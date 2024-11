Putin aprueba cambios en la doctrina nuclear de Rusia

United States International RelationsMissiles and Missile Defense SystemsDefense and Military ForcesNuclear WeaponsRussian Invasion of Ukraine (2022)Putin, Vladimir VBiden, Joseph R JrRussiaUkraine

El decreto firmado por el líder ruso se produjo días después de que el presidente Joe Biden autorizara el uso por parte de Ucrania de misiles suministrados por EE. UU. para ataques dentro de Rusia.

El presidente Vladimir Putin redujo el martes el umbral de Rusia para el uso de armas nucleares, una medida planeada desde hace tiempo cuyo momento de aprobación parecía diseñado para mostrar que el Kremlin podría responder agresivamente a los ataques ucranianos sobre territorio ruso con misiles estadounidenses.

El decreto firmado por Putin puso en práctica una versión revisada de la doctrina nuclear rusa que describió en declaraciones televisadas en septiembre. Sin embargo, el momento elegido para su promulgación constituyó todo un mensaje, ya que se produjo tan solo dos días después de que el presidente Biden autorizara el uso por parte de Ucrania de misiles de largo alcance suministrados por Estados Unidos para atacar dentro de Rusia.

A la pregunta de si Rusia podría responder con armas nucleares a tales ataques, Dmitri S. Peskov, vocero de Putin, repitió el lenguaje de la nueva doctrina, según el cual Rusia "se reserva el derecho" de utilizar tales armas para responder a un ataque con armas convencionales que cree una "amenaza crítica" a su "soberanía e integridad territorial".

El Ministerio de Defensa ruso anunció posteriormente que Kiev había utilizado los misiles balísticos conocidos como Sistema de Misiles Tácticos del Ejército, o ATACMS, en un ataque previo al amanecer contra un depósito de municiones en el suroeste de Rusia. Un alto funcionario estadounidense y otro ucraniano, que hablaron bajo condición de anonimato para hablar de las operaciones en curso, confirmaron que en los ataques se utilizaron ATACMS, que tienen un alcance de 306 kilómetros, el mayor de todas las municiones que Occidente ha proporcionado a Ucrania.

La Casa Blanca restó importancia a la nueva doctrina de Putin. En un comunicado emitido por el Consejo de Seguridad Nacional, la Casa Blanca señaló que no había observado "ningún cambio en la postura nuclear de Rusia".

La nueva doctrina, publicada el martes en el sitio web del Kremlin, difiere de la iteración anterior en al menos dos aspectos importantes que muestran cómo Putin está tratando de utilizar la amenaza de su arsenal nuclear para disuadir a Estados Unidos de seguir apoyando a Ucrania.

En primer lugar, plantea la posibilidad de que las armas nucleares puedan utilizarse contra un país con armamento que no lance directamente un ataque contra Rusia, pero apoye uno de un país no nuclear. Se trata de una clara referencia a Ucrania y a quienes la apoyan con armas nucleares, encabezados por Estados Unidos. La anterior doctrina nuclear rusa se centraba en la respuesta a los ataques de países y alianzas con armamento nuclear.

En segundo lugar, reduce el umbral en el que Rusia podría considerar el uso nuclear en respuesta a un ataque con armas convencionales. La doctrina anterior, publicada en 2020, decía que un ataque de ese tipo debía amenazar "la existencia misma del Estado", mientras que la nueva sitúa ese umbral en una "amenaza crítica" para la soberanía de Rusia.

La publicación de la doctrina el martes pareció ser la última sugerencia del Kremlin de que Rusia podría usar armas nucleares para responder a ataques de Ucrania llevados a cabo con apoyo estadounidense, y que la respuesta podría dirigirse contra instalaciones estadounidenses, así como contra la propia Ucrania.

"La agresión contra la Federación Rusa y (o) sus aliados por parte de cualquier Estado no nuclear con la participación o el apoyo de un Estado nuclear se considera como su ataque conjunto", señala el documento.

Peskov, hablando en su conferencia telefónica diaria con los periodistas, señaló a esta sección de la doctrina revisada, diciendo: "este es también un párrafo muy importante."

"La disuasión nuclear tiene como objetivo garantizar que un adversario potencial comprenda la inevitabilidad de las represalias en caso de agresión contra la Federación Rusa y/o sus aliados", dijo Peskov.

En el comunicado del Consejo de Seguridad Nacional, la Casa Blanca señaló que "no estaba sorprendida" por el nuevo decreto, ya que Putin había señalado el cambio hace meses.

