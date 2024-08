Telegram en el centro del debate de la libertad de expresión tras la detención de su fundador

Telegram LLCDurov, Pavel Valeryevich (1984- )TerrorismDrug Abuse and TrafficComputers and the InternetChild Abuse and NeglectMobile ApplicationsFreedom of Speech and ExpressionFringe Groups and MovementsCensorshipRight-Wing Extremism and Alt-RightRumors and MisinformationFrance

Tras la detención de Pavel Durov por las autoridades francesas, resurge la controversia por la escasa supervisión que la aplicación ejerce con sus más de 900 millones de usuarios.

Telegram, fundada en 2013 por el emprendedor ruso Pavel Durov, ha crecido hasta convertirse en una de las mayores herramientas de comunicación en línea del mundo y es fundamental en la vida cotidiana de países como Rusia, Ucrania e India para enviar mensajes, obtener noticias independientes e intercambiar opiniones.

El crecimiento de la empresa, que ahora cuenta con más de 900 millones de usuarios, se ha visto impulsado en parte por su compromiso con la libertad de expresión. La escasa supervisión que Telegram ejerce sobre lo que la gente dice o hace en la plataforma ha ayudado a las personas que viven bajo gobiernos autoritarios a comunicarse y organizarse. Pero también ha hecho de la aplicación un refugio para la desinformación, el extremismo de extrema derecha y otros contenidos nocivos.

Muchos se sorprendieron cuando los medios de comunicación franceses informaron el sábado de que Durov había sido detenido en Francia por cargos relacionados con la difusión de material ilícito en el servicio. Un funcionario judicial francés, que habló bajo condición de anonimato por ser una investigación en curso, confirmó el domingo por la noche que Durov estaba bajo custodia policial. A medida que la noticia se extendía por la red durante el fin de semana, la noticia de su detención se convirtió en un punto álgido del debate sobre la libertad de expresión en internet.

Elon Musk, propietario de X, que ha adoptado un enfoque similar de no intervención en la moderación de contenidos, publicó "#FreePavel" en su cuenta de X. "Es 2030 en Europa y te ejecutan por darle 'me gusta' a un meme", agregó.

Leonid Volkov, antiguo asesor de Aleksei A. Navalny, el líder de la oposición rusa que murió en prisión el año pasado, escribió en Telegram que, aunque la plataforma se había convertido en una herramienta útil para los delincuentes, Durov debía ser liberado. "Durov no es 'cómplice' de los delitos cometidos por los usuarios de Telegram", dijo.

La reacción a la noticia de la detención puso de manifiesto el aumento de la preocupación por la libertad de expresión, la censura y la supervisión gubernamental de los contenidos en línea, en un momento en que se ha intensificado el escrutinio regulador de la libertad de expresión en internet en todo el mundo. Los gobiernos nacionales, especialmente los de la Unión Europea, han intensificado la presión sobre las empresas para que aborden la desinformación, el extremismo en línea, la seguridad infantil y la difusión de material ilícito.

Telegram lleva mucho tiempo en el punto de mira de las fuerzas del orden de todo el mundo porque organizaciones terroristas, narcotraficantes, traficantes de armas y grupos extremistas de extrema derecha lo han utilizado para comunicarse, reclutar y organizarse.

Durov, de 39 años, fue detenido en el aeropuerto de Le Bourget, cerca de París, tras aterrizar en un avión privado procedente de Azerbaiyán, según la prensa francesa. El funcionario judicial francés dijo el domingo por la noche que se había prorrogado su detención. Según la legislación francesa, las 24 horas iniciales de detención pueden ampliarse hasta 96 horas, en función de la gravedad de las acusaciones penales.

Representantes de la policía francesa y del Ministerio del Interior declinaron hacer comentarios.

En una declaración en Telegram el domingo, la empresa dijo: "Telegram acata las leyes de la UE", y añadió: "El CEO de Telegram, Pavel Durov, no tiene nada que ocultar".

En una entrevista en Telegram, George Lobushkin, un ex secretario de prensa de Durov que permanece cerca de él, escribió: "Este es un ataque monstruoso a la libertad de expresión en todo el mundo".

La detención de Durov podría intensificar las tensiones con Rusia. La embajada rusa en Francia dijo en un comunicado el domingo que había pedido aclaraciones a las autoridades francesas sobre las noticias de la detención.

Vladislav Davankov, vicepresidente de la Duma Estatal, cámara del Parlamento ruso, pidió la liberación de Durov. Dijo que la detención podría ser un intento de acceder a la información que posee Telegram y que "no puede permitirse", según Meduza, una organización de noticias rusa independiente.

