Oasis añade conciertos en México, EE. UU. y Canadá para su gira de reunión

La banda de Liam y Noel Gallagher se presentará en Ciudad de México, Toronto y tres ciudades de EE. UU. en agosto y septiembre de 2025.

En agosto, cuando Oasis reveló que se reuniría para ofrecer una serie de conciertos en el Reino Unido e Irlanda a partir del próximo verano, el grupo explicó que aún había planes en marcha para presentarse en "otros continentes fuera de Europa". Esto desató una especulación desenfrenada en redes sociales --incluyendo una supuesta filtración de itinerarios-- sobre dónde podrían ir las estrellas del britpop.

Esas especulaciones resultaron acercarse bastante a la realidad, aunque no al cien por cien.

La banda anunció el lunes que su gira mundial incluiría escalas en Toronto, Ciudad de México, Chicago, Los Ángeles y East Rutherford, Nueva Jersey, a las afueras de Nueva York. Todos estos sitios fueron muy mencionados en las especulaciones en línea, aunque no todos los recintos y fechas fueron los esperados. La gira Oasis Live '25, liderada por Liam y Noel Gallagher, será la primera de la conflictiva banda desde su implosión hace 15 años.

Durante el fin de semana, la banda reveló, a través de vallas publicitarias ubicadas en Times Square y otros lugares, que se acercaba un anuncio, mencionando las 8:00 a. m. hora del este con la leyenda: "Ten cuidado con lo que deseas".

"Estados Unidos", dijo la banda en un comunicado el lunes. "Oasis va en camino. Tienen una última oportunidad de demostrar que todo este tiempo nos han querido".

Los fans habían especulado sobre una gira mundial más amplia con presuntas fechas en Australia y Asia, pero el lunes no se anunció ninguna.

Incluso antes de que los hermanos Gallagher confirmaran que Oasis volvería a reunirse, las especulaciones sobre un reencuentro se convirtieron en noticia de primera plana en el Reino Unido, donde las peleas a puñetazos y el intercambio de insultos de los Gallagher han sido tema de actualidad durante décadas. Después de un mes, aún no han confirmado la presencia de ningún otro miembro en la reunión.

Los 19 conciertos anunciados hasta ahora en el Reino Unido e Irlanda --incluyendo siete noches en el estadio de Wembley, en Londres-- se agotaron de inmediato y provocaron quejas por el aumento de los precios de algunas entradas mientras los fans seguían haciendo cola para comprarlas. Una agencia gubernamental, la Autoridad de Mercados y Competencia, señaló que iba a abrir una investigación sobre la gestión de la venta por parte de Ticketmaster, "incluida la forma en que se pudieron haber utilizado los llamados 'precios dinámicos'".

El registro para las entradas de los conciertos en América del Norte ya está abierto en la página de Oasis y la venta de boletos comenzará el viernes a través de Ticketmaster.

En un comunicado, la dirección de la banda dijo que no utilizaría precios dinámicos --un sistema que permite que los precios de las entradas cambien en respuesta a la demanda-- para las fechas de América del Norte, "con la esperanza de evitar que se repitan los problemas que los fans en el Reino Unido e Irlanda experimentaron recientemente".

"Está ampliamente aceptado que los precios dinámicos siguen siendo una herramienta útil para combatir la reventa de entradas y mantener los precios por debajo del precio de mercado y, por tanto, más asequibles, para una proporción significativa de los fans", explicó el comunicado. Sin embargo, cuando la demanda "se combina con una tecnología que no puede lidiar con esa demanda, pierde eficacia y puede dar lugar a una experiencia inaceptable para los fans".

Después del furor causado por los precios de las entradas en el Reino Unido, Ticketmaster rechazó el uso del término "dinámico", que a menudo se refiere al tipo de ajustes que se suelen hacer al comprar boletos de avión o al utilizar apps de transporte.

"Ticketmaster no fija precios, ni tiene ni ofrece tecnologías algorítmicas de aumento de precios", señaló la empresa en un comunicado a The New York Times. "Además, Ticketmaster no cambió los precios durante esta venta; los precios se establecieron antes de que comenzara".

