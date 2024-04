Israel: alto el fuego, recuperar rehenes, abandonar Gaza, repensar todo

La ayuda humanitaria cae por el cielo hacia la Franja de Gaza después de ser lanzada desde un avión, en medio del conflicto en curso entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas, visto desde Israel. REUTERS/Amir Cohen

Israel se encuentra hoy en un punto estratégico de su guerra en la Franja de Gaza, y todo indica que el primer ministro Benjamín Netanyahu elegirá el camino equivocado y llevará a la administración Biden por un viaje muy peligroso y preocupante. Es tan peligroso y preocupante que la mejor opción de Israel, al fin y al cabo, podría ser dejar a Hamas en el poder en Gaza. Sí, lo leiste bien.

Para entender por qué, miremos un poco hacia atrás. En octubre sostuve que Israel estaba cometiendo un terrible error al precipitarse a invadir Gaza, como lo hizo Estados Unidos en Afganistán después del 11 de septiembre. Pensé que Israel debería haberse centrado primero en recuperar a sus rehenes, deslegitimar a Hamas por su ataque asesino y rapaz del 7 de octubre y perseguir a sus dirigentes de forma selectiva: más Múnich, menos Dresde. Es decir, una respuesta militar similar a cómo Israel localizó a los asesinos de sus atletas en los Juegos Olímpicos de Munich de 1972, y no a cómo Estados Unidos convirtió Dresde en un montón de escombros en la Segunda Guerra Mundial.

Pero entendí que muchos israelíes sentían que tenían el derecho y la necesidad moral y estratégica de ir a Gaza y eliminar a Hamas “de una vez por todas”. En cuyo caso, sostuve, Israel necesitaría tres cosas: tiempo, legitimidad y recursos militares y de otro tipo de Estados Unidos. La razón: el ambicioso objetivo de eliminar a Hamas no podría completarse rápidamente (si es que se puede lograr); la operación militar terminaría matando a civiles inocentes, dado que Hamas había abierto túneles bajo ellos; y dejaría un vacío de seguridad y gobierno en Gaza que tendría que ser llenado por la Autoridad Palestina no perteneciente a Hamas en Cisjordania, que tendría que ser mejorada y transformada para asumir esa tarea.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. REUTERS/Ronen Zvulun

En resumen, Israel necesitaría librar esta guerra con el menor daño colateral para los civiles palestinos y acompañarla de un horizonte político para una nueva relación entre israelíes y palestinos, construida en torno a dos Estados-nación para dos pueblos indígenas. Hacerlo le daría a Israel la oportunidad de decirle al mundo que ésta no es una guerra de venganza u ocupación, sino una guerra para eliminar a la entidad palestina que pretende destruir cualquier solución de dos Estados –Hamas– y crear el espacio político para un acuerdo con la Autoridad Palestina, que todavía está comprometida con un acuerdo de dos Estados. Ese enfoque habría obtenido el apoyo, la financiación y, creo, incluso las tropas de mantenimiento de la paz de estados árabes moderados como los Emiratos Árabes Unidos.

Desafortunadamente, Netanyahu y su ejército no siguieron ese camino. Optaron por la peor combinación estratégica: militarmente optaron por el enfoque de Dresde, que, aunque pudo haber terminado matando a unos 13.000 combatientes de Hamas, también mató a miles de civiles palestinos, dejando a cientos de miles más heridos, desplazados o sin hogar, y deslegitimando, para muchos en todo el mundo, lo que Israel pensaba que era una guerra justa.

Y diplomáticamente, en lugar de acompañar esta estrategia de guerra con una iniciativa que le daría a Israel al menos algo de tiempo, legitimidad y recursos para desmantelar a Hamas, Netanyahu se negó a ofrecer cualquier horizonte político o estrategia de salida y descartó expresamente cualquier colaboración con la Autoridad Palestina bajo órdenes. de los supremacistas judíos en su coalición de gobierno.

Esa es una estrategia completamente loca.