"Esto es más de la misma retórica irresponsable de Rusia, que hemos visto durante los últimos dos años", decía el comunicado. La Casa Blanca no relacionó el levantamiento de las restricciones a Ucrania con el anuncio de Putin.

Funcionarios occidentales han dicho anteriormente que estarían más preocupados por el uso de armas nucleares por parte de Moscú si el ejército ruso está en su contra, y por el momento la guerra en Ucrania en gran medida parece ir por el camino de Putin.

En el campo de batalla, las fuerzas rusas están avanzando en el este de Ucrania, mientras que Kiev lucha con el reclutamiento y la moral. Y en geopolítica, Putin también ha ido ganando terreno: su llamada telefónica de la semana pasada con el canciller alemán Olaf Scholz rompió dos años de aislamiento diplomático por parte de los principales países occidentales, mientras que la elección de Donald Trump como presidente entrante de Estados Unidos ha aumentado las esperanzas en Rusia de un acuerdo de paz en Ucrania según los términos del Kremlin.

Desde el primer día de su invasión de Ucrania en febrero de 2022, Putin ha tratado de utilizar la amenaza del enorme arsenal nuclear ruso para disuadir a Occidente de prestar ayuda militar a Ucrania. Solo ha tenido un éxito limitado, ya que Estados Unidos lidera una coalición que ha enviado decenas de miles de millones de dólares en tanques modernos, sistemas de artillería y misiles.

Pero Putin ha intentado trazar una nueva línea roja al utilizar Ucrania misiles occidentales para atacar en territorio ruso. Para frustración de los funcionarios ucranianos, el presidente Joe Biden se había negado durante mucho tiempo a permitir que las armas se utilizaran de ese modo, dado lo que los funcionarios estadounidenses dijeron que era el riesgo de una respuesta violenta por parte de Putin y el impacto limitado que el uso de esos misiles podría tener en el campo de batalla.

Pero Biden cambió de rumbo recientemente tras la sorpresiva decisión de Rusia de incorporar soldados norcoreanos a la lucha, dijeron funcionarios estadounidenses.

En septiembre, Putin advirtió de que si Estados Unidos y sus aliados permitían a Ucrania disparar misiles hacia el interior de Rusia, pondrían a su país "en guerra" con la OTAN. Ucrania ha utilizado armas de fabricación nacional para atacar a mayor distancia.

En el periodo previo a la decisión de Biden, algunos funcionarios estadounidenses dijeron que temían que el uso de los misiles por parte de Ucrania a través de la frontera pudiera incitar a Putin a tomar represalias con la fuerza contra Estados Unidos y sus socios de la coalición. Otros funcionarios estadounidenses dijeron que pensaban que esos temores eran exagerados.

En respuesta a la reciente decisión de Biden, funcionarios rusos han advertido en algunas de sus declaraciones más contundentes hasta la fecha sobre el riesgo de una guerra nuclear. El martes, Andrei Kartapolov, jefe del comité de defensa de la Cámara Baja del Parlamento ruso, dijo que Biden "cerrará de golpe la tapa de su propio ataúd y arrastrará a mucha, mucha más gente con él".

La cuestión ahora es si Putin ve una ventaja estratégica en intensificar su conflicto con Estados Unidos --incluso por medios no nucleares-- dado el inminente regreso de Trump a la Casa Blanca.

Tatiana Stanovaya, investigadora principal del Carnegie Russia Eurasia Center, describió la situación en X como una "coyuntura extraordinariamente peligrosa" porque Putin podría ver la tentación de intensificar la guerra antes de que Trump tome posesión para forzar un acuerdo de paz en sus términos.

Pero algunos analistas seguían pronosticando que, dado el objetivo declarado de Trump de poner fin a la guerra rápidamente, el curso más racional de Putin sería evitar cualquier acción que intensificara aún más su conflicto con Estados Unidos.

Un analista con sede en Moscú, cuya organización es cercana al gobierno ruso, dijo que si bien era poco probable que los ataques ATACMS de Ucrania cambiaran el curso de la guerra, una respuesta agresiva contra Estados Unidos "creará problemas para Trump".

"Será más difícil para él darle la vuelta a la situación si eso es lo que quiere hacer", dijo el analista, hablando bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hacer comentarios a los medios occidentales.

Oleg Matsnev y David E. Sanger colaboraron con la reportería.

Anton Troianovski es el jefe del buró en Moscú del Times. Escribe sobre Rusia, Europa del Este, el Cáucaso y Asia Central. Más de Anton Troianovski

