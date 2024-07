Alzheimer: un análisis de sangre diagnosticó con precisión el 90% de los casos en un estudio

Un estudio en Suecia evaluó la efectividad de nuevos análisis de sangre en el diagnóstico del Alzheimer (Imagen ilustrativa Infobae)

Los científicos han dado otro gran paso hacia el objetivo largamente buscado de diagnosticar la enfermedad de Alzheimer con un simple análisis de sangre. El domingo, un equipo de investigadores informó que un análisis de sangre era significativamente más preciso que la interpretación de los médicos de las pruebas cognitivas y las tomografías computarizadas para detectar la enfermedad.

El estudio, publicado el domingo en la revista JAMA, descubrió que aproximadamente el 90% de las veces el análisis de sangre identificó correctamente si los pacientes con problemas de memoria tenían Alzheimer.

Los especialistas en demencia que utilizaron métodos estándar que no incluían costosas tomografías por emisión de positrones o punciones lumbares invasivas acertaron el 73% de las veces, mientras que los médicos de atención primaria que utilizaron esos métodos acertaron solo el 61% de las veces.

“No hace mucho tiempo, medir la patología en el cerebro de un ser humano vivo se consideraba simplemente imposible”, dijo el Dr. Jason Karlawish, codirector del Penn Memory Center de la Universidad de Pensilvania, que no participó en la investigación. “Este estudio se suma a la revolución que se ha producido en nuestra capacidad para medir lo que sucede en el cerebro de seres humanos vivos”.

Los resultados, presentados el domingo en la Conferencia Internacional de la Asociación de Alzheimer en Filadelfia, son el último hito en la búsqueda de formas asequibles y accesibles para diagnosticar el Alzheimer, una enfermedad que afecta a casi siete millones de estadounidenses y más de 32 millones de personas en todo el mundo. Los expertos médicos dicen que los hallazgos acercan el campo al día en que las personas podrían recibir análisis de sangre rutinarios para el deterioro cognitivo como parte de los controles de atención primaria.

Los médicos sugieren complementar las pruebas de sangre con evaluaciones cognitivas y tomografías (Archivo/EFE/Christian Brun)

“Ahora examinamos a las personas con mamografías y exámenes de PSA o de próstata y otras cosas para buscar signos muy tempranos de cáncer”, dijo el Dr. Adam Boxer, neurólogo de la Universidad de California en San Francisco, que no participó en el estudio. “Y creo que vamos a hacer lo mismo con la enfermedad de Alzheimer y, con suerte, con otras formas de neurodegeneración”.

En los últimos años se han desarrollado varios análisis de sangre para detectar el Alzheimer. En la actualidad, se utilizan principalmente para evaluar a los participantes en ensayos clínicos y algunos especialistas, como el Dr. Boxer, para ayudar a determinar si la demencia de un paciente se debe al Alzheimer o a otra enfermedad.

La nueva investigación se realizó en Suecia y los expertos advirtieron que, para su uso en Estados Unidos, los resultados deberían confirmarse en una población estadounidense diversa.

Los expertos enfatizaron que los análisis de sangre deberían ser solo un paso en un proceso de detección y, lo más importante, deberían usarse solo para personas con pérdida de memoria y otros síntomas de deterioro cognitivo, no para personas cognitivamente sanas para predecir si desarrollarán Alzheimer.

“Si se pudiera detectar la patología de la enfermedad de Alzheimer en una persona sin deterioro cognitivo, no habría terapias que ofrecer”, dijo el Dr. Oskar Hansson, profesor de investigación de memoria clínica en la Universidad de Lund en Suecia y autor principal del estudio.

La patología de la enfermedad de Alzheimer puede comenzar a desarrollarse unos 20 años antes de que aparezcan los síntomas, pero a veces la demencia no se desarrolla o las personas mueren por otras causas antes de que lo haga. Por eso, dijo el Dr. Hansson, existe un “riesgo de ansiedad y otras reacciones, reacciones psicológicas, ante un resultado de este tipo”.

En un futuro, los análisis de sangre para Alzheimer podrían integrarse en los controles de atención primaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recomendaciones de pruebas podrían cambiar si los científicos encuentran medicamentos que puedan retrasar o detener la patología del Alzheimer en personas que aún no han desarrollado problemas cognitivos. Pero por ahora, dijo el Dr. Boxer, “la mayoría de nosotros sentimos que no sería ético usarlo en personas que aún no presentan síntomas, a menos que sea en el contexto de un estudio de investigación”.

Los expertos médicos también dijeron que los análisis de sangre deberían realizarse sólo después de realizar pruebas que evalúan la memoria y las capacidades de pensamiento y tomografías computarizadas que buscan causas alternativas como accidentes cerebrovasculares o tumores cerebrales.

Y los resultados de los análisis de sangre deberían confirmarse mediante uno de los métodos de referencia: tomografías por emisión de positrones o punciones lumbares para medir una proteína, la amiloide, que se acumula y forma placas en los cerebros de los pacientes con Alzheimer.

“Defendemos firmemente que los pacientes sigan recibiendo los tratamientos estándar que se ofrecen hoy en día, tanto en la atención especializada como en la atención primaria”, afirmó el Dr. Hansson.