Ha encerrado a Israel en una guerra políticamente imposible de ganar y ha terminado aislando a Estados Unidos, poniendo en peligro nuestros intereses regionales y globales, comprometiendo el apoyo de Israel en Estados Unidos y fracturando la base del Partido Demócrata del presidente Joe Biden.

Y el momento es realmente terrible. El equipo de política exterior de Biden, encabezado por el secretario de Estado Antony Blinken y el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan, acaba de terminar de elaborar el borrador de un nuevo acuerdo estratégico con Arabia Saudita, que incluye un programa nuclear civil, armas avanzadas y vínculos de seguridad mucho más profundos. El acuerdo, me dijo un alto funcionario de la administración Biden, podría cerrarse en cuestión de semanas, salvo por un elemento. Depende de que Arabia Saudita normalice las relaciones con Israel a cambio de que Israel ponga fin a la guerra en Gaza, salga de la Franja y acepte un “camino” definido para un resultado de dos Estados, con métricas claras en términos de lo que tanto Israel como la Autoridad Palestina tendrían que hacer y en qué plazos.

Estamos hablando de un acuerdo que cambiará las reglas del juego, precisamente el acuerdo que Hamas, respaldado por Irán, quiere socavar y por ello lanzó esta guerra el 7 de octubre, ya que habría aislado a Irán y Hamas. Pero la guerra en Gaza tiene que terminar primero e Israel necesita un gobierno dispuesto a embarcarse en un camino de dos Estados.

Lo que nos lleva a esta bifurcación del camino. Mi preferencia es que Israel cambie inmediatamente de rumbo. Es decir, unirse a la administración Biden para adoptar ese camino hacia un acuerdo de dos Estados que abriría el camino para la normalización saudí y también daría cobertura a la Autoridad Palestina y a los Estados árabes moderados para tratar de establecer una gobernanza distinta de Hamas en Gaza en el territorio de Israel. lugar. Y, como el equipo de Biden instó a Netanyahu en privado, olvidarse por completo de invadir Rafah y, en su lugar, utilizar un enfoque específico para eliminar al resto de los dirigentes de Hamas.

Incluso si Israel tiene la intención de ignorar el consejo de Estados Unidos, rezo para que no intente invadir Rafah y rechace la participación de la Autoridad Palestina en el futuro de Gaza. Porque eso sería una invitación a una ocupación israelí permanente de Gaza y a una insurgencia permanente de Hamas. Desangraría a Israel económica, militar y diplomáticamente de maneras muy peligrosas.

Tan peligroso que creo que a Israel le iría mejor si aceptara la demanda de Hamas de una retirada total de Israel de Gaza y un alto el fuego y un acuerdo de todos para todos: todos los rehenes israelíes a cambio de todos los prisioneros palestinos retenidos por Israel. En otras palabras, si Israel no va a asociarse con la Autoridad Palestina y los Estados árabes moderados para crear una gobernanza diferente en Gaza y crear condiciones para normalizar las relaciones con Arabia Saudita, Israel necesita recuperar a sus rehenes y poner fin a la crisis humanitaria en Gaza, salir de allí, celebrar nuevas elecciones y hacer un replanteo profundo.

El presidente palestino, Mahmoud Abbas EFE/EPA/LUDOVIC MARIN / POOL MAXPPP OUT[MAXPPP OUT]

Por favor, Israel, no se deje atrapar por Rafah y ocupe Gaza permanentemente. Será un desastre.

“Friedman, ¿quieres decir que dejarías que Hamas diezmado militarmente y su líder asesino Yahya Sinwar gobiernen Gaza nuevamente?”

Sí, a corto plazo. Como dije, esta no es mi opción preferida. Es porque Netanyahu ha abandonado Israel SIN OTRA OPCIÓN. Se niega a que tropas israelíes gobiernen Gaza y no incorporará a la Autoridad Palestina. Eso deja sólo dos opciones: que Gaza se convierta en una mafia al estilo somalí en el Mediterráneo; o que Gaza se mantenga unida con un gobierno endeble de Hamas.

