Steve de 'Las pistas de Blue' te sigue escuchando, ahora en TikTok

Social MediaContent Type: Personal ProfileTelevisionDepression (Mental)NickelodeonTikTok (ByteDance)Burns, Steven

El antiguo protagonista de la conocida serie infantil habla de lo que el programa representó para él, de su salud mental y de su cuenta de la red social más popular del momento.

[Estamos en WhatsApp. Empieza a seguirnos ahora]

Antes que nada, aclaremos una cosa: Steve Burns sigue vivo. No tuvo una muerte trágica y misteriosa a principios de la década de 2000, como algunos han dicho, sin fundamentos, en internet. Steve Burns está bien.

Es probable que solo lo conozcas por su nombre de pila, que es como se presentó a incontables niños y adultos en calidad de estrella y anfitrión del programa de televisión infantil de Nickelodeon Las pistas de Blue, de 1996 a 2002. Tras su salida del programa surgieron los rumores sobre la muerte de Burns, y estos lo persiguieron durante años. (En realidad, entre otras cosas, estaba trabajando con la banda The Flaming Lips).

Las habladurías finalmente llegaron a su fin hace unos años, cuando reapareció en redes sociales. Actualmente, Burns, de 50 años, vive en la región de las montañas de Catskill, en Nueva York, donde lleva una vida más tranquila y tiene tiempo de hacer uno que otro TikTok --un video reciente en el que Burns simplemente se sentaba y fingía escuchar a sus espectadores fue particularmente popular-- para sus casi tres millones de seguidores.

Esta entrevista ha sido editada y condensada.

Hola, Steve. ¿Desde dónde tomas esta llamada?

Técnicamente estoy desconectado, en una pequeña montaña en las Catskill a tiempo completo. Estuve en la ciudad de Nueva York más de la mitad de mi vida, pero me fui para vivir aquí.

Cuando dices "desconectado", ¿hasta qué punto estamos hablando?

Cosecho mis propios fotones todos los días, así que no estoy conectado a la red eléctrica. Tampoco es como que produzca mi propio sustento. Hay un supermercado a 15 minutos. En realidad me gustaría estar un poco más alejado de lo que estoy.

Hablemos de tu TikTok. Te uniste hace unos años, y lo que haces es que en realidad no dices mucho en tus videos. ¿Por qué?

Son sencillos a propósito. Intento hacer lo menos posible en TikTok, aparte de escuchar profundamente. Hace unos tres años hice un pequeño video para Nick Jr. celebrando el 25 aniversario de Las pistas de Blue, y solo improvisé. No lo escribí. Simplemente me puse delante de la cámara y dije lo que pensaba. El concepto era que quería continuar la conversación que empecé con todo el mundo hace un millón de años. Hay que ampliarla, ya sabes, ahora que somos mucho más como iguales.

Realmente funcionó.

No esperaba que resonara en absoluto. Pensaba que el público me daba por muerto.

Entonces hiciste tu propia cuenta de TikTok.

Scott Hoying de Pentatonix dijo: "Tienes que abrir una cuenta en TikTok inmediatamente". Y yo dije: "¿Qué es TikTok?" Lo vi y dije, yo solo voy a reportarme. Lo haré sobre ustedes, literalmente. Así que solo dije, "Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo están?" Y solo escucho durante un minuto. Y de cierto modo fue una especie de experimento social.

Parece que el experimento está funcionando. Uno de tus videos más recientes tuvo 24 millones de visitas.

Por mucho tiempo fui objeto de un rumor negativo en internet. Todo el mundo pensó que había muerto. Era una especie de leyenda urbana. Y la verdad es que eso me dolió. Y me fastidió porque eso ocurrió cuando internet apenas empezaba a ser internet. Nadie, incluido yo mismo, estaba preparado para el grado de consenso que representaba. Cuando millones y millones de personas piensan que estás muerto durante 15 años, eso te perturba. Me preguntaba: ¿Será posible usar el internet al revés? En lugar de crear una suma de microdaños que sea realmente corrosiva, ¿podemos usarlo de manera positiva?

La gente deja comentarios muy sinceros y vulnerables sobre sus vidas en tus videos. ¿Cómo son tus mensajes directos? ¿Llegan a ser oscuros?

Sí se pone bastante intenso y a veces oscuro, pero lo que más me gusta de TikTok es que lo que hago es supersencillo. Los demás hacen todo el trabajo. Y lo que más me emociona es cuando alguien publica algo oscuro, sencillo, algo sombrío, y todo el mundo hace comentarios de apoyo. Creo que es muy hermoso. Y simplemente pasa porque un calvo de mediana edad con gafas está prestando atención. No estoy haciendo nada que los demás no puedan hacer.

¿Por qué decidiste dejar Las pistas de Blue?

Estaba agotado. Ojalá hubiera una respuesta más sexi. Hay que tener en cuenta que la serie se hacía frente a una pantalla verde. Una pantalla azul para mí, porque mi camisa era verde. Estaba en todas las tomas, todos los días, sin otros actores ni utilería ni nada, solo ahí parado en el vacío durante años y años.

Ya habías hablado antes acerca de lidiar con la salud mental.

Mi verdadero trabajo era escuchar. En casi toda la televisión infantil se habla a la cámara, ¿no? Es una convención establecida. Pero lo que Las pistas de Blue hizo, que creo que realmente fue un gran avance, es que escuchamos. Me esforcé mucho para hacerlo lo más creíble posible. Y cada día era más difícil hacerlo. Todo el tiempo que estuve en ese programa, estuve luchando contra una depresión clínica severa no diagnosticada, y no sabía qué estaba pasando. Eso hizo que mi trabajo fuera aún más difícil.

¿Qué haces estos días en las montañas de Catskill? Recuerdo haber leído en internet que hace unos años vendiste tu departamento de Brooklyn.

Me arrepiento profundamente de haber hecho eso público a través de la prensa. Nada se sintió más invasivo que eso. Soy una persona muy reservada, en general, y eso me sentó fatal. Estamos a finales de septiembre, así que es tiempo de leña. Voy a procesar leña para el próximo mes. No hago mucho delante de la cámara. Soy músico. La mayoría de la gente no lo sabe, pero yo escribí y canté el tema de El joven Sheldon. Hago música para la televisión. Corro por ahí y he estado hablando mucho sobre salud mental en universidades. Estoy a punto de lanzar un pódcast que tendrá un tono muy parecido a lo que se ve en TikTok.

Madison Malone Kircher es una reportera del Times que cubre la cultura de Internet. Más de Madison Malone Kircher