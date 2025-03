Elon Musk no entiende por qué es importante el gobierno

En la Conferencia de Acción Política Conservadora, Musk mostró una motosierra al grito de “esta es la motosierra de la burocracia" (REUTERS/Nathan Howard)

La vida de Elon Musk es una gran historia de éxito estadounidense. Una y otra vez, ha anticipado hacia dónde se dirigía el mundo, ayudando a crear no sólo nuevos productos, sino nuevas industrias. Sus logros, desde su papel pionero en los pagos en línea hasta la construcción de la red de satélites de SpaceX y la producción en masa de Teslas eléctricos, le han convertido en el hombre más rico del mundo.

Pero la fortuna de Musk se basa en algo más que su talento individual. Construyó su imperio empresarial en una nación con un sistema político estable y un compromiso inquebrantable con el Estado de Derecho, y lo hizo sobre una base de subvenciones, préstamos y contratos federales. Las empresas de Musk han recibido al menos 38.000 millones de dólares en ayudas públicas, según un análisis de The Washington Post. La NASA ha invertido más de 15.000 millones en SpaceX; Tesla ha recibido 11.000 millones en subvenciones para impulsar la industria del automóvil eléctrico.

Ahora, como influyente asesor del presidente Trump, Musk está derribando sin ley partes del mismo gobierno que permitió su ascenso. Como jefe de una agencia que él mismo ha creado y bautizado como Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), Musk ha suspendido gastos por valor de miles de millones de dólares y ha despedido a miles de científicos, reguladores y otros trabajadores de la Administración. Blandiendo una motosierra durante una reciente aparición en la Conferencia de Acción Política Conservadora, gritó: “Esta es la motosierra de la burocracia. Motosierra”.

Musk afirma que la Administración es una empresa necesitada de disrupción y que su objetivo es eliminar el despilfarro y mejorar la eficiencia. Y tiene razón: el gobierno federal es a menudo derrochador e ineficiente. Contribuyentes, empresarios y beneficiarios de prestaciones federales conocen la frustración de navegar por la burocracia federal. Hay grandes oportunidades, en particular, para que el gobierno haga un mejor uso de la tecnología.

Pero el DOGE no está construyendo un gobierno mejor. Por el contrario, su desordenada campaña de demolición está socavando la labor básica del gobierno y la seguridad y el bienestar del pueblo estadounidense. Musk ordenó el despido de trabajadores de seguridad nuclear, lo que hizo necesario un frenético esfuerzo para volver a contratarlos apenas unos días después. Puso fin a la financiación federal para la vigilancia del ébola y, a pesar de que posteriormente reconoció que podría ser una buena idea vigilar el ébola, aún no se ha restablecido por completo. A instancias de Musk, el Gobierno ha interrumpido la investigación sobre el cáncer, ha retrasado proyectos de transporte y ha intentado cerrar la agencia creada tras la crisis financiera de 2008 para proteger a los consumidores de los robos de los bancos.

Peor aún es que Musk, con el apoyo de Trump, haya demostrado un desprecio por los límites que la Constitución impone al poder del presidente. Musk y Trump insisten en que los votantes quieren un cambio. El eslogan de DOGE es “El pueblo votó por una gran reforma”.

Pero en su campaña para reducir el gobierno federal, Musk y Trump han desafiado las leyes aprobadas por el Congreso, y han desafiado la autoridad de los tribunales federales para adjudicar la legalidad de sus acciones. Trump se refirió recientemente a sí mismo como un rey y luego insistió en que había estado bromeando, pero no hay ninguna ambigüedad en su afirmación del poder de desafiar a otros poderes del gobierno. Es un rechazo de los controles y equilibrios que han salvaguardado nuestra nación durante más de 200 años. Musk y Trump no tratan de cambiar las leyes, sino de poner en entredicho el Estado de Derecho.

