George Wendt, conocido como Norm de 'Cheers' muere a los 76 años

Nacido en Chicago, corpulento y despreocupado, se convirtió en un elemento básico de las salas de estar de todo el país durante más de una década como uno de los borrachos favoritos de Estados Unidos.

George Wendt, quien obtuvo seis nominaciones consecutivas a los premios Primetime Emmy por su papel de Norm Peterson, el oso bebedor de cerveza de la comedia Cheers, murió el martes por la mañana en su casa de Studio City, California. Tenía 76 años.

Su muerte fue confirmada por su representante, Geoff Cheddy, quien no especificó la causa.

Durante más de cuatro décadas, Wendt acumuló unas 170 apariciones en cine y televisión. Pero era más conocido por Cheers. Estuvo en todos los episodios de la comedia durante sus 11 años de emisión en NBC, que comenzó en 1982. Su racha de nominaciones a los Emmy como actor secundario destacado en una serie de comedia comenzó en 1984.

Wendt, nacido en el barrio de South Side de Chicago, empezó su carrera en el mundo del espectáculo de una manera poco gloriosa, barriendo el piso del Second City, el famoso club de improvisación cómica de su ciudad natal que ayudó a lanzar las carreras de generaciones de estrellas como John Belushi, Mike Myers, Tina Fey y Amy Poehler.

En 1974, entró a formar parte de la compañía de producción itinerante y residente de Second City. "No tenía experiencia como actor", dijo en una entrevista de 2013 al periódico The Democrat and Chronicle de Rochester, Nueva York, "pero algo hizo clic". Estuvo en la compañía hasta 1980.

Con su encanto sencillo y su comportamiento sin pretensiones, Wendt fue a Hollywood para aparecer en el programa piloto de un show llamado Nothing but Comedy en la NBC. Más tarde apareció en programas de televisión populares como Taxi, Alice y Hart to Hart, antes de convertirse en uno de los clientes de bar favoritos de Estados Unidos en Cheers.

Más tarde dijo que su gran tamaño era clave para el papel porque convertía a Norm en el tipo simpático al que los espectadores querrían acercarse en el bar de su barrio.

"Lo bueno de ser gordo para ganarse la vida es que no te preocupas de adelgazar ni de hacer dieta", dijo Wendt en una ocasión. "No sé cuánto tendría que perder para que se notara. De todos modos, si perdiera 45 kilos, la gente diría: '¡Oh, no, otro cómico gordo que quiere ser protagonista!'".

Dijo que, aunque el personaje de Norm era natural para él, sin duda había diferencias entre la ficción y la realidad.

"El Norm que ves en Cheers lleva años gestándose", dijo. "Tengo algunas características en común con él, además de nuestra afición a la cerveza. Pero creo que soy mucho más feliz que Norm".

Y añadió: "Yo bebía cerveza mucho antes de Cheers. Cuando pongo un par de paquetes de cerveza encima de mi carrito del supermercado, la gente se alegra. Les digo que me los llevo a casa para ensayar".

Pronto se publicará un obituario completo.

Ash Wu colaboró con reportería

Alex Williams es un reportero del Times en la sección Obituarios.