Tras la reciente aprobación de los fármacos Leqembi y Kisunla, que atacan a la amiloide, los análisis de sangre también pueden ayudar a identificar a los pacientes que son aptos para recibir estos medicamentos: aquellos que se encuentran en etapas leves de la enfermedad y tienen amiloide en el cerebro. Para estos pacientes, los medicamentos pueden retrasar modestamente el deterioro cognitivo, pero también conllevan riesgos de hinchazón y sangrado en el cerebro.

El nuevo estudio utilizó un análisis de sangre que se centra en una forma de proteína llamada tau que se forma en ovillos en los cerebros de las personas con Alzheimer. La medición de esa forma, llamada ptau-217, resultó ser la evaluación más precisa de la patología del Alzheimer en una comparación de varios análisis de sangre para el Alzheimer que también se presentará en la conferencia de la Asociación del Alzheimer.

ACV, enfermedades cerebrovasculares, medicina, technology, chips, ejercitación mental, mind, salud, aprendizaje, psicopedagogía, psicología, educación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proteína tau está más estrechamente relacionada con el deterioro cognitivo que la amiloide, y los ovillos de proteína tau se forman más tarde que las placas amiloide en los pacientes con Alzheimer. La prueba del estudio también rastrea la amiloide.

En Estados Unidos, se encuentran disponibles pruebas de este tipo para que las utilicen los médicos, no los consumidores. El año pasado, se comercializó directamente a los consumidores una prueba que mide únicamente la amiloide, lo que generó inquietud entre los expertos en Alzheimer, que creen que hasta que haya tratamientos preventivos disponibles, los médicos deberían decidir quién es elegible para dichas pruebas. Desde entonces, esa empresa ha dejado de comercializar la prueba a los consumidores.

El estudio incluyó a unos 1.200 pacientes con problemas leves de memoria. Unos 500 de ellos visitaron a médicos de atención primaria; el resto buscó atención especializada en clínicas de memoria. El Dr. Sebastian Palmqvist, profesor asociado de neurología en la Universidad de Lund, que dirigió el estudio junto con el Dr. Hansson, dijo que primero se realizó un análisis de sangre a unos 300 pacientes de cada grupo y los resultados se compararon con punciones lumbares o tomografías por emisión de positrones.

Luego, los investigadores quisieron ver cómo se comparaba el análisis de sangre con el juicio de los médicos después de administrar pruebas cognitivas y tomografías computarizadas.

“Comenzamos a preguntarles tanto a los médicos de atención primaria como a nuestros propios especialistas en demencia: después de la evaluación estándar, ¿cree que su paciente tiene enfermedad de Alzheimer?”, dijo el Dr. Palmqvist.

Investigadores suecos desarrollan pruebas que identifican el Alzheimer con alta precisión, marcando un hito en el diagnóstico de esta enfermedad neurodegenerativa (Imagen ilustrativa Infobae)

En las evaluaciones de unos 200 pacientes, los médicos de atención primaria que pensaron que los pacientes tenían Alzheimer se equivocaron el 36 por ciento de las veces. Y cuando pensaron que los pacientes no tenían Alzheimer, se equivocaron el 41 por ciento de las veces. Los especialistas en memoria que evaluaron a unos 400 pacientes obtuvieron mejores resultados: se equivocaron el 25 por ciento de las veces cuando pensaron que los pacientes tenían Alzheimer y el 29 por ciento de las veces cuando pensaron que los pacientes no lo tenían. El análisis de sangre se equivocó solo el 10 por ciento de las veces.

La precisión del análisis de sangre fue mayor en pacientes que ya habían progresado a la demencia y fue ligeramente menor en pacientes en una etapa previa a la demencia llamada deterioro cognitivo leve, dijo el Dr. Palmqvist.

No fue muy preciso en la etapa más temprana, llamada deterioro cognitivo subjetivo, cuando los pacientes comienzan a percibir que su memoria está fallando. El Dr. Hansson dijo que esa menor precisión probablemente se debió a que muchas personas con deterioro cognitivo subjetivo no padecen Alzheimer.

En el estudio, los pacientes que acudieron a los médicos de atención primaria eran mayores y tenían menos años de educación que los que acudieron a los especialistas en memoria. Los pacientes de atención primaria también tenían más probabilidades de tener otras afecciones médicas, como diabetes y enfermedades cardiovasculares. Los expertos dijeron que era significativo que el análisis de sangre funcionara bien en personas con dichas afecciones, especialmente pacientes con enfermedad renal, que puede causar niveles elevados de ptau-217 que no están relacionados con el Alzheimer.

Según la Dra. Boxer y el Dr. Karlawish, un obstáculo que aún queda por superar es que los análisis de sangre se integren fácilmente en los sistemas de laboratorio de los hospitales en lugar de requerir laboratorios externos.

La esperanza, dijeron, es que si los médicos de atención primaria pueden utilizar estas pruebas, aumentará el acceso a las pruebas de detección, especialmente para las personas de minorías raciales y étnicas y las comunidades rurales y de bajos ingresos.

©The New York Times 2024