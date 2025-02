Lo que sabemos sobre la muerte de Gene Hackman

Hackman, GeneArakawa, Betsy (1959-2025)

El actor y su esposa fueron hallados sin vida en su casa de Nuevo México el miércoles. El sheriff del condado dijo que parecía que la pareja llevaba muerta varios días o posiblemente un par de semanas.

Se está investigando la muerte de Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, quienes fueron hallados muertos en su casa de Santa Fe, Nuevo México, el miércoles.

El cuerpo de Hackman se encontró en el mud room, un vestíbulo de su casa, y el de Arakawa en el suelo de un cuarto de baño, según una declaración jurada para una orden de registro. Se descubrió un pastor alemán muerto en un armario del cuarto de baño, cerca de Arakawa. El sheriff del condado de Santa Fe, Adam Mendoza, dijo el viernes que parecía que habían pasado "varios días, posiblemente incluso hasta un par de semanas" desde la muerte de la pareja.

La oficina del sheriff, que está llevando a cabo la investigación, dijo en un comunicado el jueves por la tarde que "no había signos aparentes de un acto delictivo". Pero en una entrevista concedida el viernes por la mañana al programa Today de la NBC, el sheriff Mendoza dijo que tampoco "se descarta".

El Departamento de Bomberos no encontró indicios de alguna fuga de monóxido de carbono, según la declaración jurada de la orden de registro, y el jefe de bomberos de Santa Fe, Brian Moya, dijo el viernes que en dos cateos distintos de la propiedad "no se encontró nada" que apuntara a una fuga de gas. Pero no lo descartó definitivamente, afirmando que aún quedaban muchas preguntas "sin respuesta".

Esto es lo que sabemos.

¿Qué ocurrió?

Según la oficina del sheriff, los agentes acudieron a la casa después de que un trabajador de mantenimiento que había ido a realizar unas obras el miércoles por la tarde se preocupó cuando nadie abría la puerta. El trabajador pidió a los agentes de seguridad locales que realizaran una revisión, y cuando llegaron y vieron a través de la ventana cuerpos inertes, llamaron al 911.

Los agentes encontraron a Arakawa tumbada de lado en el suelo del cuarto de baño, con un calefactor cerca de la cabeza, que podría haberse caído con ella, decía la declaración jurada. Cerca del cuerpo, sobre la encimera del cuarto de baño, había un frasco de medicamentos abierto y pastillas sueltas.

El cuerpo de Arakawa presentaba signos de descomposición, decía la declaración jurada, así como "momificación en manos y pies". El perro estaba a una distancia de entre 3 y 4,5 metros del cuerpo de Arakawa, en un armario del cuarto de baño. Se encontraron otros dos perros vivos en la propiedad.

El cuerpo de Hackman estaba en un vestíbulo o mud room, con el cuerpo en un estado similar al de su esposa, decía el documento. Lo encontraron con pantalones deportivos color gris, una camiseta azul de manga larga, pantuflas cafés y un bastón, según la declaración jurada. A su izquierda se encontraron unas gafas de sol. Uno de los agentes del sheriff que se encontraba en el lugar dijo que parecía que se había "caído de repente", según la declaración jurada.

¿En qué punto se encuentra la investigación?

La investigación continuaba el jueves. Las autopsias realizadas a Hackman y Arakawa no mostraron inicialmente signos de traumatismo externo en ninguno de los dos, dijo la oficina del sheriff.

El sheriff Adan Mendoza, del condado de Santa Fe, dijo en una entrevista telefónica que los investigadores seguían intentando determinar la causa de sus muertes, y añadió que no se había encontrado ninguna nota.

Se solicitaron pruebas de monóxido de carbono y análisis toxicológicos para ambos, pero los resultados seguían pendientes, según las autoridades. Cuando le preguntaron en Today si las pastillas recetadas podrían estar relacionadas con las muertes, el sheriff Mendoza dijo al entrevistador: "Sí, eso estamos estudiando eso específicamente".

¿Cómo pasó Hackman sus últimos años?

Hackman se trasladó al condado de Santa Fe en la década de 1980, tras filmar allí algunas películas. Se casó con Arakawa, pianista clásica, en 1991. La pareja vivía en una casa de adobe en un barrio aislado en lo alto del centro de Santa Fe, con carreteras serpenteantes y vistas a las montañas. A Hackman se le veía de vez en cuando por el centro de la ciudad.

Hackman fue nominado a cinco premios de la Academia y fue merecedor de dos durante sus 40 años de carrera. Nunca se retiró formalmente de la actuación, pero en 2008 dijo a un entrevistador que había renunciado a ella porque no quería "seguir insistiendo" y arriesgarse a "irse en una nota realmente amarga".

En sus últimos años, Hackman se dedicó a la pintura y la escultura. También se convirtió en autor. Colaboró con un amigo en tres novelas históricas, y más tarde escribió Payback at Morning Peak (2011), un western, y Pursuit (2013), un thriller.

Julia Jacobs y Ali Watkins colaboraron con la reportería.

Jonathan Wolfe es un reportero del Times radicado en Londres y cubre las noticias de último momento. Más de Jonathan Wolfe