Si yo fuera Israel, preferiría a un Hamas debilitado en lugar de Somalia, por dos razones.

No me hago ilusiones de que la mañana después de que comience un alto el fuego y salga Sinwar, algunos lo aplaudirán salvajemente por el daño que infligió a Israel. Pero la mañana siguiente, Sinwar se enfrentará a un brutal interrogatorio por parte del pueblo de Gaza: ¿Dónde está mi casa, dónde está mi trabajo, quién les dio el derecho de exponer a mis hijos a la muerte y la devastación?

Es el mejor castigo que puedo imaginar para Sinwar. Que él sea el dueño de todos los problemas de Gaza que tan imprudentemente exacerbó, no de Israel. Sólo los palestinos pueden deslegitimar a Hamas, y aunque no será fácil y Hamas matará a cualquiera que consiga ocupar el poder, esta vez no hablaremos sólo de un puñado de disidentes.

Amira Hass, reportera bien informada de Haaretz sobre asuntos palestinos, escribió recientemente una historia basada en entrevistas telefónicas con palestinos en Gaza, con este titular: “‘La gente maldice constantemente la guerra contra la ‘SinWar’ (juego de palabras por el apellido del líder de Hamas y la palabra guerra, ‘war’ en inglés): los habitantes de Gaza que se oponen a Hamas están seguros de que son la mayoría”.

Decía: “El carro tirado por burros lleno de gente y colchones es uno de los lugares de interés de la guerra en Gaza y del actual asedio. Más de una vez escuché al dueño de un carro azuzar a su burro y decirle algo como: ‘Muévelo, Yahya Sinwar, muévelo’”, dice Basel (un seudónimo, como he usado para todos en este artículo). Sí, Israel bombardea y mata, dice Basel, pero se niega a absolver a Hamas de la responsabilidad por la catástrofe que ha azotado a los habitantes de Gaza. “La gente maldice constantemente a Sinwar, pero esto no se refleja en los informes de los periodistas”, afirma. “Sé que hablo en nombre de mucha gente”, dice Basel. ‘Tengo derecho a hablar, aunque sólo sea porque soy uno de los millones cuyas vidas juega Hamas con lemas locos sin fundamento en la realidad”.

Por el momento, si eso sucede, cuando Israel salga de Gaza y recupere a sus rehenes, el equipo de Biden ya está hablando con Egipto sobre la posibilidad de trabajar en estrecha colaboración con Estados Unidos e Israel para garantizar que Hamas nunca más pueda contrabandear el tipo de armas que hizo. en el pasado bajo la frontera entre Egipto y Gaza. Israel podría decir que se entregará cada gramo de alimentos y medicinas que el pueblo de Gaza necesita, así como los sacos de cemento para la reconstrucción de los países que quieran ayudar. Pero si se descubre que una onza se destina a cavar nuevos túneles de ataque, reconstruir fábricas de cohetes o reiniciar los ataques con cohetes contra Israel, las fronteras se cerrarán. Una vez más, dejemos que Sinwar se ocupe de ese dilema: volver a las viejas costumbres de Hamas y matar de hambre a su pueblo... o mantener el alto el fuego.

La segunda razón es que no serán sólo los palestinos de Gaza los que persigan a Sinwar y Hamas. Muchos palestinos entienden que Sinwar lanzó cínicamente esta guerra porque estaba perdiendo influencia tanto frente a las facciones más moderadas de Hamas como frente a su archirrival, el movimiento político Fatah, que dirige la Autoridad Palestina en Ramallah. También temía este posible acuerdo entre Israel, Arabia Saudita y los palestinos.

Como argumentó en un ensayo reciente en The Daily Beast Hussein Ibish, experto del Instituto de los Estados Árabes del Golfo en Washington, que ha proporcionado algunos de los análisis más lúcidos de esta guerra desde el principio, Hamas quería provocar una respuesta israelí masiva a 7 de octubre en parte para arrinconar a Fatah. “Una oleada de sentimiento nacionalista y la indignación compartida por la matanza masiva y el sufrimiento de los 2,2 millones de civiles palestinos en Gaza silenciaron a líderes nacionalistas como el presidente Mahmoud Abbas (también presidente de la OLP) al reconocer públicamente el impresionante cinismo de Hamas”, escribió.

