¿Está mal salir con la ex de mi amiga?

Tal vez no debimos involucrarnos tan poco después de su ruptura.

Soy amiga de dos mujeres que han sido pareja durante nueve años. Hace poco terminaron. Seguí siendo amiga de ambas, intentando apoyarlas por igual durante su ruptura. Una de ellas, a la que llamaré "Alice", quería que no fuera amiga de "Jane". Dijo que necesitaba una amiga que fuera solo suya. Le dije que no podía hacer eso y que quería seguir siendo amiga de ambas.

Al cabo de un par de meses, "Alice" empezó a salir con otra persona y parecía feliz. Me dijo que estaba pasando página.

Una semana después de eso, Jane y yo empezamos a tener sentimientos románticos la una por la otra. Cuando decidimos que podría tratarse de una relación seria, se lo dijimos a Alice. Al principio, Alice dijo que se alegraba por nosotros y que esas cosas pasan. Pero tras colgar la llamada, me envió un mensaje diciendo que necesitaba espacio. Ahora no me habla y ha contado a amigos comunes cosas falsas sobre mí. La mayoría de nuestros amigos intentan ser amigos de las dos, pero algunos me excluyen.

Mi relación con Jane va bien. Ninguna de las dos se está haciendo más joven y realmente queremos aprovechar la oportunidad de tener una relación duradera. Pero echo de menos a mi amiga.

¿Me equivoqué al empezar a salir con la ex de mi amiga tan pronto? ¿Cuánto tiempo se "supone" que debe esperar la gente?

De la terapeuta: El problema aquí es que las relaciones (incluidas las amistades) no funcionan con un sistema claro de "correcto" e "incorrecto". Funcionan en las turbias aguas de los sentimientos.

Los sentimientos y la moralidad son dos cosas distintas, y tú has considerado la situación desde lo que crees que es una postura moralmente defendible. Apoyaste a ambas amigas durante su ruptura, un acto de equilibrio difícil y delicado. Cuando quedó claro que se estaba gestando una relación romántica con Jane, reflexionaste, hablaste y lo revelaste. Y desde tu punto de vista, Alice ya había alcanzado un nuevo capítulo en su vida, al menos desde lo que se ve por fuera.

Pero esta es la cruda realidad: puede que Alice dijera que lo estaba superando, pero los sentimientos no siempre siguen el ritmo de nuestras palabras o intenciones. Se trataba de una relación de nueve años, y solo habían pasado dos meses desde que terminó. A veces pensamos que estamos preparados para manejar algo hasta que realmente lo confrontamos. Ver a su ex con otra persona --y con quien ha sido durante mucho tiempo una amiga íntima y de confianza mutua-- podría causarle dolor, lo cual es comprensible.

Creo que una parte de ti sabía que este sería el resultado probable. Si Alice se sentía insegura sobre tu amistad con Jane en el emocionalmente frágil período posterior a su relación, probablemente no se tomaría bien que salieras con ella.

No existe un "periodo de espera" universalmente aceptado tras una ruptura que exima mágicamente a todo el mundo de las expectativas de diversas personas. Pero ten en cuenta que la reacción de Alice no tiene que ver con "las normas de etiqueta de las citas" ni con quién puede amar técnicamente a quién y cuándo. Se trata del dolor: el dolor de perder a una compañera, una amiga íntima y una confidente leal, en el lapso de unos meses, aunque Alice iniciara la ruptura (no dices cómo se dieron las cosas), o empezara a salir con alguien nuevo, o tú creyeras que estaría bien. El hecho es que tomaste la decisión de salir con Jane mientras tu amiga Alice estaba de duelo por su propia relación con ella.

Pero hay otra verdad que existe junto a la primera: puedes elegir dar prioridad a tu alegría.

Lo que estás experimentando ahora --pérdida, confusión, un efecto dominó a nivel social-- es el precio de esta complejidad. Echas de menos a Alice porque perder una amistad, sobre todo de larga duración, tiene un profundo impacto. Desearías que Alice pudiera ver tu felicidad separada de su dolor, y quizá algún día lo haga. Pero por ahora, el espacio que te ha pedido puede ser necesario para que ambas encuentren su propia claridad.

Podrías honrar su necesidad de espacio con un único mensaje reflexivo que indique que, incluso con esta distancia, ella te importa. Algo como: "Estoy pensando en ti. Lamento que ahora no estemos en un buen momento", haciéndole saber al mismo tiempo que te gustaría mantener una conversación cuando ella esté preparada. Sin exigencias ni justificaciones, solo recordándole --ya que probablemente se sienta traicionada y abandonada-- que la tienes en mente y que dejas la puerta abierta de par en par para lo que pueda ocurrir a continuación, cuando sea (si es que ocurre).

En cuanto a los amigos comunes que te excluyen, esto ocurre en todo tipo de rupturas. Algunos amigos toman partido basándose en la lealtad, en a quién conocieron primero o en la versión de los hechos que escucharon. Otros pueden simplemente sentirse incómodos con las complicaciones. Enfócate en cultivar las amistades que siguen apoyándote.

En asuntos del corazón, no siempre podemos cronometrar nuestros sentimientos de forma conveniente. Lo que más importa es que los manejemos con gracia e integridad, y aceptemos las consecuencias que conllevan nuestras decisiones.

¿Quieres hacer una pregunta a la terapeuta? Si tienes una consulta, envía un correo electrónico en inglés a askthetherapist@nytimes.com. Al hacerlo, aceptas nuestras condiciones de envío a los lectores. Esta columna no sustituye al asesoramiento médico profesional.

Lori Gottlieb es psicoterapeuta y autora del superventas Deberías hablar con alguien. Ofrece a los lectores consejos sobre las preguntas difíciles de la vida en la columna Pregúntale a la terapeuta.