Incluso cuando las acciones de Musk se han mantenido dentro de los límites de la ley, ha demostrado poca comprensión de las diferencias entre las empresas y el gobierno. Musk construyó su empresa de cohetes, SpaceX, lanzando repetidamente cohetes que fracasaban hasta que aprendió a lanzar cohetes que funcionaban. Incluso ahora, la empresa lleva a cabo a menudo experimentos que fracasan, y Musk ha argumentado, de forma convincente, que “si las cosas no fracasan, no estás innovando lo suficiente”. Pero gestionar el sistema de control del tráfico aéreo de la nación o su sistema de pagos a la Seguridad Social requiere un cálculo diferente.

Las empresas pueden asumir riesgos en busca de beneficios porque no pasa nada si fracasan. Los estadounidenses no pueden permitirse que fallen las funciones básicas del Gobierno. Si Twitter deja de funcionar, la gente no puede tuitear. Si los servicios públicos dejan de funcionar, la gente puede morir. Aunque los gobiernos son a menudo culpables de ineficiencia, es de interés público tolerar cierta ineficiencia cuando la alternativa es un colapso de la infraestructura básica.

“Creo que nos estamos moviendo un poco demasiado rápido”, dijo el representante Rich McCormick, republicano de Georgia, a The Atlanta Journal-Constitution a finales de febrero después de que los constituyentes lo abuchearan en una reunión municipal. Sugirió que la administración Trump debería pararse a pensar antes de actuar. “Nos estamos moviendo muy, muy rápido, y no conocemos el impacto”. Trump, respondiendo a preocupaciones similares de los miembros de su administración, según los informes, dijo en una reunión de gabinete el jueves que los secretarios del gabinete estarían a cargo de los futuros recortes en sus departamentos y que Musk se limitaría a un papel asesor. Pero está por ver si eso ocurrirá.

Nuestro sistema de gobierno es obstinado por diseño. Es estable incluso en comparación con otras democracias, muchas de las cuales se rigen por sistemas parlamentarios en los que los resultados de una sola elección pueden cambiar bruscamente la política pública. En Estados Unidos, donde el poder está dividido en tres poderes coiguales, es relativamente raro que un partido político consiga un poder tan arrollador durante un periodo determinado.

La estabilidad de las leyes de la nación, y del papel del gobierno, ha causado frustración a lo largo de la historia estadounidense. También es una especie de salsa secreta, que facilita la inversión del sector privado y la asunción de riesgos que son la fuente de la prosperidad de la nación.

Esa estabilidad está ahora en peligro. Estados Unidos ha experimentado un notable aumento de la volatilidad política e incluso de la violencia política, sobre todo tras las elecciones presidenciales de 2020 y los intentos de asesinato contra Trump. El índice de estabilidad política del Banco Mundial situaba a Estados Unidos en el percentil 66 de todas las naciones en 2013. En 2023, había caído a la mitad inferior de la clasificación.

La investigación ha demostrado que incluso pequeños descensos en la estabilidad política pueden asestar golpes duraderos al crecimiento económico, sobre todo al desalentar la inversión. En un entorno caótico, como el del Reino Unido tras el Brexit o el de los Estados Unidos de Trump, es menos probable que los emprendedores persigan grandes ideas, y los inversores dudarán a la hora de comprometerse a largo plazo.

El DOGE, por supuesto, no es más que una de las formas en que Trump ha aumentado la inestabilidad, junto con su avalancha de órdenes ejecutivas que pretenden reescribir la política medioambiental, el significado de la 14ª Enmienda y más; sus aranceles intermitentes; y su inversión de la política exterior estadounidense, cortejando a Vladimir Putin mientras desprecia a aliados de larga data.

Musk ha dejado claro que desprecia la prudencia. Pero el presidente, cuyo poder está ejerciendo Musk, debería escuchar a los miembros de su partido que están expresando su preocupación por los métodos y las prioridades de Musk. Ya hay indicios de que el caos está afectando a la economía. Las expectativas de inflación han aumentado y los precios de las acciones se han desplomado.

A los estadounidenses les gusta asumir riesgos; para hacerlo, necesitan un gobierno que sea firme y fiable.

