que hacen sus pedidos con temporadas enteras de anticipación.

Los detalles de la decisión del miércoles parecían traer alivio. Un panel de tres jueces del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos dictaminó que el gobierno de Trump había actuado ilegalmente al utilizar una ley de poderes de emergencia para imponer aranceles del 30 por ciento a los productos procedentes de China, del 25 por ciento a la mayoría de los productos procedentes de México y Canadá, y del 10 por ciento a todos los demás. El tribunal dio a la Casa Blanca 10 días para detener los nuevos aranceles.

Horas después, un tribunal superior suspendió la decisión.

Si la sentencia inicial se mantiene, esta impedirá el regreso de los aranceles "recíprocos" más elevados que Trump suspendió durante 90 días a principios de abril. Podría incluso permitir a las empresas que han pagado los aranceles de emergencia en los últimos meses solicitar reembolsos, un proceso ya establecido en Aduanas y Protección de Fronteras.

Y podría dar lugar al restablecimiento de la exención de minimis para las mercancías procedentes de China. Utilizando la ley de poderes de emergencia, Trump cerró la laguna jurídica, que durante años había permitido que los envíos chinos por valor de 800 dólares o menos entraran en el país libres de aranceles.

Incluso brevemente, las empresas se consolaron un poco con la idea de que se había frenado el poder de Trump para establecer los términos del comercio. Pero el gobierno de Trump impugnó rápidamente la sentencia y obtuvo la suspensión --manteniendo en vigor los aranceles-- mientras el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito Federal estudia el caso. Las impugnaciones podrían llegar hasta la Corte Suprema.

Es por eso que pocos negocios están volviendo a la normalidad.

Las empresas que tramitan la documentación aduanera y los pagos en nombre de los importadores dijeron que seguirían cobrando los aranceles anulados por el tribunal. "Sin nada oficial por parte de las aduanas estadounidenses, aconsejo mantener el statu quo", dijo Adam Lewis, cofundador de Clearit, un agente de aduanas.

La actitud de la Casa Blanca hacia la autoridad judicial en otros casos --como la negativa del gobierno a devolver a Kilmar Abrego Garcia, migrante enviado a una prisión de El Salvador, a pesar de una orden de la Corte Suprema-- también plantea dudas sobre si la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras acataría la sentencia sobre los aranceles.

"Pienso en la decisión sobre Abrego Garcia y en si el poder ejecutivo escucha o no a los tribunales", dijo Matt Hassett, director ejecutivo de Loftie, empresa que fabrica lámparas y despertadores en China. "No es descartable que simplemente lo ignoren o que intenten sustituirlo inmediatamente por un arancel bajo otra autoridad".

Hassett dijo que había tenido que subir los precios considerablemente, lo que deprimió las ventas, y que se estaba preparando para pagar hasta un 70 por ciento en un envío que saldría pronto. Loftie piensa seguir trabajando para trasladar la producción fuera de China, ya que es probable que las barreras comerciales vuelvan de algún modo, dijo.

La Asociación de Líderes de la Industria Minorista, un grupo comercial de minoristas de gran escala, también advirtió a sus miembros de que la Casa Blanca podría intentar imponer aranceles por otras vías.

"La constante naturaleza intermitente de los aranceles ha dificultado enormemente la planificación empresarial", dijo Blake Harden, vicepresidente de comercio internacional de la asociación.

Decidir qué cobrar a los clientes ha sido un reto desde que Trump asumió el poder y seguirá siéndolo, según los ejecutivos que procesaron los últimos acontecimientos en las llamadas de ganancias del jueves.

La mayoría sugirió que, aunque la reducción de los aranceles era beneficiosa, la sentencia del tribunal y su apelación por el gobierno de Trump sumieron su planificación en un nuevo caos.

"Diría que es una situación fluida, dadas las noticias de anoche y de esta mañana", dijo la directora financiera de Kohl's, Jill Timm, en la llamada de resultados de la empresa. Pero si se produce una pausa en los aranceles, añadió, "eso podría ser positivo".

Para otros, la situación volátil les hizo renunciar finalmente a actualizar sus precios y su estrategia con cada cambio de aranceles.

"Anoche decidí que lo único que puedo hacer es decir a los clientes: 'Esta es la cifra. Asumiremos el riesgo'", dijo Miriam Tuerk, directora ejecutiva de Clear Blue Technologies, fabricante canadiense de equipos solares. Para los productos destinados a Estados Unidos, no está claro cómo serán los márgenes de ganancia.

"'Si nos va mejor, les haremos un reembolso'", dijo Tuerk en una llamada de ganancias. "En eso estamos. Así que el caos y la incertidumbre sin duda van a causar problemas. No es divertido".

ELF Beauty, una línea de cosméticos de farmacia que fabrica la mayoría de sus productos en China, había anunciado planes para subir los precios 1 dólar en agosto --su tercera subida de precios en 21 años-- para cubrir en parte los aranceles que alcanzaron un máximo del 170 por ciento del valor de un envío que llegó en abril.

"No teníamos más remedio que seguir trayendo producto; de lo contrario, no habrá nada en las estanterías", dijo el director ejecutivo de la empresa, Tarang Amin.

¿Qué ocurrirá con el aumento de precios si se bloquean efectivamente los aranceles contra China y otros países? "Lo eliminaríamos absolutamente", dijo.

Para muchas empresas, la guerra comercial de la Casa Blanca ha sido perjudicial no solo por los impuestos sobre las importaciones, sino también por los aranceles que otros países han impuesto en respuesta. La decisión del Tribunal de Comercio Internacional creó cierta esperanza de que estos también puedan relajarse en última instancia, aunque por el momento otros países tienen pocos incentivos para negociar con el gobierno de Trump, ya que el tribunal puede limitar su influencia.

Trim-Tex, que fabrica accesorios de construcción en seco en Lincolnwood, Illinois, y Miami, exporta el 20 por ciento de su producción, incluyendo a Canadá, que ha impuesto aranceles a una amplia franja de productos estadounidenses.

Las ventas de la empresa, que tiene 250 empleados, han bajado un 10 por ciento interanual, dijo su director financiero, Matt Totsch. Espera que la decisión del tribunal haga que los mercados internacionales se muestren menos recelosos a la hora de comerciar con fabricantes con sede en Estados Unidos.

"Esperemos que a corto plazo demuestre a los países que esto no es lo que defendemos", dijo Totsch. "Estados Unidos tiene que ser conocido como un socio fiable en el mundo, y esperemos que esto lo demuestre".

Peter Eavis, Madeleine Ngo, Kevin Draper, Sydney Ember y Julie Creswell colaboraron con la reportería.

Lydia DePillis reporta sobre la economía estadounidense. Es periodista desde 2009 y se le puede contactar en lydia.depillis@nytimes.com.