Durov, cuyo patrimonio neto fue estimado por Bloomberg en más de 9000 millones de dólares, ha evitado en gran medida el tipo de escrutinio público al que se enfrentan los altos ejecutivos de otras grandes plataformas en línea, como Elon Musk de X, Mark Zuckerberg de Meta, Shou Chew de TikTok y Sundar Pichai de Google.

La detención de Durov tiene pocos precedentes. Aunque la Unión Europea y el Gobierno de Estados Unidos han convocado e interrogado a dirigentes de otras empresas de medios sociales, rara vez se ha detenido a un gran líder tecnológico por lo que ocurre en esos sitios. En 2016, las autoridades brasileñas detuvieron a un alto ejecutivo de Facebook después de que la empresa no entregara información de WhatsApp en el marco de una investigación sobre tráfico de drogas.

Tras la detención de Durov en Francia, podría ser de especial interés la información que Telegram decida compartir o retener. Las autoridades francesas podrían tratar de obligar a Telegram a compartir información con ellos sobre canales criminales que, por ejemplo, se utilizan para vender armas de fuego o coordinar ataques terroristas. Una medida así podría poner a prueba la afirmación de Telegram a sus usuarios de que salvaguarda estrictamente su información.

De nacionalidad rusa, Durov abandonó Rusia en 2014 tras perder el control de Vkontakte, el rival de Facebook en ese país. El año anterior había fundado Telegram, vendiéndola como una forma sin censura y secreta de comunicarse. La empresa tiene ahora su sede en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y Durov tiene nacionalidad francesa y de los Emiratos Árabes Unidos, según Telegram.

Telegram funciona como una aplicación de mensajería estándar, como iMessage o WhatsApp, pero también alberga canales y grupos en los que un gran número de personas pueden difundir ideas y comunicarse.

La popularidad de Telegram se debe en parte a las medidas que adoptó para permitir el alojamiento de enormes grupos de chat de hasta 200.000 personas, en un momento en que otras redes sociales, como WhatsApp, estaban tomando medidas para reducir el tamaño de los grupos en un esfuerzo por combatir la desinformación. Otras funciones, como el intercambio de archivos de gran tamaño, la ausencia de límites a la hora de compartir enlaces y los bots que pueden interactuar con los usuarios dentro de los canales, han contribuido a convertirla en una poderosa herramienta de organización y coordinación social.

Estas capacidades, combinadas con la mínima moderación de la aplicación, la han convertido en un refugio para personas y grupos que estaban vetados en otras plataformas como Twitter y Facebook.

Telegram gana dinero mediante compras dentro de la aplicación, publicidad, suscripciones y otras promociones. En marzo, Durov declaró a The Financial Times que Telegram estaba a punto de generar ganancias y estaba considerando hacer una oferta pública inicial.

La noticia de la detención de Durov fue inmediatamente recibida con críticas por los seguidores del servicio, que lo consideraron un ejemplo de cómo los gobiernos intentan censurar la libertad de expresión en internet. En general, Durov ha mantenido un perfil bajo y no ha concedido muchas entrevistas a los medios de comunicación. En su canal personal de Telegram, reflexiona sobre diversos temas, como su estilo de vida ascético, los países a los que viaja y, más recientemente, cómo como donante de esperma tiene ahora más de 100 hijos biológicos. En Instagram publica de vez en cuando fotos suyas sin camiseta.

Aunque Durov se presenta como un cruzado de la libertad de expresión, muchos expertos en seguridad han dicho que Telegram no está suficientemente cifrado. Los analistas de la desinformación también afirman que, por su moderación, la aplicación se ha convertido en un importante vector de difusión de propaganda terrorista y extremismo de extrema derecha.

Durov ha relacionado la creación de Telegram con un enfrentamiento que tuvo con los servicios de seguridad rusos, de quienes dijo que irrumpieron en su apartamento para obligarle a retirar material político de la oposición en Vkontakte. Más recientemente, abandonó sus planes de emitir una criptomoneda a través de Telegram tras el escrutinio de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

Tras abandonar Rusia en 2014, Durov dijo que viajó a Berlín, San Francisco, Londres, Singapur y otras ciudades antes de convertir Dubái en la sede de Telegram. En un momento dado, Rusia intentó prohibir Telegram, pero los problemas de la empresa parecieron aliviarse después de que un alto ejecutivo de la compañía apareciera en 2020 en un panel tecnológico con el primer ministro de Rusia.

Tucker Carlson, el presentador de extrema derecha que entrevistó a Durov este año, dijo que la detención era "una advertencia viva para cualquier propietario de plataforma que se niegue a censurar la verdad a instancias de los gobiernos y las agencias de inteligencia".

