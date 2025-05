Billy Joel anuncia una condición cerebral y cancela todos sus conciertos

Pop and Rock Music Brain Hydrocephalus Joel, Billy Content Type: Personal Profile

Joel dijo que padecía hidrocefalia normotensiva, lo que le ha provocado "problemas de audición, visión y equilibrio".

Billy Joel, el popular cantautor, canceló todos sus próximos conciertos, incluida una gira a gran escala programada para este año y el próximo, debido a una condición en el cerebro conocida como hidrocefalia normotensiva, anunció el viernes en un comunicado.

"Esta afección se ha agravado en los últimos conciertos, lo que ha provocado problemas de audición, visión y equilibrio", decía el comunicado, publicado en las cuentas del cantante en las redes sociales. "Por indicación de su médico, Billy se está sometiendo a fisioterapia y se le ha aconsejado que se abstenga de actuar durante este periodo de recuperación".

La hidrocefalia normotensiva (HPN, por su sigla en inglés), consiste en una acumulación de líquido cefalorraquídeo en el cerebro, que causa presión en los nervios que controlan diversas partes del cuerpo.

En su comunicado, Joel, de 76 años, añadió: "Siento sinceramente decepcionar a nuestro público, y agradezco su comprensión".

Joel, un pilar de la música pop desde principios de la década de 1970, es conocido por canciones como "Piano Man", "Scenes From an Italian Restaurant", "She's Always a Woman" y "Big Shot", que son solo una muestra de las canciones populares de su catálogo, que incluye 43 éxitos en la lista Billboard Hot 100 de sencillos.

Aunque el año pasado lanzó su primera canción pop nueva en casi dos décadas, "Turn the Lights Back On", Joel ha sido más conocido como una presencia duradera de la música en vivo. En julio terminó una residencia de una década --con más de 100 actuaciones-- en el Madison Square Garden, con una asistencia total cercana a los dos millones de personas y una recaudación de más de 260 millones de dólares.

"La demanda nunca cesó", declaró el agente de Joel, Dennis Arfa, a The New York Times el año pasado, explicando que el final de la residencia solo significaba cosas más grandes para Joel en el ocaso de su carrera.

"Lo que ocurrió realmente en los últimos 10 años es que Billy se ha convertido en un artista de estadios", añadió Arfa. "Es una euforia diferente cuando eres mayor".

Las fechas programadas de Joel, con apariciones de Rod Stewart, Sting y Stevie Nicks, incluían estadios de fútbol y béisbol de Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Los reembolsos a los clientes serían automáticos, decía su declaración.

Esta es una noticia en desarrollo.

Maggie Astor colaboró con reportería.

