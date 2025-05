La demanda climática de un peruano es desestimada en Alemania, pero abre la puerta a futuros casos

Global Warming Greenhouse Gas Emissions Suits and Litigation (Civil) Decisions and Verdicts Oil (Petroleum) and Gasoline Corporations Glaciers RWE AG Luciano Lliuya, Saul Andes Mountains Peru Germany

Luciano Lliuya, agricultor y guía turístico, alegaba que Huaraz, su ciudad en los Andes, corría el riesgo de desaparecer ante el deshielo de los glaciares ocasionado por las emisiones de una empresa energética alemana.

El miércoles, un tribunal alemán desestimó una demanda sobre calentamiento global presentada hace casi una década por un campesino peruano contra una empresa energética de Alemania. No obstante, los partidarios de la improbable apuesta legal dijeron que la decisión había abierto una vía clave para futuras demandas sobre el clima.

Aunque el Tribunal Regional Superior de Hamm falló en contra del demandante, el juez que presidía, Rolf Meyer, afirmó que era posible emplear el derecho civil alemán para responsabilizar a las empresas de los efectos mundiales de sus emisiones.

"Por primera vez en la historia, un tribunal superior europeo ha dictaminado que los grandes emisores pueden ser considerados responsables de las consecuencias de sus emisiones de gases de efecto invernadero", dijo Roda Verheyen, abogada del demandante, Saúl Luciano Lliuya. Calificó la sentencia como un hito que "impulsará las demandas climáticas contra empresas de combustibles fósiles y, por tanto, el abandono de los combustibles fósiles en todo el mundo".

Luciano Lliuya, un agricultor que también trabaja como guía turístico, había argumentado que Huaraz, su ciudad en los Andes, se enfrentaba a un riesgo existencial de inundación por el deshielo de los glaciares. Dijo que RWE, la mayor empresa energética de Alemania, era en parte responsable, aunque nunca haya operado en Perú.

La demanda argumentaba que RWE había contribuido en un 0,5 por ciento a las emisiones globales que provocan el cambio climático y, por tanto, debía pagar el mismo porcentaje de los costos de contener la laguna Palcacocha, un lago glaciar cercano a Huaraz. Fijó esa cantidad en 19.000 dólares.

El tribunal envió una delegación a visitar la laguna Palcacocha en 2022 y celebró una audiencia de dos días con expertos este año. Pero los expertos designados por el tribunal estimaron que la probabilidad de riesgo de inundación específicamente para la propiedad de Luciano Lliuya era de solo el 1 por ciento en los próximos 30 años.

Dada esa pequeña probabilidad, el juez dijo que no había motivo para investigar ninguna relación con las emisiones de la empresa. La sentencia es firme y no puede apelarse.

Aun así, Luciano Lliuya dijo tras el veredicto que estaba orgulloso de que el caso hubiera cambiado la conversación mundial sobre "lo que significa la justicia en la era de la crisis climática".

En respuesta al veredicto, RWE dijo que la idea de responsabilidad civil climática "tendría consecuencias imprevisibles para Alemania como emplazamiento industrial, porque en última instancia podrían presentarse demandas contra cualquier empresa alemana por daños causados por el cambio climático en cualquier parte del mundo". La empresa mantuvo que la demanda estaba fuera de los límites del sistema jurídico alemán y que había actuado de acuerdo con la ley y las normas detalladas relativas a las emisiones.

La empresa también señaló su trabajo en el campo de las energías renovables y dijo que había reducido sus emisiones de dióxido de carbono en más de la mitad desde 2018, y que esperaba la neutralidad de carbono para 2040.

En los últimos años, los tribunales se han convertido en un lugar central en la batalla por una acción más enérgica contra el cambio climático, y se han presentado decenas de demandas contra empresas y gobiernos de todo el mundo. Entre ellas se incluyen demandas contra Shell en los Países Bajos y una dirigida por miles de mujeres mayores suizas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como demandas contra empresas energéticas presentadas por gobiernos estatales y locales estadounidenses.

Joana Setzer, profesora asociada del Instituto de Investigación Grantham de la London School of Economics, dijo que había unos 60 casos pendientes en todo el mundo en los que se exigían responsabilidades a las empresas por pérdidas y daños relacionados con el clima.

"La decisión de hoy sienta un poderoso precedente en apoyo de esos esfuerzos, al confirmar el fundamento jurídico de la responsabilidad climática de las empresas", dijo.

El grupo medioambiental sin ánimo de lucro Germanwatch apoyó la demanda con labores de relaciones públicas, mientras que una fundación afín, Stiftung Zukunftsfähigkeit, sufragó los gastos legales.

Sébastien Duyck, abogado principal del Centro de Derecho Ambiental Internacional, que no participó en el litigio contra RWE, dijo que la sentencia aumentaba las probabilidades de que "quienes viven en el filo de la navaja del cambio climático" tengan éxito en futuros casos.

Pero los ecologistas también han sido objeto de demandas recientes por parte de empresas, como en Dakota del Norte, donde un jurado declaró a Greenpeace responsable de pagar casi 670 millones de dólares por su papel en las protestas contra un oleoducto. Greenpeace sostuvo que solo había desempeñado un papel secundario y que la demanda era un intento de silenciar a los críticos de la empresa del oleoducto, Energy Transfer.

Las dos partes se reunieron ante un juez el martes, donde Greenpeace alegó que las pruebas presentadas en el juicio eran insuficientes para fallar a favor de Energy Transfer. El juez aún no se ha pronunciado sobre este punto, ni sobre otra moción para reducir la cuantía de la indemnización a Energy Transfer.

Greenpeace ha dicho que va a apelar. El grupo también ha interpuesto una contrademanda en los Países Bajos.

