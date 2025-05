El gobierno de Trump solicita 20.000 miembros de la Guardia Nacional para controlar la migración

National GuardUnited States Defense and Military ForcesDefense DepartmentHomeland Security DepartmentImmigration and EmigrationDeportationUnited States Politics and GovernmentStates (US)

El Departamento de Defensa está estudiando la solicitud. Si se aprueba, dijo un funcionario, sería la primera vez que se utilizan soldados de la Guardia Nacional para ayudar a aplicar una medida represiva contra la migración en el país.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha solicitado más de 20.000 miembros de la Guardia Nacional para ayudar en la campaña de represión de la migración del gobierno de Donald Trump, según dos funcionarios estadounidenses con conocimiento de los planes.

La solicitud al Departamento de Defensa se produjo después de que el presidente Donald Trump pidiera la semana pasada al Departamento de Seguridad Nacional que aumentara sus filas incorporando a 20.000 agentes de agencias estatales o federales.

Los abogados del Pentágono estaban revisando la petición con "la aplicación de la migración interior", según un funcionario del Departamento de Defensa que habló bajo condición de anonimato para describir las deliberaciones internas. No estaba claro qué papel desempeñarían los miembros de la Guardia Nacional de los estados y si participarían en la redada de personas para su deportación, dijo el funcionario.

No quedó claro de inmediato si los estados también tendrían que aprobar el plan.

Por lo general, los soldados de la Guardia Nacional han desempeñado un papel de apoyo a las autoridades nacionales en cuestiones de migración en la frontera, incluida la asistencia logística, de seguridad y de otro tipo. Sin embargo, el funcionario del Departamento de Defensa dijo que, si se aprobara la solicitud, sería la primera vez que se utilizaran soldados de la Guardia Nacional para ayudar a aplicar una medida de represión de la migración en Estados Unidos.

Tricia McLaughlin, una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, confirmó la solicitud en un comunicado, en el que afirmaba que el departamento "utilizaría todas las herramientas y recursos disponibles" para que el presidente cumpliera el "mandato del pueblo estadounidense de detener y deportar a los delincuentes extranjeros ilegales".

"La seguridad de los ciudadanos estadounidenses es lo primero", dijo.

Las medidas para reforzar la capacidad de aplicación de las leyes migratorias forman parte de un impulso más amplio para aumentar las deportaciones y detenciones para cumplir las promesas de Trump de "deportaciones masivas", que el gobierno no ha podido consumar hasta ahora. Las detenciones de migrantes requieren recursos importantes, incluido mucho tiempo de vigilancia.

Para ayudar en esta tarea, el gobierno de Trump ha recurrido a agentes y funcionarios de otros organismos federales, incluido el Departamento de Justicia. Esta misma semana, la agencia ha movilizado a unos 2000 agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por su sigla en inglés); del Servicio de Marshals de EE. UU. y de la Administración de Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) para ayudar en las detenciones.

En los primeros meses del gobierno, los agentes de la ATF y de la DEA, entre otros, se dedicaron sobre todo a ayudar a los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) a asegurar las escenas de las detenciones y a añadir más personas a los equipos que persiguen a migrantes indocumentados.

El gobierno de Trump también ha pedido ayuda a las fuerzas de seguridad locales. En los últimos meses, han firmado acuerdos con policías locales que les permitirían efectuar detenciones de migrantes en cooperación con el ICE. A finales del mes pasado, las fuerzas del orden de Florida ayudaron al ICE en una operación que condujo a la detención de más de 1000 migrantes indocumentados.

Hamed Aleaziz cubre el Departamento de Seguridad Nacional y las políticas migratorias para el Times.

Eric Schmitt es corresponsal de seguridad nacional para el Times y se centra en asuntos militares estadounidenses y antiterrorismo en el extranjero, temas sobre los que ha informado durante más de tres décadas.