Conclusiones de los archivos de Kennedy: espionaje, daño colateral y detalle granular

La publicación el martes de unos 64.000 documentos sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy marcó el inicio de una carrera por encontrar una revelación. Periodistas, historiadores y detectives aficionados se apresuraron a escudriñar las páginas con la esperanza de encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera considerarse importante.

Para su decepción, la gran revelación fue que no había gran cosa que revelar. He aquí las principales conclusiones de la esperada revelación que no llegó.

Las décadas de secretismo en realidad protegieron las actividades de espionaje de la CIA, no a un segundo pistolero.

Durante años, a medida que el gobierno fue desclasificando y publicando documentos relacionados (algunos muy vagamente) con el asesinato de Kennedy, la hipótesis de varios teóricos de la conspiración y algunos historiadores era que lo que seguía oculto debía ser de gran trascendencia. Incluso el sobrino de Kennedy, Robert F. Kennedy Jr., que ahora es el máximo responsable del sector sanitario del país, pidió hace tiempo que se publicaran todos los documentos relacionados con la muerte de su tío.

Pero las casi 64.000 páginas publicadas por los Archivos Nacionales, incluidas algunas que antes habían quedado veladas por la censura, dejan más claro que el objetivo de las décadas de secretismo quizá haya sido otro: proteger las fuentes y las prácticas un tanto incómodas de las operaciones de inteligencia estadounidenses.

En lugar de revelar, en palabras de Robert F. Kennedy Jr., "pruebas abrumadoras" de que la CIA estuvo implicada en el asesinato de Kennedy, los archivos están plagados de detalles sobre los agentes e informadores de la agencia, acciones encubiertas y partidas presupuestarias. Los secretos, al parecer, eran los pequeños detalles, no grandes noticias.

La divulgación produjo pocas revelaciones pero causó muchos daños colaterales.

Aunque los documentos no revelaban mucho que cuestionara los hechos conocidos sobre los asesinatos de Kennedy, Robert F. Kennedy y Martin Luther King Jr., puede que este no sea el final de las desclasificaciones.

El miércoles, el Departamento de Justicia comenzó a prepararse para desclasificar los registros de vigilancia del FBI relativos a King, a pesar de las objeciones de los involucrados, que temen que las revelaciones sobre la vida privada del líder de los derechos civiles se utilicen para empañar su legado.

Otros también se verán afectados directamente por la publicación de documentos: entre los nuevos archivos publicados hay registros contables que incluyen los números del Seguro Social de decenas de empleados del Congreso de finales de la década de 1970. Algunas de esas personas todavía están vivas, como Judy K. Barga, de 80 años, que en su día trabajó como contratista del gobierno.

Barga comentó que le sorprendió descubrir que su información privada se había incluido en los archivos y que no sabía cómo remediar la situación. "La información privada de las personas debe mantenerse en privado", opinó.

El valor varía según el cristal con que se mire.

Puede que el tesoro más reciente de documentos no haya entusiasmado al lector general; encima, su publicación desorganizada no facilitó navegar por los archivos. Pero los historiadores y estudiosos, que leyeron entre líneas, desenterraron algunas joyas.

Por ejemplo, un resumen elaborado en 1975 de un informe secreto de la CIA que consta de 693 páginas, menciona casos en los que la agencia "quizá haya excedido su autoridad". También hace referencia a jefes de estación, allanamientos en el extranjero, acciones ilegales de vigilancia y diversas operaciones "extremadamente delicadas". "Es un catálogo de 'malas acciones' de la agencia", señaló David J. Garrow, historiador con gran experiencia en archivos de inteligencia.

Trump anunció que se publicarían 80.000 páginas. Tenemos unas 64.000.

El lunes, el presidente Donald Trump anunció que haría públicas 80.000 páginas de documentos relacionados con el asesinato en un plazo de 24 horas. Afirmó que no habría censura. Esto causó agitación entre los funcionarios de seguridad nacional.

En dos entregas de documentos el martes por la noche, se hicieron públicos unos 64.000 de esos documentos. Algunos de ellos sí tenían información bloqueada. Pero son 16.000 archivos menos de lo que prometió Trump. ¿Habrá más?

Había suficiente material para mantener ocupados a los teóricos de la conspiración. (Siempre habrá suficiente).

Quizá nada llegue a satisfacer a los teóricos de la conspiración, que están seguros de que aún falta información en el registro público. Las teorías que se arraigaron inmediatamente después del asesinato se amplificaron gracias a las investigaciones que pretendían anularlas. La película "JFK", estrenada en 1991, le dio nueva vida a todavía más teorías. Un hombre que les escribió en repetidas oportunidades a algunos funcionarios afirmó durante años que solo él sabía más de lo que el gobierno decía.

La Comisión Warren, creada en 1963 para investigar el asesinato de Kennedy, intentó explícitamente desacreditar las teorías conspirativas. Pero no funcionó. Luego se promulgó la ley de 1992 que ordenó que los documentos relacionados con el asesinato se hicieran públicos en un plazo de 25 años, con excepciones limitadas. (Eso tampoco acalló a los escépticos).

Para 2023, se había divulgado el 99 por ciento de los documentos, y ahora se han añadido 64.000 más al registro. Aun así, es posible que la gente nunca deje de preguntar qué falta.

El monumento conmemorativo de Martin Luther King, Jr. en Washington, el 20 de enero de 2020. (Calla Kessler/The New York Times)

El presidente Donald Trump recorre el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington, el lunes 17 de marzo de 2025. (Doug Mills/The New York Times)