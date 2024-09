'Shogun' gana 18 premios Emmy

TelevisionEmmy Awards

Anna Sawai e Hiroyuki Sanada se alzaron con los máximos galardones interpretativos por "Shogun", que ganó 18 premios Emmy. "Hacks" ganó el premio a la mejor comedia.

Shogun, la crónica de gran presupuesto de FX sobre el Japón feudal, se llevó el domingo por la noche el premio a la mejor serie dramática en los Premios Emmy, poniendo un signo de exclamación a una carrera récord para la serie debutante.

Y en una entrega de premios en la que no abundan las sorpresas, hubo una muy importante: Hacks derrotó a The Bear, la ganadora reinante, en la categoría de mejor comedia.

Shogun alcanzó un nuevo récord en los Emmy, con 18 galardones, la mayor cantidad de premios para una serie en un solo año, superando el récord de 16 años establecido por la miniserie de HBO John Adams. Hiroyuki Sanada ganó el premio al mejor actor de drama y Anna Sawai el de mejor actriz.

Las victorias representan un gran avance para una serie en lengua extranjera. Aunque fue producida por una cadena estadounidense (FX, propiedad de Disney) y se emitió en un servicio de emisión en continuo nacional (Hulu), aproximadamente el 70 por ciento de los diálogos estaban en japonés. Series en lengua extranjera como El juego del calamar han ganado un puñado de Emmys, pero nunca han amenazado seriamente en una categoría tan importante como la de mejor serie dramática.

En los premios de comedia, hubo algunas señales durante la ceremonia de que Hacks podría tener una verdadera fuerza. Lucia Aniello, Paul Downs y Jen Statsky ganaron el premio al mejor guion para una serie de comedia, derrotando a The Bear, que había sido la gran favorita en la categoría.

Desde que The Bear batió en julio el récord de nominaciones para una serie de comedia en la historia de los Emmy, algunos observadores del sector empezaron a reaccionar. Pocos cuestionaban la calidad de la serie, pero crecía la frustración por el hecho de que The Bear, una tensa serie sobre el lugar de trabajo que se desarrolla en la escena gastronómica de Chicago, fuera siquiera candidata a los premios de comedia.

"Siguiendo el verdadero espíritu de The Bear, no haremos ningún chiste", dijo Eugene Levy, uno de los presentadores de los Emmy, al comienzo de la ceremonia.

The Bear no se fue del todo con las manos vacías. Jeremy Allen White ganó por segunda vez consecutiva el premio al mejor actor de comedia, y Ebon Moss-Bachrach ganó el premio al mejor actor de reparto, con lo que también repite galardón. Liza Colón-Zayas ganó su primer Emmy por mejor actriz secundaria de comedia.

Esto es todo lo que pasó en los Emmy:

Baby Reindeer, de Netflix, triunfa en serie limitada: Baby Reindeer, el éxito inesperado de Netflix, ganó un montón de premios en las categorías de series limitadas. Además del premio a la mejor serie limitada, Richard Gadd ganó el de mejor actor de serie limitada y Jessica Gunning el de mejor actriz secundaria de serie limitada. Jodie Foster ganó su primer Emmy por su papel de policía de un pequeño pueblo en la última temporada de True Detective, de HBO. The traitors supera a RuPaul: Hay cambio de guardia en la categoría de programas de telerrealidad. El gran éxito de Peacock, The traitors, ganó el premio, desbancando al eterno ganador, RuPaul's Drag Race. Estaba escrito. El presentador de The traitors, Alan Cumming, ganó el Emmy al mejor presentador de un programa de telerrealidad en los Creative Arts Emmys del pasado fin de semana, superando a RuPaul, quien había ganado ese premio ocho años consecutivos. Comienza un nuevo reinado para The Daily Show: Cuando Jon Stewart dirigía The Daily Show en las décadas de 2000 y 2010, ganó en la categoría de programa de entrevistas nocturnas unas impresionantes 11 veces. Con el regreso de Stewart una vez a la semana en febrero, The Daily Show ha comenzado otra racha, ganando el domingo. Stewart se enfrentaba a Jimmy Kimmel, Stephen Colbert y Seth Meyers. Alineación más reducida: La industria de la televisión está en plena contracción, y la ceremonia del domingo lo reflejó. El número de programas presentados en las categorías de drama y comedia cayó en picada este año. Algunas categorías (como la de mejor programa de entrevistas) perdieron incluso nominados por falta de candidaturas. Dos Emmys en un año: Por primera vez en 75 años, ha habido dos ceremonias de los premios Emmy en el mismo año natural. La ceremonia de 2023 se retrasó hasta enero debido a las huelgas de Hollywood del año pasado. Esa retransmisión de enero tuvo poco más de 4 millones de espectadores, la cifra más baja jamás registrada, y los productores de la emisión confiaban en un cambio de tendencia. John Koblin reporta sobre la industria televisiva. Es coautor de It's Not TV: The Spectacular Rise, Revolution, and Future of HBO." Más de John Koblin