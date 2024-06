Consejos para ver bisontes en Yellowstone (y salir ileso)

National Parks, Monuments and SeashoresAnimalsBisonNational Park ServiceYellowstone National Park

Una mujer de 83 años fue corneada el sábado por un bisonte del parque nacional. Los expertos ofrecen consejos para evitar una situación similar.

En las verdes praderas del Parque Nacional de Yellowstone, donde el aire es fresco y la hierba alta baila con la brisa, vive el bisonte, un animal grande y majestuoso con pelaje marrón chocolate, y un temperamento delicado que puede pasar de agradable a peligroso en cuestión de segundos.

Los bisontes han herido a más personas en Yellowstone que cualquier otro animal, según un funcionario del parque nacional. En promedio, cada año se registran entre uno y dos incidentes en los que los bisontes hieren a los visitantes. Sin embargo, los bisontes del parque no han matado a ninguna persona en los últimos cinco años.

El pasado fin de semana, una mujer de 83 años de Carolina del Sur fue corneada por un bisonte que defendía su espacio, según informaron las autoridades del parque. Sufrió heridas graves tras ser levantada unos 30 centímetros del suelo por los cuernos del animal. El incidente sigue bajo investigación.

Se trata del más reciente de una serie de sucesos trágicos ocurridos en el parque entre visitantes y bisontes, animales sociales que viven en manadas. En abril, un hombre de 40 años resultó herido tras acosar a una manada de bisontes y dar una patada en la pierna a uno de los animales. El pasado julio, una mujer de 47 años sufrió lesiones importantes tras ser embestida y corneada por un bisonte. Apenas unas semanas antes, un hombre se declaró culpable de un cargo por alimentar, tocar, burlarse, asustar o molestar intencionadamente a la fauna salvaje tras interactuar con una cría de bisonte recién nacida, a la que hubo que aplicarle la eutanasia.

Episodios como este ocurren con demasiada regularidad, dijo Jon Grinnell, profesor asociado de Biología y experto en bisontes del Gustavus Adolphus College de Minnesota. "Creo que es una señal de lo poco familiarizada que está la gente con el trato con animales salvajes", dijo. "Creen que son cosas mansas que los respetarán, y no siempre lo harán".

Aun así, visitar Yellowstone para aprender sobre los animales podría ser beneficioso, dijo Grinnell. "Si el único contacto con la fauna salvaje es a través de internet, aprenderán comportamientos peligrosos", dijo. "Es mucho mejor respetar a los animales y darles espacio y no tener que hacerse ese selfi con el toro bisonte".

Los bisontes de Yellowstone constituyen la mayor población del país, unos 5000, en terrenos públicos. Las manadas, que pueden oscilar entre unas pocas decenas y cientos de bisontes, deambulan libremente por Yellowstone y algunas zonas cercanas de Montana.

Hablamos con dos expertos en bisontes sobre lo que se debe y no se debe hacer al encontrarse con este animal en Yellowstone.

¿Deben tener miedo los visitantes de Yellowstone?

No hay por qué temer a los bisontes, pero los humanos deben mantener un sano respeto por ellos desde la distancia, dijo Jeff Martin, profesor adjunto de Biología y gestión del bisonte en la Universidad Estatal de Dakota del Sur. Martin dijo que los visitantes del parque deberían observar a los bisontes con asombro porque "son increíblemente grandes y parecen una reliquia del pasado".

¿Qué tamaño tienen los bisontes y cuál es su temperamento?

Los bisontes son enormes, aproximadamente el doble de grandes que el ganado doméstico. Los bisontes machos, conocidos como toros, pueden pesar más de 900 kilos, según Grinnell, y su temperamento puede pasar fácilmente de la placidez a la agresividad, sobre todo durante la época de cría, que suele ir de mediados de julio a mediados de agosto.

¿Los humanos pueden correr más que un bisonte?

"Ni por asomo", dijo Grinnell, quien añadió que los bisontes pueden correr a unos 56 kilómetros por hora.

A pesar de su tamaño, los bisontes son animales ágiles que pueden girar en un abrir y cerrar de ojos. "Realmente tienen una parte frontal muy pesada", dijo Grinnell. "Así que plantan sus patas delanteras, azotan su parte trasera y pueden ir en la dirección que quieran".

¿Es seguro acercarse a un bisonte?

No.

¿En qué circunstancias deben intervenir los humanos con la fauna salvaje de Yellowstone?

En ninguna. Llama a la oficina del parque y deja que un biólogo de fauna salvaje, quien es un profesional entrenado, se ocupe de la situación, dijo Martin.

Los bisontes son más activos en verano

Coincidiendo con los viajes de verano, los bisontes están más activos desde el Día de los Caídos hasta el Día del Trabajo. Al principio de la temporada, las nuevas madres tienen a sus crías en el suelo. "Son muy protectoras con sus crías", dijo Martin. "No se acerque a ellas, porque no quieren que nadie se acerque a sus bebés". Más adelante, dijo, en el verano, los toros se vuelven territoriales con sus compañeras de cría.

Qué hacer si te encuentras con un bisonte

Mantén la calma. No camines hacia ellos, empieza a retroceder, explicó Martin. No los mires fijamente a los ojos. Si te encuentras con ellos en un sendero, sigue las mismas instrucciones. "No le des demasiada importancia", dijo Martin. "No son osos, no hace falta que les grites, saben que estás ahí".

¿Cuál es la distancia adecuada para observar un bisonte?

Funcionarios del Servicio de Parques Nacionales dijeron que los visitantes deben permanecer a unos 23 metros de distancia de los animales grandes como bisontes, alces, borregos cimarrones y renos cuando se encuentran cerca de un campamento, sendero, paseo marítimo, estacionamiento u otra área desarrollada. Las personas deben mantenerse a una distancia mínima de 91 metros de osos y lobos.

¿Qué hacer en caso de cornada?

Grinnell recomienda tumbarse en el suelo y esperar a que el bisonte se vaya para que pueda llegar la ayuda médica.