Los escombros de las casas destruidas tras una operación militar israelí en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, el 8 de abril de 2024. EFE/EPA/MOHAMMED SABLE

Pero ahora, señala Ibish, se están quitando los guantes: cuando Hamas se quejó de la decisión de la Autoridad Palestina de nombrar un nuevo primer ministro, sin el aporte de Hamas, Fatah respondió con una declaración señalando que Hamas no consultó a nadie antes de lanzar “una aventura el 7 de octubre que ha llevado a una Nakba que es más severa que la Nakba de 1948″. “Nakba” significa catástrofe.

Ibish concluyó: “Si estas acusaciones se repiten – como ciertamente deberían ser diariamente, si no cada hora – podrían crear la estructura de permiso para que los palestinos comunes y corrientes en todas partes, y especialmente en Gaza, comiencen a preguntarse honestamente por qué Hamas actuó el 7 de octubre sin tener en cuenta el impacto sobre el pueblo de Gaza ni hacer ningún tipo de preparación para ellos”.

Esta dinámica es la única manera de marginar a Hamas y a la Jihad Islámica: que los propios palestinos desacrediten a estos grupos por lo que son: representantes locos y asesinos de Irán, cuyo liderazgo está dispuesto a sacrificar infinitas vidas palestinas para perseguir su aspiración de hegemonía regional. Si los palestinos no pueden o no quieren hacer eso, nunca conseguirán un Estado.

Sólo unas breves palabras sobre Irán. Como temía, Israel le ha hecho el juego maravillosamente desde el punto de vista de Teherán. Al invadir Gaza sin un plan del día siguiente, y al mismo tiempo ocupar Cisjordania, Israel se encuentra ahora sobrecargado militar, económica y moralmente, al tiempo que desvía la atención del hecho de que Irán está acelerando su programa nuclear y ampliando su influencia como la mayor potencia ocupante en Oriente Medio hoy.

Irán controla indirectamente grandes extensiones de cinco estados o territorios árabes (Líbano, Siria, Irak, Yemen y parte de Gaza) utilizando representantes locales dispuestos a vender a su propio pueblo en beneficio de Irán. Irán ha ayudado a mantener a cada entidad árabe desgarrada por la guerra o en quiebra. Búsquenme en oposición tanto a la ocupación israelí de Cisjordania como a las ocupaciones iraníes del Líbano, Siria, Irak y Yemen. Denunciar el “colonialismo” de los colonos israelíes en Cisjordania e ignorar el “colonialismo” de la Guardia Revolucionaria iraní en cinco centros de poder árabes es absolutamente deshonesto. El líder de la Guardia Revolucionaria que Israel mató en Siria la semana pasada no estaba allí con una visa de turista.

Biden tiene un plan: lograr un alto el fuego de seis semanas y la liberación de rehenes. Después de lo cual, como parte del paquete de normalización saudita, el presidente presentará una audaz iniciativa de paz, lo que el experto en procesos de paz israelí Gidi Grinstein ha llamado “más por más”: más seguridad y normalización con los estados árabes de lo que jamás se le ofreció a Israel. y más ayuda árabe y estadounidense para que los palestinos alcancen la condición de Estado de la que jamás hayan experimentado. Es de esperar que una iniciativa de este tipo pueda inducir a todos a hacer permanente el alto el fuego y marginar aún más a Hamas e Irán.

He leído todos los artículos sobre cómo una solución de dos Estados ahora es imposible. Creo que tienen un 95% de razón. Pero me voy a centrar en el 5% de posibilidades de que estén equivocados y en la posibilidad de que un liderazgo valiente pueda hacer que se equivoquen. Porque la alternativa es una guerra 100% segura para siempre, con armas más grandes y precisas que destruirán ambas sociedades.

© The New York Times 2024