7 películas memorables de Val Kilmer

Val Kilmer, conocido por Batman y Top Gun, falleció este martes a los 65 años. (Foto AP/Charles Sykes, archivo)

La carrera cinematográfica de Val Kilmer abarcó desde la comedia física hasta algunas de las películas más destacadas de las décadas de 1980 y 1990.

Val Kilmer, quien falleció el martes a los 65 años, se puso la capa de Batman, interpretó a un pistolero, pilotó cazas supersónicos en Top Gun y cautivó la pantalla como un cantante torpe en una comedia de humor sobre la Guerra Fría.

Kilmer fue uno de los protagonistas de Hollywood durante la década de 1980 y 1990, y luego abandonó los reflectores durante más de una década. Su carrera se vio interrumpida por un cáncer de garganta y una traqueotomía, pero ya había dejado huella con una serie de notables interpretaciones.

“Una vez que eres una estrella, siempre lo serás”, dijo en una entrevista con The Hollywood Reporter en 2012.

A continuación, siete de sus papeles más memorables:

Batman eternamente

Kilmer sustituyó a Michael Keaton como Batman, entrando en la franquicia cinematográfica en plena transición de la atmósfera sombría de Tim Burton a la dirección más teatral de Joel Schumacher. El caballero oscuro de Kilmer en Batman eternamente (1995) era bastante estoico. Pero el tono de la película se estableció desde el principio, cuando el mayordomo de Batman, Alfred, le preguntó si quería un bocadillo mientras subía al Batimóvil. “Compraré algo de camino”, responde Kilmer ya con la voz carrasposa de Batman.

Top Gun

Quizá el papel más conocido de Kilmer fue el de Iceman, el arrogante piloto que rivaliza con el personaje de Tom Cruise en Top Gun (1986), la película repleta de adrenalina sobre unos pilotos de caza en entrenamiento. Con gafas de aviador, el pelo engominado y un uniforme blanco e impecable, Iceman es un piloto con mucha labia y con las habilidades para respaldarlo. “Así vuela”, dice el personaje Goose en una escena. “Frío como el hielo. Sin errores”. Kilmer volvió a interpretar el papel en la secuela de 2022.

Fuego contra fuego

Kilmer interpreta a la mano derecha de Robert De Niro mientras los dos ladrones intentan realizar un atraco tras otro en un juego del gato y el ratón con un agente de policía interpretado por Al Pacino. Fuego contra fuego (1995) tiene dos escenas memorables, un tiroteo épico y una conversación entre Pacino y De Niro en una cafetería. Pero como tercer violín, Kilmer ofrece un aspecto más delicado de la película en una conversación muy citada con De Niro sobre su relación. “No tengas nada en tu vida que no puedas abandonar en 30 segundos si hueles a la policía”, aconseja De Niro. “Para mí, el sol sale y se pone con ella”, responde Kilmer.

The Doors

Una de las interpretaciones más célebres de Kilmer fue en el papel de Jim Morrison, el músico y líder del grupo de rock de la década de 1960, The Doors. En la película de 1991, dirigida por Oliver Stone, Kilmer ofreció una interpretación vívidamente estilizada junto a Meg Ryan (quien interpretó a Pamela Courson, la pareja de Morrison). La película abarca desde los años en que Morrison era estudiante de cine en Los Ángeles hasta su muerte en París en 1971, a los 27 años. Kilmer cantó las canciones con su propia voz, lo cual fue muy elogiado por la crítica.

Tombstone

Kilmer titularía más tarde sus memorias con una frase que pronuncia en Tombstone (1993), un sangriento western en el que interpreta al sofisticado y libertino pistolero Doc Holliday. Incluso cuando ejecuta una serie de hazañas heroicas a lo largo de la película, Holliday es un desastre ictérico y sudoroso que claramente está bebiendo hasta morir. “Soy tu huckleberry”, dice Kilmer, una vez en una escena temprana y otra en un enfrentamiento culminante.

¡Super Secreto!

En esta parodia de espionaje de la Guerra Fría de 1984 del equipo creativo de ¿Y dónde está el piloto?, Kilmer interpreta a Nick Rivers, un elegante rockero al estilo de Elvis Presley que se convierte en pieza involuntaria de un complot para reunificar Alemania cuando le envían a actuar en un festival cultural. La trama queda relegada a un segundo plano por los chistes hilarantes y los gags visuales, incluida una pelea en una taberna bajo el agua y una secuencia en una librería rodada al revés.

Como haría años más tarde en The Doors, Kilmer cantó usando su propia voz. En su crítica de la película para The New York Times, Vincent Canby escribió: “A la menor señal de una canción, Kilmer está listo para saltar encima de la mesa de un club nocturno y transformar de repente a una multitud sedentaria y elegantemente vestida en un gigantesco y frenético número de producción en torno a ‘Tutti Frutti’”.

Willow, en la tierra del encanto

Kilmer interpreta al guerrero de pelo largo y pecho descubierto Madmartigan, con quien el personaje titular forma equipo para proteger a un bebé y derrotar a una reina malvada. Fue durante el rodaje de Willow, en la tierra del encanto (1988) cuando Kilmer conoció a su esposa, Joanne Whalley, de la que más tarde se divorció. Whalley interpretó a la hija de la reina malvada, y el interés amoroso del personaje de Kilmer.

William Lamb colaboró con el reportaje.

Hank Sanders es reportero del Times y forma parte de la generación 2024-25 de Times Fellowship, un programa para periodistas al comienzo de sus carreras. Más de Hank Sanders

Yan Zhuang es reportera en la oficina del Times en Seúl y cubre noticias de último momento. Más de Yan Zhuang

Claire Moses es reportera del Times en Londres, se enfoca en la cobertura de noticias de última hora y de tendencia. Más de Claire Moses.