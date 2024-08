¿Amanece en los Estados Unidos de Kamala Harris?

La vicepresidenta de EE.UU. y aspirante demócrata en las elecciones del próximo noviembre, Kamala Harris, durante un acto de campaña. EFE/EPA/CRAIG LASSIG

Como todo el mundo que sigue este tema, estoy un poco sorprendido por el cambio en las encuestas desde que la vicepresidenta Kamala Harris reemplazó al presidente Joe Biden en la cima de la lista demócrata. Todavía no sabemos qué pasará el día de las elecciones; Harris podría perder fácilmente, a pesar de sus mejores números en las encuestas. Pero si gana, una forma de pensar en lo que sucedió será decir que los republicanos estaban tratando de repetir la elección equivocada.

Verán, el mensaje del Partido Republicano se ha modelado de manera bastante explícita en la campaña de Ronald Reagan de 1980, cuando preguntó: “¿Están ustedes mejor que hace cuatro años?”. Aplicar este enfoque en 2024 siempre ha sido problemático, ya que depende de que los votantes olviden cómo fue realmente 2020, con su desempleo en aumento y muertes masivas. Pero ahora parece que esta elección puede parecerse más a 1984, cuando Reagan obtuvo una victoria aplastante con el tema “Morning in America” (Amanecer en Estados Unidos).

Antes de descartar esta comparación, consideremos la situación real de Estados Unidos en 1984, que era mucho más problemática de lo que la leyenda, cuidadosamente cultivada por los conservadores a lo largo de los años, presenta. En noviembre de ese año, la tasa de desempleo era del 7,2%, en comparación con el 4,3% actual; la inflación era de poco más del 4%, en comparación con el 2,9% actual. La tasa de homicidios era mucho más alta que la actual.

Pero el desempleo y la inflación habían bajado de sus picos unos años antes, y muchos estadounidenses sentían que la nación estaba saliendo del desaliento que la atenazaba en 1980. En retrospectiva, la celebración fue prematura: los años 80 fueron una época de creciente desigualdad y desindustrialización, y Bill Clinton ganó en 1992 básicamente compitiendo contra el legado económico de Reagan y George H.W. Bush. Pero la vacuidad de “Morning in America” no se haría evidente hasta mucho después.

El paralelismo con la política actual es que el estado de Estados Unidos en 2024 no sólo es objetivamente muy bueno, sobre todo si se lo compara con otras naciones ricas, sino que también ha mejorado rápidamente en múltiples dimensiones. El porcentaje de estadounidenses en edad productiva que están empleados está en su nivel más alto en 23 años. La inflación ha bajado alrededor de dos tercios desde su pico en 2022. Los delitos violentos, que aumentaron significativamente durante el último año de mandato de Donald Trump, han estado cayendo rápidamente.

Sin embargo, los votantes no parecían estar sintiendo las buenas noticias, y hasta hace poco Trump parecía estar llevando a cabo una campaña exitosa centrada en afirmaciones falsas de que el crimen está “por las nubes” y que podemos estar en “las garras de una depresión”. Ah, y que el precio del tocino se ha cuadriplicado.

Se puede decir que a la gente no le importa que la inflación (la tasa a la que aumentan los precios) haya bajado, que sólo les importa el hecho de que los precios sean más altos de lo que eran. Pero en noviembre de 1984, los precios al consumidor eran un 21% más altos que cuando Reagan asumió el cargo, lo que no le impidió recibir el crédito por frenar la inflación (que en realidad fue obra de la Reserva Federal, pero qué más da).

No, cada vez parece más que la razón por la que las buenas noticias no llegaban a los votantes era el mensajero. Han sucedido cosas muy buenas bajo el mandato de Biden, muchas de ellas atribuibles a sus políticas sorprendentemente audaces. Seguramente recibirá una merecida bienvenida de héroe en la Convención Nacional Demócrata de la próxima semana, y los historiadores futuros, creo, valorarán su presidencia extremadamente bien. Pero por varias razones (su edad, el hecho de que la inflación se disparó en 2021 y 2022 y tal vez simplemente su estilo personal), los votantes no estaban dispuestos a darle crédito por sus logros.

Sin embargo, ahora que Harris es la candidata demócrata, las vibraciones han cambiado.

Una encuesta del Financial Times que muestra que los votantes prefieren a Harris en materia de economía puede ser un caso atípico, pero hay otras encuestas que muestran que la ventaja que alguna vez tuvo Trump (y que no se merece) en ese tema se ha erosionado en gran medida. Y una nueva encuesta de Associated Press/NORC muestra que los candidatos están empatados en cuanto a quién podría manejar mejor el crimen, y Harris lidera por amplios márgenes en aborto y atención médica.

Ahora bien, no estoy diciendo que Harris, que parece liderar, pero no por mucho, ganará. Muchos votantes tienen buenos recuerdos de 2019 y se han olvidado en gran medida de 2020; Trump lidera en inmigración. En nuestro fracturado entorno mediático, muchos votantes pueden ni siquiera saber que la inflación y el crimen violento han disminuido. Además, una victoria aplastante como la de Reagan es casi con certeza imposible para cualquiera de los candidatos, dada nuestra polarización política actual.

Aun así, hay una sensación real de que esta elección de repente se parece más a 1984 que a 1980, con Harris, no Trump, desempeñando el papel de Reagan. Trump se presenta como el candidato de la carnicería estadounidense, insistiendo en que las cosas son terribles, lo que era cierto en 1980 pero no lo es ahora; junto con sus diatribas sobre el tamaño de las multitudes y todo eso, parece un quejica.

Mientras tanto, Harris se presenta como la candidata del optimismo y la esperanza, y declara que hemos triunfado sobre la adversidad, y así ha sido. La verdad es que hace un mes o dos había motivos de sobra para sentirse bien con respecto a Estados Unidos, pero los votantes no estaban dispuestos a creerlo mientras Biden se postulara. Con Harris como abanderada de los demócratas, los logros de Biden pueden finalmente dar frutos políticos.

© The New York Times 2024